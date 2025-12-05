Orange a testat pentru prima dată în România tehnologia 5G mmWave

Orange Romania a testat pentru prima dată în țara noastră tehnologia 5G millimeter Wave (mmWave) într-o rețea de tip 5G Standalone (SA). Aceasta este următoarea generație de inovații 5G, având aplicabilitate pentru scenarii de transfer intens de date: zone aglomerate, alternativă pentru fibră optică, producție și transmisie video, aplicații imersive. Pentru teste, Orange a fost autorizat de ANCOM pentru a utiliza spectrul radio din banda de 26 GHz în laboratorul 5G din București. Astfel, au fost obținute viteze de până la 10 Gbps download și 1,2 Gbps upload.

În luna mai, Orange a lansat prima implementare publică a tehnologiei 5G SA (Standalone) din România, în Delta Dunării, prin proiectul 5G Connect Danube Delta, cu sprijinul Comisiei Europene. Iar acum operatorul a testat capabilitățile extinse ale 5G mmWave, care funcționează în banda de frecvențe de 26 GHz, oferind capacitate viitoare de creștere și extindere a rețelelor 5G+ dar și pentru dezvoltarea 6G. În prezent, rețelele 5G sunt active în mare parte în benzile de 700 MHz sau de 3.500 MHz și treptat și în spectrul eliberat în urma închiderii vechilor rețele, precum 3G, de exemplu în banda de 2.100 MHz. Vitezele maxime ce pot fi obținute în acest moment prin tehnologia 5G+ sunt în jur de 1,5 Gbps.

Cea mai rapidă rețea din România se pregătește pentru viitorul conectivității. 5G mmWave livrează viteze multi-gigabit prin utilizarea unei benzi radio mai largi, oferind stabilitate mai mare în zonele cu trafic intens. Printre scenariile cele mai relevante în acest moment se numără: hotspot-uri în locuri aglomerate (stadioane, arene, festivaluri, aeroporturi, gări, centre comerciale), alternativă la internetul fix prin fibră în orice zonă (urbană, suburbană, rurală) prin servicii FWA (Fixed Wireless Access), producție media și broadcasting (transmisii live 4K/8K, upload rapid de conținut din teren), aplicații imersive disponibile de la distanță fără probleme de latență (AR, VR, XR), rețele private 5G+ pentru aplicații industriale care necesită viteze și stabilitate ridicate și latență extrem de scăzută, înlocuind obișnuitele echipamente Wi-Fi (fabrici smart și Industry 4.0).

Testul a fost realizat într-o incintă închisă, mai exact în Orange 5G Lab din cadrul Universității Politehnica București, în banda radio 5G N258, fiind folosită o licență temporară, cu caracter experimental, acordată de către ANCOM. A fost utilizat un sistem radio mmWave de la Ericsson și terminale 5G de la Nokia ce integrează capabilități Wi-Fi 7. Prin atingerea unor viteze de aproximativ 10 Gbps la descărcare și 1,2 Gbps la încărcare, a fost demonstrată și importanța integrării Wi-Fi 7 pentru utilizarea tehnologiei mmWave la potențialul ei maxim.

„În 2025 ne-am depășit obiectivele de extindere a rețelelor. Orange Romania are în prezent 5G/5G+ în peste 70 de orașe și am accelerat implementarea în multe altele până la finalul anului. Săptămâna trecută am lansat 5G+ pentru prima dată în metroul bucureștean, atingând viteze de până la 1 Gbps. Pe lângă acestea, am demonstrat că implementarea 5G Standalone în România pentru prima dată poate deschide noi oportunități economice și sociale într-una dintre cele mai izolate zone – Delta Dunării. Explorarea tehnologiei 5G mmWave, într-un mediu de tip Standalone (SA), creează un nou precedent în țara noastră și face parte din angajamentul nostru constant de a oferi românilor acces la conectivitate de ultimă generație. Inovația nu este doar despre o paletă cât mai vastă de servicii, ci mai ales despre a-i conecta pe cei care au cea mai mare nevoie, cei care nu au avut acces până acum la tehnologiile care să le permită să privească către viitor. Totodată, această premieră națională deschide noi oportunități de creștere și eficientizare pentru mediul de business românesc. La Orange ne asigurăm că noile generații de comunicații sunt o punte pentru toate generațiile către noi posibilități”, a declarat Marius Maican, Technology Director Orange Romania.

Banda de 26 GHz (24,25-27,5 GHz) este armonizată din anul 2019 la nivelul Uniunii Europene pentru a fi utilizată de către sisteme terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă, în statele membre.