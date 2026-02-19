Orange lansează primul serviciu de internet fix prin 5G+ din România

Orange lansează prima soluție din România de internet fix 5G+ pentru acasă, fără instalare. Serviciul va oferi viteze de până la 1,5 Gbps, trafic nelimitat și prima lună cu 100% reducere.

Cea mai rapidă rețea…

Prin Net Fix 5G+, Orange oferă o soluție plug-and-play, care nu necesită instalare sau configurare. Clienții pot avea internet cu viteze de până 1500 Mbps în 5 minute de când intră în posesia echipamentului. Indiferent de nevoi sau pasiuni, oricine poate avea acces la cea mai rapidă rețea mobilă din România, oriunde există semnal 5G/5G+.

Orange oferă cele mai rapide viteze de la noi din țară la internet mobil, prin rețeaua 5G/5G+ aflată în continuă dezvoltare. La finalul lui 2025, operatorul avea acoperire cu noua tehnologie în 88 de orașe și împrejurimi, cât și în multe alte localități. Tot la finalul anului trecut, Orange a fost recertificată ca cea mai rapidă rețea mobilă din țara noastră de către LCC International. Și conform celui mai recent studiu Netograf, realizat de către ANCOM, Orange s-a menținut cea mai rapidă rețea mobilă din România, cu viteze medii de download de 95 Mbps, având în același timp cel mai rapid internet fix, cu viteze medii de download de 558 Mbps.

…chiar și în Delta Dunării

Există situații în care internetul clasic de mare viteză nu este disponibil. Pe de o parte, vorbim de anumite zone rurale, montane sau chiar urbane unde accesibilitatea pentru instalarea fibrei optice este redusă. De exemplu, Delta Dunării, unde Orange a pornit pentru prima dată o rețea 5G Standalone în România anul trecut, prin proiectul 5G Connect Danube Delta*, aducând conectivitatea de mare viteză într-una dintre cele mai izolate zone din țară. Pe cealaltă parte, vorbim despre utilizatorii cu a doua locuință sau o casă de vacanță, unde conectivitatea de mare viteză poate nu a fost pe primul loc până acum.

Echipament inclus și opțiuni de conținut

Noul serviciu costă 18 EUR/lună, include router-ul 5G+ și oferă mai multe opțiuni extra pentru cei care își doresc acces la servicii de streaming și content online. Clienții pot include în pachet abonamente Netflix Basic, Standard sau Premium, HBO Max și YouTube Premium, acestea având prețuri promoționale pentru diverse perioade.

Traficul este nelimitat, iar abonamentul este oferit cu 100% reducere în prima lună. Clienții care adaugă Net Fix 5G+ la un alt pachet de servicii (internet fix prin fibră, abonament de mobil), vor primi un discount de 2 EUR/lună.

„Lansarea serviciului Net Fix 5G+ în România reprezintă o noutate pentru clienții casnici, și o nouă demonstrație a capabilităților rețelelor noastre și a poziției de lider pe care o are Orange în materie de calitate. Clienții rezidențiali au acum și mai multă flexibilitate în alegerea serviciilor fixe, la viteze asemănătoare cu cele de pe fibră și cu extra-opțiuni care să le acopere preferințele în materie de entertainment. Este un serviciu demult așteptat în România, care vine în completarea infrastructurii fixe și suntem bucuroși să îl lansăm astăzi pe piață. Cea mai rapidă rețea înseamnă în primul rând accesibilizarea conectivității de mare viteză și facilitarea distracției și a pasiunilor la cel mai înalt nivel în cât mai multe zone”, a declarat Antoine Drevon, Consumer Director la Orange Romania.