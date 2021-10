OPPO anunță parteneriatul cu Riot Games pentru Campionatul League of Legends 2021

OPPO și Riot Games colaborează pentru Campionatul Mondial de League of Legends 2021, acțiune inclusă în colaborarea pe termen lung începută în 2019.

Anul acesta OPPO va oferi premii jucătorilor cu rezultate deosebite și va asigura totodată transmiterea celor mai interesante momente precum și a interviurilor cu jucătorii și echipele de profesioniste.

„Suntem foarte mândri să continuăm parteneriatul cu Riot Games și în acest an. Întotdeauna am considerat League of Legends o platformă ideală pentru a prezenta capacitățile produselor OPPO unui număr cât mai mare de gameri, la nivel global. Mai mult decât atât, ambiția de care dau dovadă jucătorii profesioniști se aseamănă foarte mult cu dorința continuă de o prezenta produse și tehnologii inovatoare. Tocmai din acest motiv, utilizatorii OPPO au parte de produse extrem de competitive care oferă o experiență de utilizare unică”, a declarat William Liu, Vicepreședinte și Președinte Global de Marketing OPPO.

„Suntem fericiți să continuăm colaborarea cu OPPO mai ales după reușita ediției trecute. OPPO, primul producător de smartphone-uri care sponsorizează campionatul, a devenit rapid unul dintre cele mai inovative branduri în rândul gamerilor. Tocmai din acest motiv suntem extrem de nerăbdători să vedem ce va oferi OPPO spectatorilor din finală.” A declarat John Needham, Director Global Esports în cadrul companiei Riot Games.

Tema ediției finale din acest an este Make/Break –care reprezintă mentalitatea de a realize imposibilul și de a descoperi noi posibilități – o caracteristică a produselor OPPO.

Un brand orientat spre consumator, OPPO a evaluat și înțeles nevoile pe care le au jucătorii. Așadar, produsele OPPO sunt echipate cu Modul de Gaming, care reduce substanțial distragerile pe care le-ar putea avea utilizatorii. Astfel, atunci când Modul de Gaming este activat, gamerii nu vor fi distrași de notificări, mesaje sau apeluri pentru a se putea bucura în totalitate de o experiență de gaming imersivă.

OPPO mizează pe o implicare și mai activă în comunitatea globală de gameri și este de părere că spiritul de competiție al jucătorilor din finală va motiva spectatorii să-și îndeplinească până și cele mai îndrăznețe visuri.

Campionatul Mondial de League of Legends va întruni echipe de elită din 11 țări și regiuni într-o competiție cu o miză incredibilă care începe pe 5 octombrie și a cărei finală va avea loc pe 6 noiembrie, în Engjavegur 8, 104 Reykjavik, Islanda.