OnePlus sărbătorește opt ani de „Never Settle” cu oferte speciale pentru opt produse

OnePlus sărbătorește a opta sa aniversare, fiind fondat în decembrie 2013. Brandul orientat spre utilizatori și-a lansat forumurile pentru comunitate înainte de a lansa vreodată un produs, iar astăzi OnePlus celebrează aniversarea prin oferte noi care se adresează utilizatorilor săi pentru o gamă de opt produse de pe OnePlus.com.

Ofertele sunt disponibile în acest moment și acoperă toate categoriile de produse OnePlus, inclusiv telefoanele flagship, linia OnePlus Nord, OnePlus Buds și OnePlus Watch. Utilizatorii care doresc să cumpere unul dintre cele mai noi telefoane flagship ale OnePlus pot alege dintre OnePlus 9 Pro și OnePlus 9, co-dezvoltate cu Hasselblad, cu reduceri de până la 200 € la OnePlus 9 Pro și până la 150 € la OnePlus 9. În același timp, OnePlus 8T este disponibil cu o reducere de până la 200 €.

Utilizatorii care doresc să cumpere OnePlus Watch și OnePlus Buds Pro beneficiază de 10% reducere pe OnePlus.com, cu o reducere suplimentară de 8% pentru cei care se alătură OnePlus Red Cable Club, programul de membership gratuit al OnePlus, lansat recent în Europa.

De asemenea, toate produsele OnePlus Nord sunt incluse în programul de reduceri. OnePlus Nord 2, cel mai nou și mai performant dispozitiv OnePlus din segmentul mid-range, echipat cu o cameră foto de 50 MP, este disponibil cu o reducere de până la 50 €. OnePlus Nord CE beneficiază de reduceri de până la 70 €, în timp ce OnePlus Nord, primul produs lansat sub linia de smartphone-uri mai accesibile a OnePlus, a fost redus cu până la 150 €.

OnePlus.com a fost inaugurat în în 2013 ca o afacere digital-first, prin lansarea OnePlus One și prin celebrul sistem de achizițiebazat exclusiv pe invitație, care a zguduit industria și a adunat un număr impresionant de fani. Peste 1,5 milioane de unități OnePlus One au fost vândute la nivel global, exclusiv prin oneplus.com, iar cererea pentru acest smartphone a fost atât de mare încât, în decurs de un an, site-ul a primit 25,6 milioane de vizite lunare. În 2021, OnePlus este un brand de tehnologie consacrat la nivel global, cu fani în întreaga lume, inclusiv peste trei milioane de utilizatori din Europa pe OnePlus.com.