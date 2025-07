Orange Romania anunță rezultatele financiare pentru primul semestru din 2025

În primele șase luni din 2025, Orange Romania a realizat o cifră de afaceri consolidată în valoare de 684 de milioane de euro, în scădere cu 2,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. La finalul acestei perioade, operatorul oferea servicii mobile pentru peste 9 milioane de clienți, internet fix în bandă largă pentru peste 1 milion de clienți și servicii de televiziune prin cablu și satelit pentru peste 1 milion de clienți.

În prima parte a anului, Orange și-a continuat planurile de extindere și îmbunătățire a rețelelor mobile și fixe. Investițiile vor depăși 200 milioane de EUR până la finalul lui 2025, menținând același ritm ca și până acum, în ciuda presiunilor economice și a unor dezechilibre semnificative în piața de telecomunicații.

De la finalul lui iunie 2025, rețeaua 5G/5G+ este disponibilă în 58 de orașe, cu viteze de transfer ce ajung până la 1,5 Gbps. Lista orașelor acoperite 100% este în continuă creștere, printre ele numărându-se în prezent București, Iași, Arad, Baia Mare, Miercurea-Ciuc, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș.

Tot mai mulți clienți aleg soluții bazate pe infrastructură modernă – 4G, 5G și fibră optică – în timp ce utilizarea serviciilor de generație veche, precum DTH și xDSL, continuă să scadă, reflectând tranziția naturală către noile tehnologii. Anul acesta, Orange a introdus cel mai rapid internet din România – 2,3 Gbps download și 1 Gbps upload. Noul serviciu, numit Orange Fibră 2300, a început să aibă eligibilitate de 100% în orașe precum București, Ploiești, Iași și a consolidat astfel oferta de internet fix. Conform celui mai recent studiu Netograf al ANCOM, Orange are cea mai rapidă viteză medie de download pentru internetul fix din România – 558 Mbps. Același raport arată că operatorul și-a menținut totodată poziția de cea mai rapidă rețea mobilă, cu o viteză medie de download de 95 Mbps. Clienții recunosc că rețelele performante și repoziționarea portofoliilor de fibră și mobil oferă un bun raport calitate-preț. Acest lucru se reflectă într-o rată a migrării redusă în S1 2025 aproape la jumătate, în comparație cu începutul lui 2023 și o îmbunătățire a vânzărilor.

Tehnologia facilitează dezvoltarea personală și sprijină pasiunile fiecăruia. Acest mesaj este susținut de campania „Rețeaua #1 pentru pasiunile tale”, al cărei protagonist este campionul olimpic David Popovici. Acesta ne-a arătat că disciplina zilnică te face cel puțin un pic mai bun decât ieri și că performanța nu este despre a fi mereu în competiție cu ceilalți, ci despre a te autodepăși. Așa cum David face mereu eforturi să fie mai bun, Orange își menține angajamentul de a fi cea mai rapidă și inovatoare rețea pentru toți românii.

Serviciul 100% digital YOXO înregistrează o creștere rapidă

Pe segmentul B2C, Orange rămâne centrat pe nevoile clienților. Oferta comercială lansată în prima jumătate a anului oferă servicii flexibile de telefonie mobilă, internet și TV. Cu pachete atractive pentru dispozitive (telefoane, televizoare smart, obiecte conectate) și acces la conținut video-on-demand precum Netflix sau HBO, Orange își consolidează poziția de operator convergent.

Interesul clienților pentru oferte digitale este reconfirmat prin serviciul 100% digital YOXO, care a înregistrat în S1 2025 o creștere cu 14% a numărului de utilizatori noi față de aceeași perioadă din 2024. Această creștere solidă demonstrează faptul că segmentul de consumatori pasionați de tehnologie recunoaște valoarea parcursului complet digital oferit de YOXO de la activare, folosind eSim, administrare și până la modificarea abonamentului și plata facturii – exclusiv prin intermediul aplicației. Serviciul continuă să se îmbunătățească pentru a fi mereu la zi cu nevoile digitale: în primul semestru al lui 2025 a fost actualizată funcția de scanare a cărților de identitate, inclusiv prin introducerea noilor cărți de identitate digitale.

Soluțiile personalizate rămân motorul creșterii pentru segmentul B2B (clienții persoane juridice)

Expertiza Orange în serviciile integrate de telecom, cloud, securitate cibernetică este recunoscută de către sectorul românesc de afaceri. Orange Business a înregistrat o creștere de 9,8% în semestrul I din 2025 pentru serviciile de IT&C, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Integrând tehnologiile de ultimă generație, Orange Business oferă clienților o gamă completă de servicii IT&C, cu accent pe integrarea serviciilor cloud, securitate cibernetică și infrastructură digitală, adaptate perfect nevoilor clienților. În contextul în care tot mai multe companii aleg servicii personalizate care le susțin eficiența operațională, veniturile din acest tip de soluții au crescut cu 65,7% față de perioada similară a anului trecut.

Orange Business raportează venituri în creștere și din vânzările de echipamente – peste 31% în prima jumătate din 2025 față de aceeași perioadă din 2024. În paralel, principalul serviciu de IT & Cloud al operatorului (Flexible Computing) a înregistrat o creștere de 33%, iar serviciile de tip colaborare unificată (UCC) au înregistrat o creștere de peste 15% a veniturilor față de primul semestru din 2024.

Responsabilitate socială

Programele Fundației Orange de educație digitală și incluziune socială au generat un impact semnificativ pentru aproape 57.000 de beneficiari în primele șase luni ale anului, cu o investiție totală de peste 1,7 milioane de euro, cifre care marchează o creștere cu aproximativ 20% față de anul trecut.

Platforma Digitaliada care oferă de 10 ani acces gratuit profesorilor la conținut educațional extrem de util în predarea la clasă, numără în prezent peste 2.700 de școli din mediul rural și urban și reunește peste 90.000 de utilizatori (elevi, profesori și părinți). Anul acesta, în premieră, accesul la platformă a fost facilitat și pentru școlile din Delta Dunării, prin dotarea cu tehnologie de ultimă generație prin proiectul 5G Connect Danube Delta, co-finanțat de către Comisia Europeană, și organizarea unor sesiuni de training dedicate profesorilor din satele izolate de ape.

„Într-o piață extrem de competitivă, marcată de dezechilibre și provocări financiare, facem toate eforturile pentru a ne menține consecvenți. Alături de servicii de calitate, oferim multă flexibilitate, ceea ce este, de altfel, așteptarea din partea majorității clienților. Am construit o ofertă comercială adaptabilă, care acoperă o gamă largă de nevoi, atât în segmentul rezidențial, cât și în cel business. Și acest lucru nu ar fi fost posibil fără investiții constante în rețele de calitate.

La doar un an de la finalizarea fuziunii cu Orange Romania Communications, vedem progrese în direcția pe care ne-am propus-o. Transformarea într-un furnizor convergent nu este un parcurs ușor, însă am încredere că aceasta este strategia corectă. Ca în cazul oricărei fuziuni de această dimensiune, observăm presiune asupra performanței financiare. Însă, vedem și îmbunătățiri, în special în zona B2B, și o stabilizare a bazei de clienți. Mai rămân câteva etape cruciale pentru a finaliza integrarea complexă a sistemelor IT. Vom continua să investim în rețelele noastre, în modernizarea infrastructurii. Consider că aceste eforturi trebuie susținute și de un cadru legislativ și economic echitabil care stimulează investițiile și inovația. Infrastructura digitală este un factor diferențiator pentru România și un motor de creștere economică”, a declarat Julien Ducarroz, CEO Orange Romania.