OPPO dezvăluie noua serie Reno14: strălucire în fiecare moment, cu AI Flash Photography și design Mermaid Iridescent

OPPO anunță lansarea pe piața din România a noii generații de telefoane AI – seria Reno14, disponibilă în trei modele: Reno14 5G, Reno14 F 5G și Reno 14 FS 5G. Aceasta aduce împreună inovația OPPO în AI Flash Photography și un spectaculos design Iridescent Mermaid, ce îmbină armonios tehnologia de vârf cu estetica modernă. Telefoanele sunt echipate cu AI Livephoto 2.0, funcții avansate de editare și productivitate bazate pe AI și sunt protejate de un corp durabil cu certificare IP69, fiind gândite pentru a susține utilizatorii în fiecare scenariu al vieții de zi cu zi.

Un mix îndrăzneț între măiestrie și estetică contemporană

Fidel angajamentului său față de un design centrat pe utilizatorii tineri, OPPO aduce la viață, prin seria Reno14, estetica mermaidcore, prin noul Iridescent Mermaid Design. Pentru a reda acest design misterios, compania a dezvoltat procesul Iridescent Glow, o tehnică minuțioasă ce presupune aplicarea a douăsprezece straturi de acoperire. Prin cinci etape de producție de înaltă precizie, texturi optice ultra-fine sunt gravate la nivel microscopic, rezultând reflexii spectaculoase și fluide, care oferă carcasei un aspect strălucitor, cu un finisaj distinctiv.

Modelul Reno14 5G este dotat cu un spate din sticlă sculptată dintr-o singură bucată (One-piece Sculpted Glass), încadrat de o ramă de aluminiu de calitate aerospațială pentru o durabilitate sporită. Toate modelele din seria Reno14 sunt certificate IP66, IP68 și IP69¹ pentru rezistență la praf și apă și beneficiază de o interfață USB tratată cu un strat anticoroziv premium, pentru o rezistență îndelungată chiar și în condiții de utilizare dificile.

Modelele Reno14 5G, Reno14 F 5G și Reno14 FS 5G vin cu ecrane plate AMOLED de 6,59 inci, respectiv 6,57 inci, cu margini ultra-subțiri care oferă o experiență vizuală imersivă. Ambele suportă rată de refresh de 120Hz pentru o derulare fluidă și culori de 10 biți pentru imagini vibrante și realiste. În plus, funcțiile exclusive OPPO Splash Touch și Glove Mode mențin sensibilitatea ecranului chiar și atunci când utilizatorii au mâinile ude sau poartă mănuși, ceea ce face ca telefoanele să fie practice în orice situație.

Seria Reno14 se remarcă printr-o paletă expresivă și rafinată de culori. Reno14 5G este disponibil în variantele Opal White și Luminous Green, în timp ce Reno14 F 5G și Reno 14FS 5G adaugă tonurile Opal Blue și Luminous Green, pentru un plus de stil și individualitate.

Frumusețea luminii, surprinsă cu AI Flash Photography

Cu seria Reno14, OPPO introduce AI Flash Photography, deschizând noi posibilități pentru libertatea creativă. Modelul Reno14 5G este echipat cu un sistem revoluționar cu trei blițuri. Camera principală și cea ultra-wide utilizează module duale de bliț pentru o iluminare excelentă la distanțe scurte, în timp ce al treilea bliț este o premieră în industrie – un modul dedicat camerei telephoto, pentru focus precis. Acest sistem inovator de iluminare oferă o luminozitate de până la 10 ori mai mare decât generația anterioară, asigurând claritate și vizibilitate optimă a subiectului chiar și la zoom.² În plus, noul Reno14 5G integrează acum camera flagship telephoto de 50MP cu zoom 3,5x oferind o experiență fotografică versatilă pentru portrete și fotografii la distanță.

De asemenea, modelul Reno14 F 5G respectiv Reno14 FS 5G dispune de un sistem puternic cu două blițuri, conceput pentru iluminare optimă la distanțe scurte, oferind o luminozitate de două ori mai puternică față de generația anterioară.²

Datorită modului Flash Mode îmbunătățit, întreaga serie Reno14 permite utilizatorilor să surprindă cadre luminoase, cu un efect tridimensional impresionant, păstrând în același timp tonurile naturale ale pielii în medii cu lumină scăzută.

Inovații în fotografia mobilă cu AI

Continuând tradiția OPPO în domeniul inteligenței artificiale, seria Reno14 duce fotografia la un nou nivel printr-un set de funcții AI puternice, create pentru a surprinde fiecare moment plin de viață în detalii vibrante.

Funcția populară Livephoto a fost perfecționată în versiunea AI Livephoto 2.0. Grație soluției hardware Dual Exposure Fusion, modelul Reno14 5G captează simultan o expunere scurtă pentru a îngheța mișcarea și o expunere de durată pentru a colecta mai multă lumină, îmbinând cadrele în timp real. Această tehnologie permite obținerea unor imagini perfecte cu timp de declanșare minim și fără estompare de mișcare, fie că este vorba de o fotografie statică, fie de o fotografie realizată cu funcția Livephoto. În completare, AI Editor aduce o suită de instrumente care transformă fotografiile obișnuite în imagini cu aspect profesionist.

Antrenat pe seturi de date profesionale de fotografie, AI Recompose configurează automat formatele de imagine, realizează decupaje, corectează distorsiunile și aplică diverse filtre. Utilizatorii pot alege dintre mai multe opțiuni și pot genera rezultatul dorit cu un singur click.

Cu AI Perfect Shot, seria Reno14 poate corecta expresiile nedorite, ochii închiși sau părul care acoperă fața, prin scanarea fotografiilor locale pentru o imagine de referință și generarea de expresii variate pentru o înlocuire rapidă.

Aceste funcții se adaugă celor deja existente în zona de editare AI, inclusiv AI Eraser, care elimină fără efort persoanele sau obiectele nedorite din fotografii, cu o singură atingere, AI Reflection Remover, care identifică și elimină reflexiile din sticlă, AI Clarity Enhancer, care folosește AI pentru a accentua detaliile după decupare, și AI Unblur, care adaugă claritate fotografiilor neclare.

În plus, Reno14 suportă AI-Enhanced 4K HDR Video, oferind nu doar rezoluție 4K ultra-clară, ci și un interval dinamic mai larg și o redare mai naturală a culorilor, permițând obținerea unor videoclipuri de calitate cinematografică direct de pe smartphone.

Productivitate la superlativ cu AI

Cu noul ColorOS 15, seria Reno14 include o serie de inovații AI pentru a organiza fără efort informațiile de pe dispozitiv, a depăși barierele lingvistice și a procesa inteligent documentele, oferind în final o productivitate accelerată.⁵

AI Mind Space pune capăt fragmentării informațiilor. Cu Reno14 5G, de fiecare dată când întâlnești informații importante, de la numere de telefon și întâlniri din calendar, până la rezervări la hotel, articole, fotografii și videoclipuri, o simplă glisare rapidă în sus le salvează instantaneu în aplicația dedicată Mind Space. Utilizatorii pot găsi cu ușurință informațiile necesare în aplicația Mind Space sau pot folosi AI Search pentru a le găsi cu limbaj natural.

Mai mult, seria Reno14 depășește barierele lingvistice printr-o serie de funcții AI puternice. AI Call Summary oferă înregistrare în timp real și rezumate concise ale apelurilor, asigurându-se că nicio informație esențială nu este pierdută. În completare, noul AI Call Translator, disponibil pe Reno14 5G, oferă traducere bidirecțională live în timpul apelurilor, făcând extrem de ușoare conversațiile naturale cu persoane care vorbesc o altă limbă.

Cu AI VoiceScribe, utilizatorii pot înregistra, rezuma și traduce fără întreruperi apelurile, întâlnirile și chiar conținutul video redat în streaming. AI VoiceScribe suportă peste 20 de limbi și funcționează fără efort cu o gamă largă de platforme populare, inclusiv aplicații de mesagerie, software de întâlniri online și aplicații video.

Prin aplicația dedicată Translate, seria Reno14 oferă capabilități de traducere și mai versatile. Poți folosi camera telefonului pentru a înțelege în timp real conținutul fizic precum meniuri sau materiale de studiu și poți purta conversații bilingve fără întreruperi, folosind modurile voice și split-screen.

Performanță evoluată: un salt puternic pentru gamingul pe mobil

Sub carcasă, noile modele vin echipate cu procesoare de ultimă generație, optimizate pentru performanță și eficiență energetică. Reno14 5G integrează platforma MediaTek Dimensity 8350, construită pe arhitectura de 4 nm, care asigură multitasking fluent și o experiențăde gaming fără întreruperi, cu un consum redus de energie. Modelele Reno14 F 5G și Reno14 FS 5G sunt dotate cu Snapdragon 6 Gen 1, un procesor capabil să ofere echilibrul ideal între putere și eficiență, pentru utilizarea zilnică și divertisment.³

Pentru a îmbunătăți și mai mult performanța susținută, toate modelele din seria Reno14 sunt dotate cu sisteme avansate de răcire cu Vapor Chamber (VC), iar Reno14 5G dispune de un AI Nano Dual-Drive Cooling System. Această soluție de răcire avansată, combinată cu AI HyperBoost 2.0, asigură performanță puternică și disipare echilibrată a căldurii în timpul sesiunilor intense de gaming. Chiar și la o temperatură ambientală de 35℃, pentru a simula condițiile de joc din timpul verii, seria Reno14 a menținut o temperatură maximă sub 43℃ după 3 ore de joc cu titluri populare.⁴

Seria Reno14 marchează și debutul celei mai noi tehnologii AI LinkBoost 3.0 de la OPPO, concepută pentru a oferi performanțe de rețea mai puternice și mai stabile în diverse scenarii de utilizare. Cu un design de antene îmbunătățit și optimizări exclusive, AI LinkBoost 3.0 analizează inteligent performanța rețelei, trece automat la o alternativă mai rapidă și prioritizează fluxurile de date esențiale. Rezultatul este o experiență de browsing constant fluidă și fiabilă, chiar și atunci când condițiile nu sunt ideale.

Modelele Reno14 5G, Reno14 F 5G, respectiv Reno14 FS 5G sunt echipate cu baterii de 6.000mAh și suportă tehnologia de încărcare rapidă SUPERVOOCTM de la OPPO, oferind cea mai bună autonomie și eficiență de încărcare din segmentul lor de preț.

Întreaga serie Reno14 rulează pe noul ColorOS 15, bazat pe Android 15. Grație motorului Trinity Engine și Luminous Rendering Engine, utilizatorii beneficiază de performanțe stabile și animații extrem de fluide. Toate modelele Reno14 vor primi cinci actualizări majore ColorOS, asigurând suport software extins și fiabilitate pe termen lung a sistemului.

Preț și disponibilitate

În România, seria OPPO Reno14 este disponibilă începând cu 3 Septembrie, la partenerii autorizați Altex, Digi, eMAG, Orange și Vodafone. Fiecare canal are o ofertă specifică de lansare.

De asemenea, noile modele sunt disponibile și pe www.oppostore.ro cu oferte speciale de lansare: Reno14 5G la prețul de 2.999,99 lei (RRP), împreună cu încărcătorul OPPO 80W SuperVOOC Dual Ports GaN Charger, căștile OPPO Enco Air4 Pro, husa Protective Case Reno14 5G Gradient Blue și un discount suplimentar de 200 lei; Reno14 FS 5G la 2.199,99 lei (RRP), însoțit de încărcătorul OPPO 45W SuperVOOC Charger White, căștile OPPO Enco Air3i Blue, husa Protective Case Reno14 FS & Reno14 F 5G Gradient Blue și un discount de 150 lei; respectiv Reno14 F 5G la 1.799,99 lei (RRP), disponibil cu încărcătorul OPPO 45W SuperVOOC Charger White, căștile OPPO Enco Air3i Blue, husa Protective Case Reno14 FS & Reno14 F 5G Gradient Blue și un discount suplimentar de 100 lei.