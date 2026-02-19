Orange Romania – rezultatele financiare pentru anul 2025

În 2025, cifra de afaceri consolidată a Orange Romania a ajuns la 1,455 miliarde de euro, în creștere cu 2,9% față de anul anterior, marcând un semnal pozitiv după integrarea Orange Romania și Orange Romania Communications. În al patrulea trimestru, Orange Romania a realizat o cifră de afaceri consolidată de 408,6 milioane de euro, în creștere cu 11,5% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Până la 31 decembrie 2025, Orange Romania oferea servicii mobile pentru 9,1 milioane de clienți, internet fix în bandă largă pentru peste 1 milion de clienți și servicii TV pentru circa 1 milion de clienți. Baza mobilă a fost influențată de scăderea segmentului prepay, pe fondul maturizării pieței, însă această reducere a fost parțial compensată de creșterea numărului de abonamente.

Cea mai rapidă rețea își menține poziția de lider al pieței

În 2025, Orange Romania a continuat extinderea rețelei 5G/5G+, cu viteze de până la 5 ori mai mari decât cele 4G, ajungând în 88 de orașe.

Dezvoltarea 5G/5G+ s-a reflectat inclusiv în proiecte de infrastructură urbană, precum implementarea celei mai rapide rețele mobile în metroul bucureștean. Astfel, în premieră, călătorii au început să beneficieze de viteze de până la 1 Gbps în anumite stații și tuneluri, precum și de o conexiune mai stabilă în timpul deplasării în subteran.

Performanța rețelei Orange a fost reconfirmată prin studii independente, compania menținându-și poziția de cea mai rapidă rețea mobilă și de internet fix din România. În 2025, Orange Romania a fost recertificată de LCC International drept cea mai performantă rețea mobilă din România pentru serviciile de voce și date, atât în zonele metropolitane, cât și în cele rurale.

Totodată, Orange Romania a oferit în 2025 clienților săi business prima soluție Wi-Fi 7, serviciu care vine cu viteze de până la 4 Gbps pe multiple dispozitive și până la 2 Gbps pe un singur dispozitiv.

Creșteri pe segmentul B2B

Segmentul B2B a reprezentat un motor de creștere important în 2025 pentru Orange Romania, cu venituri mai mari cu peste 14% față de anul precedent.

Extinderea rețelei 5G și modernizarea infrastructurii fixe au susținut direct această evoluție. Creșteri semnificative vin din zona proiectelor ample de infrastructură IT și livrări de device-uri, în special în portofoliul serviciilor de securitate, reflectând cererea accelerată pentru soluții complexe de securitate cibernetică.

Pentru a răspunde mai bine cerințelor din piață, Orange Romania a lansat SCUT, companie de securitate cibernetică în care este acționar majoritar, construit împreună cu Orange Cyberdefense, lider european în domeniu. Noua companie a adus în premieră în România un model unificat de protecție digitală pe întregul lanț de prevenție și răspuns la amenințări cibernetice.

Pe segmentul B2C, Orange rămâne centrat pe nevoile clienților

Orange a continuat să își consolideze poziția de operator convergent, prin pachete atractive pentru dispozitive (telefoane, televizoare smart, obiecte conectate) și acces la conținut video-on-demand precum Netflix sau HBO. Oferta comercială adaptabilă lansată în prima jumătate a anului 2025, care acoperă o gamă largă de nevoi, a inclus servicii flexibile de telefonie mobilă, internet și TV.

Performanță în creștere pentru serviciul digital YOXO

YOXO a aniversat 5 ani și a înregistrat o creștere a bazei de clienți cu 24%. În decembrie 2025, a fost lansat un nou portofoliu care include roaming SEE și minute internaționale în toate planurile, cu beneficii suplimentare oferite utilizatorilor.

Impact social si de mediu

În 2025, Orange Romania și-a continuat angajamentele ESG, reducând emisiile totale de CO₂, precum si consumul total de energie cu 4% față de 2024, susținută și de inițiativele de decomisionare a rețelelor de cupru si a tehnologiei 3G. De asemenea, 100% din energia electrică achiziționată direct provine din surse regenerabile. Compania a semnat un nou acord virtual de achiziție de energie verde pe 10 ani, acoperind aproximativ 40 GWh anual.

Peste 130.000 de beneficiari au trecut prin programele de educație digitală și incluziune socială susținute de Fundația Orange, al cărei buget s-a ridicat în 2025 la 2,5 milioane de euro. În plus, lansarea platformei de CSR For Good Connections a creat noi punți între părinți, profesori și copii atunci când vine vorba de siguranța pe internet, cu peste 11.000 de beneficiari ai inițiativei educative.

“Rezultatele din 2025 reflectă un context de piață competitiv, în care presiunea pe preț influențează constant evoluția bazei de clienți. Eforturile noastre de simplificare și disciplină investițională ne-au permis să prioritizăm zonele cu impact direct asupra calității serviciilor oferite clienților – rețeaua, serviciile digitale și soluțiile integrate pentru companii.

Modernizarea infrastructurii rămâne o prioritate și în 2026. Vom continua să dezvoltăm rețeaua 5G/5G+, pentru a extinde și mai mult acoperirea și capacitatea la nivel național, cu un buget de peste 200 de milioane de euro alocat în acest an”, a declarat Julien Ducarroz, CEO Orange