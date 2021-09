Oracle oferă programe gratuite de instruire și certificare pentru Oracle Cloud Infrastructure

Oracle a anunțat astăzi că va oferi gratuit în întreaga lume cursuri de formare și teste de certificare* OCI (Oracle Cloud Infrastructure). Noul program include întregul curriculum de învățare OCI creat de experții Oracle pentru toate nivelurile de calificare și pentru diferite roluri IT.

Prin intermediul acestui program, cursanții au acces la toate cursurile OCI, livrate în format digital, la cerere și disponibile în 13 limbi. Oracle oferă, de asemenea, Oracle Autonomous Database și alte examene de certificare gratuite pentru o perioadă limitată de timp*.

Organizațiile aleg din ce în ce mai des să își ruleze sarcinile de lucru critice pe OCI datorită capacității sale de a rula orice sarcină de lucru în cloud cu o migrare mai rapidă, cu costuri de operare mai mici și pe o platformă mai sigură și disponibilă la nivel global. Pe măsură ce tot mai mulți clienți adoptă OCI, Oracle crește investițiile în programe care oferă asistență clienților și sporesc accesul la cursuri relevante și practice de formare în domeniul cloud, pentru a-i ajuta să obțină cele mai bune rezultate din Oracle Cloud.

Noul program de formare Oracle le permite oamenilor să dobândească o expertiză valoroasă în domeniul cloud care poate fi aplicată în orice industrie, permițându-le să își sporească valoarea și să își dezvolte cariera. De asemenea, formarea și certificarea gratuite contribuie la extinderea bazinului de talente IT, facilitând achiziționarea sau dezvoltarea profesioniștilor calificați de care întreprinderile au nevoie pentru a se dezvolta și inova rapid.

„De-a lungul pandemiei, am văzut că deficitul de competențe IT a devenit mai mare și mai proeminent ca niciodată, din cauza dependenței noastre sporite de competențele high-tech și cloud. Acest decalaj are un impact nu numai asupra persoanelor aflate în căutarea unei cariere semnificative, ci și asupra companiilor care caută profesioniști calificați”, a declarat Damien Carey, vicepreședinte senior, Oracle University. „Prin oferirea acestor cursuri de formare gratuite pe ceea ce poate fi numită tehnologia cloud cu cea mai rapidă creștere din industrie, Oracle îi ajută pe indivizi să își dezvolte abilitățile de care au nevoie pentru o carieră de success, iar pe clienții noștri să maximizeze mai ușor ca oricând valoarea investiției lor în Oracle Cloud.”

Noul program Oracle va include:

Acces la întregul catalog digital de formare OCI, care include cursuri pentru toate nivelurile și pentru roluri multiple, accesibile oricând și oriunde, disponibile în 13 limbi.

Laboratoare practice prin “Oracle Cloud free tier” care permit practica într-un mediu real

O experiență de certificare Oracle completă – de la cursuri de pregătire și examene practice, la testare și acreditare

Sesiuni live predate de experți Oracle, care acoperă cele mai bune practici și oferă feedback personalizat

Resurse de carieră care vin în sprijinul celor aflați în căutarea unor noi oportunități de angajare

*Certificările gratuite OCI, Oracle Autonomous Database și alte certificări vor fi disponibile exclusiv de la Oracle University până la 31 decembrie 2021. Formarea digitală gratuită OCI va fi disponibilă în continuare. Pentru a afla mai multe despre program, vizitați pagina de formare și certificare gratuită OCI.