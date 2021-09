OPPO lansează noile Reno6 Pro și Reno6 în România, primele smartphone-uri cu 3 ani garanție

OPPO lansează în România Reno6 Pro 5G și Reno6 5G, primele smartphone-uri care vin cu garanție standard de trei ani.

OPPO Reno6 Pro este disponibil la precomandă în perioada 9 -23 septembrie împreună cu OPPO Watch de 46 mm cadou.

„Reno6 Pro vine în premieră pe piața din România cu garanție standard de 3 ani, fără ca utilizatorul să fie nevoit să înregistreze codul produsului sau să facă un extra efort. Tot în premieră. Reno6 Pro este un produs care susține creativitatea prin funcțiile pe care le are și iese în evidență prin designul OPPO Glow”, a declarat Ciprian Mirea, Head of Trade and Product Marketing.

Cu ajutorul tehnologiilor AI dezvoltate de OPPO, Reno6 Pro 5G asigură utilizatorilor posibilitatea de a surprinde fără efort videoclipuri portret uimitoare, din viața lor de zi cu zi. Peste 70 de milioane de utilizatori din întreaga lume folosesc în fiecare lună, telefoanele OPPO Reno, pentru a capta, în medie, peste 2 miliarde de fotografii și peste 200 de milioane de amintiri prin intermediul videoclipului.

Reno6 Pro 5G vine cu un sistem de patru camere cu AI, cea principală fiind de 50 MP , iar camera selfie este de 32MP. Ceea ce conferă unicitate acestei configurații este senzorul de imagine extrem de puternic al camerei principale – Sony IMX766. De 1 / 1,56 ” și este echipat cu tehnologia DOL-HDR, focus Omni All-Pixel, precum și altele caracteristici, pentru a produce constant imagini de înaltă calitate și pentru a oferi o experiență de înregistrare video semnificativ îmbunătățită. În plus, acesta înglobează și un senzor dedicat de temperatură a culorii, care ajută la captarea mai precisă culorile.

Reno6 Pro se bucură de o serie de funcții video portret optimizate AI, precum:

Bokeh Flare Portrait Video , care asigură un efect bokeh cu accente luminoase pentru video-uri vedetă în social media. Antrenați pe un set de date OPPO de peste 10 milioane portrete, algoritmii AI permit funcției Bokeh Flare Portrait Video să ofere procesare video în timp real pentru captarea clipurilor video direct cu efectul bokeh aplicat pe zonele luminoase din fundal, păstrând în același timp aspectul natural și luminos al subiecților portretului. Disponibil atât pe camera de pe față, cât și pe cea de pe spate, acest efect de iluminare poate fi aplicat video-urilor portret printr-un singur clic.

Focus Tracking, oferă capabilități video de focalizare automată pe subiectul selectat, indiferent de mișcarea acestuia în cadru.

La baza performanței superioare oferite de Reno6 Pro se află hardware-ul de înaltă calitate. Telefonul este echipat cu Qualcomm® Snapdragon™ 870 5G Mobile Platform cu un procesor Kryo 585 CPU de ultimă generație, care poate rula până la 3,2 GHz. Este cea mai mare viteză de procesare atinsă până în prezent în segmentul mobile.

De asemenea, dispozitivul beneficiază de 12 GB RAM și include tehnologia dezvoltată de OPPO, RAM Expansion. Cu ajutorul acesteia, o parte din spațiul de stocarea ROM disponibil poate fi transformat în spațiu RAM la activarea acestei funcții. Concret, memoria inițială de 12 GB RAM poate fi suplimentată cu o memorie extra de 3 GB / 5 GB / 7 GB atunci când este nevoie, ceea ce se traduce prin faptul că și atunci când rulează mai multe aplicații în același timp, Reno6 Pro funcționează în continuare fără probleme.

Pentru o mai bună disipare a căldurii, pe lângă sistemul multi-răcire existent, Reno6 Pro include un sistem Ultra-large Vapor Chamber de 31,68 cm², cu o grosime de doar 0,4 mm. Acesta oferă utilizatorilor cea mai avansată soluție de răcire, păstrând în același timp designul ultra-subțire.

Pentru a permite utilizatorilor să se bucure de experiența Reno6 Pro o perioadă mai mare de timp, dispozitivul are o baterie de 4500 mAh și funcția de încărcare rapidă 65W SuperVOOC 2.0, care poate realiza o încărcare de 100% în doar 31 de minute.