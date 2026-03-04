OPPO a lansat Find X9 Ultra în Europa

OPPO își consolidează poziția pe piața globală de smartphone-uri în 2025 și își continuă strategia de creștere prin inovație în AI, dezvoltarea ecosistemului și lansarea de produse premium.

Potrivit International Data Corporation (IDC)*, OPPO se menține în top 5 producători de smartphone-uri la nivel global în 2025, cu livrări estimate la 102 milioane de unități și o cotă de piață de 8,1%. Performanța vine într-un context în care piața globală de smartphone-uri revine pe creștere, iar competiția în segmentul premium se intensifică. De altfel, conform estimărilor Counterpoint Research**, consolidarea portofoliului prin integrarea brandului Realme ar putea duce OPPO la o cotă globală de 11% din livrările de smartphone-uri în 2025 întărind poziția Grupului în topul producătorilor la nivel mondial.

La nivel strategic, OPPO își accelerează investițiile în inteligență artificială, capabilități foto-video de nivel profesional și parteneriate internaționale, cu obiectivul de a oferi utilizatorilor tehnologii relevante pentru viața de zi cu zi.

Angajament consolidat pentru piața din România

Pentru piața din România, direcția globală se traduce prin continuitatea investițiilor pe piața locală, extinderea portofoliului premium prin seriile Find și Reno, consolidarea parteneriatelor strategice, inclusiv UEFA Champions League, și creșterea notorietății brandului în rândul consumatorilor.

„Rezultatele globale din 2025 confirmă direcția strategică OPPO de a investi constant în inovație și experiențe premium. În România, vom continua să accelerăm adoptarea tehnologiilor AI, să aducem produse flagship relevante pentru utilizatori și să dezvoltăm parteneriate puternice care să consolideze poziționarea OPPO în segmentul premium”, a declarat Shaohua Yang, General Manager OPPO România.

OPPO Find X9 Ultra, noua generație flagship așteptată în 2026

OPPO a confirmat, de asemenea, că noua generație flagship, OPPO Find X9 Ultra, va debuta global în cursul acestui an, Europa fiind inclusă în primul val de lansare. Prin Find X9 Ultra, un reper în fotografia mobilă, platforma Ultra se extinde pentru prima dată dincolo de China, subliniind angajamentul pe termen lung al companiei față de piața europeană.

Dispozitivul integrează cel mai avansat sistem de imagistică dezvoltat de OPPO până în prezent, co-dezvoltat împreună cu Hasselblad și proiectat pentru a duce fotografia mobilă la un nou nivel. Poziționat sub promisiunea „Built to Be Your Next Camera”, OPPO Find X9 Ultra este conceput pentru a oferi performanță foto-video de nivel profesional într-un format flagship.