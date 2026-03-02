Orange testează conectivitatea prin satelit în România

Orange Group anunta semnarea unui acord (Memorandum of Understanding) cu AST SpaceMobile si Satellite Connect Europe, o companie detinuta in parteneriat de catre AST SpaceMobile si Vodafone. Acordul presupune colaborarea pe conectivitatea prin satelit de tip D2D (Direct-to-Device – „Direct pe dispozitiv”) in diverse piete importante pentru Grupul Orange. Romania va fi prima tara in care Orange va testa viabilitatea noii tehnologii, prin constelatia de sateliti ai AST SpaceMobile. Prin aceasta initiativa, operatorul intentioneaza sa isi completeze acoperirea retelelor terestre chiar si in cele mai izolate zone si sa creasca rezilienta serviciilor.

Testul va fi realizat de catre Orange Romania in a doua jumatate a lui 2026, pentru a evalua performanta serviciilor de SMS, voce si date prin conectivitate satelitara. Colaborarea face parte din noul plan strategic, Trust the Future, in care increderea este valoarea centrala a modelului de operare si de livrare a serviciilor Grupului Orange. Operatorul isi propune sa ofere clientilor sai conectivitate disponibila in orice conditii, prin completarea retelelor sale terestre de mare performanta (mobil si broadband) cu tehnologii satelitare. Acestea au potentialul sa asigure conectivitate fiabila in cele mai indepartate sau slab acoperite zone. Solutia oferita de AST SpaceMobile presupune accesul direct al mai multor categorii de smartphone-uri la conectivitate prin satelit, fara sa fie nevoie de modificari hardware si software sau dispozitive dedicate.

„Conectivitatea prin satelit Direct-to-Device este o completare esentiala a retelelor noastre mobile, ce va asigura conectarea a 100% dintre clientii nostri, indiferent unde se afla. Sunt bucuroasa sa anunt astazi testele care vor avea loc in Romania, in colaborare cu AST SpaceMobile, prin joint-venture-ul Satellite Connect Europe. Prin strategia noastra, Trust the Future, ne luam angajamentul de a oferi solutii de incredere, securizate, conforme cu reglementarile europene”, a declarat Christel Heydemann, Chief Executive Officer al Orange Group.

Avand 60 de ani experienta in sectorul de telecomunicatii prin satelit, Grupul Orange colaboreaza cu intreaga industrie, acoperind toate orbitele. Operatorul are un rol cheie in livrarea de comunicatii prin satelit pentru clientii rezidentiali, enterprise si wholesale. Astfel, compania ofera servicii operatorilor de sateliti, punand la dispozitie teleport-uri si gateway-uri aflate la sol, pentru a veni in intampinarea nevoilor acestora pentru interconectare terestra. Testele care urmeaza in Romania sunt un nou pas catre marirea acestui ecosistem. Tehnologia D2D are potentialul sa devina un serviciu pentru clientii din Romania, acoperind toate zonele in care geografia face plasarea echipamentelor de comunicatii dificila sau chiar imposibila. Astfel, orice utilizator ar putea sa-si foloseasca telefonul mobil fara intrerupere, chiar si acolo unde semnalele terestre obisnuite nu pot ajunge.

„Romania a fost de-a lungul timpului unul dintre cele mai fertile locuri pentru testarea si implementarea celor mai inovatoare tehnologii pentru Grupul Orange. Stim cu totii nevoile de conectivitate mereu in crestere ale romanilor si ne dorim sa acceleram eforturile de digitalizare, pentru a extinde infrastructura terestra cu cea spatiala, oferind acoperire chiar si in cele mai izolate zone. Testarea solutiei oferite de AST SpaceMobile pentru prima data in Romania ne va da oportunitatea sa crestem capabilitatile retelelor si sa aducem tehnologiile satelitare de ultima generatie pe dispozitivele mobile”, a spus Julien Ducarroz, Director Executiv al Orange Romania.