OPPO Reno6 și Reno6 Pro disponibile de astăzi în magazinele din România

Cele mai noi smartphone-uri OPPO, Reno6 Pro și Reno6 sunt, începând de astăzi, disponibile în magazinele partenerilor oficiali din România. Cele două smartphone-uri 5G au garație standard de 3 ani, fiind primele produse din portofoliul OPPO care vin cu acest beneficiu fără vreun efort suplimentar din partea cumpărătorilor.

„Precomanda pentru OPPO Reno6 Pro ne-a arătat interesul utilizatorilor din România pentru produsele premium, un segment în care ne propunem ca anul viitor să fim un jucător important”, a declarat Ciprian Mirea, Head of Trade and Product Marketing.

Smartphone-ul Reno6 5G este disponibil la partenerii OPPO din România într-un pachet atractiv împreună cu căștile Enco Air și accesoriul de fitness OPPO Band cadou. Echipat cu capabilități AI de vârf pentru a oferi o experiență video superioară pasionaților de portret, Reno6 5G are o o arhitectură de camere cu senzori de 64 MP, 8 MP și 2 MP, iar camera selfie are 32 MP. În plus, Reno6 este echipat cu un senzor dedicat de temperatură a culorii, care captează culorile mai precis. Pasionații de fotografie și video portret se pot bucura de modurile înregistrare Bokeh Flare Portrait, AI Video Highlight sau Portrait Beautification, care susțin creativitatea indiferent de condițiile în care se fac fotografiile sau video-urile.

Totodată, Reno6 5G se remarcă printr-un design retro ultra-subțire și elegant, cu o grosime de 7,59 mm și cântărind doar 182 g. Acesta vine cu tehnologia OPPO Glow design care creează un efect subtil de strălucire, fără amprente și este rezistent la pete.

În ciuda dimensiunilor reduse, Reno6 este un smartphone care oferă performanță și o experiență fluidă de utilizare, chiar și în timpul sesiunilor de gaming având în vedere faptul că integrează un procesor Mediatek Dimensity 900 5G, are o rată de refresh a ecranului de 90Hz și un display captivant cu rezoluție Full HD+, de2400×1080 mp.

Căștile OPPO Enco Air W32 vin cu tehnologie super rapidă de încărcare, astfel că doar 8 minute de alimentare asigură o autonomie de playback de 8 ore. În plus, acestea beneficiază de tehnologie de anulare a zgomotului susținută de inteligența artificială și au o latență redusă, fiind astfel potrivite și pentru sesiuni de gaming.

OPPO Band cu ecran AMOLED de 1,1 inci, monitorizează continuu saturația de oxigen, oferă monitorizare a pulsului în timp real și 12 moduri de antrenament. Brațara este rezistentă la apă până la o adâncime de 50 metri.

Reno6 Pro pentru pasionații de portrete

Reno6 Pro este disponibil cu căștile Enco Free 2 W52 cadou.

Reno6 Pro 5G vine cu un sistem de patru camere cu AI, cea principală fiind de 50 MP, iar camera selfie de 32MP. Ceea ce conferă unicitate acestei configurații este senzorul de imagine extrem de puternic al camerei principale – Sony IMX766 cu dimensiunea de 1 / 1,56 ” și este echipat cu tehnologia DOL-HDR, focus Omni All-Pixel, precum și altele caracteristici, pentru a produce constant imagini de înaltă calitate și pentru a oferi o experiență de înregistrare video semnificativ îmbunătățită. În plus, acesta înglobează și un senzor dedicat de temperatură a culorii, care ajută la captarea mai precisă culorile.

Reno6 Pro menține designul subțire și ușor, cu o grosime de 7,99 mm și cântărind doar 188 g. De asemenea, acesta moștenește designul unic OPPO Glow în două noi culori spectaculoase – Arctic Blue și Lunar Grey.

Telefonul este echipat cu Qualcomm® Snapdragon™ 870 5G Mobile Platform cu un procesor Kryo 585 CPU de ultimă generație, care poate rula până la 3,2 GHz – cea mai mare viteză de procesare atinsă până în prezent în segmentul mobile.

De asemenea, dispozitivul beneficiază de 12 GB RAM și include tehnologia dezvoltată de OPPO, RAM Expansion. Cu ajutorul acesteia, o parte din spațiul de stocarea ROM disponibil poate fi transformat în spațiu RAM la activarea acestei funcții. Concret, memoria inițială de 12 GB RAM poate fi suplimentată cu o memorie extra de 3 GB / 5 GB / 7 GB atunci când este nevoie, ceea ce se traduce prin faptul că și atunci când rulează mai multe aplicații în același timp, Reno6 Pro funcționează în continuare fără probleme.

Căștile OPPO EncoFree 2 dispun de un procesor cu trei nuclee care reduce până la 42 dB2din zgomotul ambiental. Acestea sunt create în parteneriat producătorul danez de sisteme Hi-Fi Dynaudio, pentru a reda întocmai sunetul natural al fiecărui instrument în parte. Tehnologia personalizată de amplificare a sunetului compensează sunetul pe baza sensibilității urechii, astfel încât muzica sună la fel de de bine.