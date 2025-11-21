OVES Enterprise intră pe o nouă linie de business și dezvoltă prima sa rachetă de croazieră autonomă care integrează Nemesis AI în sistemele de control și funcționare

OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destin­­­ate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, intră pe o nouă linie de business și anunță dezvoltarea primei sale rachete de croazieră autonomă, un proiect care marchează extinderea companiei într-o nouă zonă avansată a tehnologiei de apărare.

Decizia vine după discuții cu potențiali clienți internaționali și după experiența acumulată în colaborările tehnice din ultimii ani, în special cu parteneri globali din industria de defense, implicați în programe militare ce presupun utilizarea de drone și rachete în teatrele de operațiuni.

Aceste colaborări au arătat clar că viitoarele sisteme militare vor depinde de autonomie, reacție adaptivă, distanțe mari de operare și capacitatea de a funcționa în condiții de perturbare deliberată a navigației.

Racheta — dezvoltată intern sub numele SAHARA Autonomous System — a fost concepută ca un ansamblu complet, în care arhitectura hardware și Nemesis AI sunt proiectate împreună. Nemesis AI rulează în modul on-premise, permițând configurarea rapidă a modelelor AI, a profilurilor de zbor și a parametrilor operaționali în facilitățile care operează sistemul. Racheta poate fi încărcată cu un model AI pregătit pentru fiecare misiune, având capacitatea de a adapta traiectoria și reacția în timp real.

„Am construit acest proiect ca un sistem complet, pentru că autonomia reală nu poate fi obținută altfel. Modul în care funcționează Nemesis AI este strâns legat de arhitectura hardware pe care o controlăm integral: electronica, unitățile de procesare, flight controller-ul și structura pe care rulează algoritmii. Acest nivel de integrare este esențial în scenarii în care navigația prin satelit este perturbată prin jamming (bruiaj intenționat) sau spoofing (trimiterea de semnale false). În astfel de situații, racheta trebuie să-și păstreze stabilitatea, direcția și capacitatea de a îndeplini misiunea. Primele teste ne arată că această abordare este corectă, iar demonstrațiile din 2026 vor evidenția maturitatea tehnologiei”, spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.

Arhitectură dezvoltată integral în România și capabilități de autonomie extinsă

SAHARA este proiectată să zboare la altitudini joase, la aproximativ 50 de metri, cu o traiectorie adaptată la relief pentru reducerea detecției radar. Cu excepția motorului turbojet și a senzorilor optici, toate componentele interne sunt dezvoltate de OVES Enterprise: fuselajul, plăcile electronice, unitățile de procesare, sistemele de control și infrastructura pe care rulează Nemesis AI.

Racheta utilizează un sistem avansat de fuziune a datelor — Super Sensor Fusion — prin care Nemesis AI corelează permanent informații provenite din mai multe sisteme globale de navigație prin satelit și din senzorii de bord. La intervale de aproximativ 200 de milisecunde, AI-ul verifică integritatea semnalelor pentru a identifica tentativele de bruiaj sau de trimitere de semnale false. Dacă navigația devine imposibilă, racheta comută automat pe un mod de zbor care folosește datele oferite de sistemul intern de măsurare a mișcării și orientării (IMU), menținând stabilitatea și direcția de deplasare.

Capabilități tehnice, echipă și calendarul programului

Racheta cântărește 50 de kilograme, dintre care 10 kilograme reprezintă încărcătura utilă. Motorul turbojet instalat furnizează o tracțiune de 310 newtoni, iar cele 20 de kilograme de combustibil permit o autonomie estimată la aproximativ 200 de kilometri în versiunea actuală. Viteza proiectată poate atinge 0,85 Mach, în funcție de configurația finală a fuselajului. În etapele următoare sunt planificate versiuni cu distanță medie de operare (aproximativ 500–600 km) și distanță lungă (aproximativ 900–1100 km).

Investiția realizată de OVES Enterprise în proiect depășește un milion de euro, iar pentru fazele de optimizare și testare planificate urmează un buget suplimentar de aproximativ două milioane de euro. Demonstrația inițială este programată pentru mai 2026, iar prezentarea completă a capabilităților este prevăzută pentru finalul anului viitor.

Proiectul este dezvoltat de o echipă de 25 de ingineri și cercetători specializați în inteligență artificială, avionica, hardware, sisteme de zbor și testare. OVES Enterprise analizează în prezent propuneri de coproducție pentru etapele ulterioare, adaptate cerințelor clienților interesați.