Orange Romania a lansat 5G+ în metroul bucureștean

Orange Romania a lansat tehnologia 5G+ în metroul din București. În stațiile unde a fost activată deja noua rețea, clienții Orange pot atinge viteze la internetul mobil de până la 1 Gbps. Este pentru prima dată când se ajunge la această performanță în subteran la noi în țară. Iar cei care folosesc 4G beneficiază de o experiență mobilă îmbunătățită, datorită noilor echipamente instalate.

În luna noiembrie, Orange a început activarea 5G+ cu proiecte-pilot în stațiile Preciziei și Păcii. Între timp, instalarea a fost finalizată și în Piața Victoriei 1 și 2. Iar săptămâna aceasta a fost pornit serviciul în Aviatorilor. Până la finalul lunii decembrie, tehnologia 5G+ va fi extinsă către multe alte stații de pe toate magistralele: Piața Romană, Universitate, Piața Unirii 1 și 2, Tineretului, Aurel Vlaicu, Pipera, Constantin Brâncoveanu.

Cea mai rapidă rețea din România devine acum și mai rapidă. Operatorul își propune să asigure conectivitate neîntreruptă la viteze mari, indiferent unde s-ar afla le metrou clienții Orange. Așadar, acoperirea nu vizează doar stațiile, ci și tunelurile. Totodată, lucrările de modernizare vor asigura servicii mai stabile și pentru cei care se află pe mai vechea tehnologie 4G. Beneficiile 5G+ sunt evidente: aplicațiile, site-urile web și dispozitivele smart de acasă pot fi accesate aproape instantaneu, fișierele de mari dimensiuni pot fi transmise mult mai rapid, streaming-ul video și apelurile video își mențin calitatea, chiar și în mișcare. Însă cel mai mare beneficiu este pentru cei care folosesc metroul bucureștean pentru transport între serviciu și acasă. Călătorii din rețeaua Orange vor avea o conexiune mult mai stabilă chiar și de pe drum, pe măsură ce va fi implementată noua tehnologie pe toată harta din subteran. Acest demers susține promisiunea Orange de a fi nu numai cea mai rapida rețea din Romania, ci și operatorul care conectează oamenii cu tot ce iubesc să facă, sub mesajul „Reteaua#1 pentru pasiunile tale”.

Tehnologia 5G/5G+ este, totodată, mult mai prietenoasă cu mediul. Cu cât există mai mulți utilizatori pe 5G+, cu atât scade consumul de curent per Mb de trafic. De fapt, noua tehnologie poate fi până la de 10 ori mai eficientă pentru aceeași cantitate de trafic decât în cazul celor anterioare. Totodată, această rețea modernă are capacitatea de a intra în „mod economic”, când nu este utilizată intens. La metrou, de exemplu, poate scădea substanțial traficul în afara perioadelor de vârf și mai ales noaptea, când doar lucrătorii de la mentenanță, curățenie și pază au nevoie de conectivitate, iar tehnologia 5G+ poate fi și mai economică în acest interval.

Orange Romania intenționează să acopere întregul metrou bucureștean cu 5G+ până la finalul lui 2026. Aceste planuri fac parte din strategia de extindere și îmbunătățire a rețelelor cu cele mai bune tehnologii, deoarece este operatorul cu cea mai mare investiție în spectrul 5G/5G+ din România: 265 milioane de EUR, pentru o perioada de 25 de ani. Ceea ce se observă în inovațiile de până acum, cum ar fi cele peste 70 orașe cu acoperire 5G/5G+ atinse în această toamnă. În același timp, conform celui mai recent studiu Netograf al ANCOM, Orange se menține cea mai rapidă rețea mobilă din România, cu viteze medii de download de 95 Mbps, și are totodată cel mai rapid internet fix, cu viteze medii de download de 558 Mbps.