OnePlus Nord CE 5G este anunțat oficial: experiența OnePlus la un preț mai mic

OnePlus a dezvăluit un nou membru al liniei de produse OnePlus Nord: OnePlus Nord CE 5G (Core Edition). Acesta este construit pe baza elementelor esențiale ale experienței Nord și oferă feature-uri performante la un preț redus – totul într-un design nou.

Nord CE dispune de cele mai bune caracteristici hardware din segment, precum un sistem triplu de camere versatil de 64 MP, un ecran AMOLED fluid de 90Hz, un procesor puternic Snapdragon 750G 5G și tehnologia de încărcare Warp Charge 30T Plus îmbunătățită. Acestea sunt combinate cu sistemul de operare OxygenOS 11 rapid și fluid.

„OnePlus Nord CE 5G reprezintă următorul pas în angajamentul nostru de a oferi tehnologii extraordinare. Spiritul Never Settle ne determină să oferim o experiență mai bună în raport cu ceea ce este disponibil în orice segment de preț. Nord CE este cea mai nouă adiție a liniei de produse OnePlus Nord. Oferă o experiență de zi cu zi excelentă, păstrând în același timp calitatea OnePlus pe care utilizatorii o îndrăgesc”, a declarat Pete Lau, fondator și CEO al OnePlus.

OnePlus Nord CE 5G are o baterie mare de 4.500 mAh, însă cu tehnologia îmbunătățită de încărcare Warp Charge 30T Plus, bateria se încarcă la aceeași viteză ca Nord-ul original, de la 0 până la 70% în doar o jumătate de oră. La fel ca toate dispozitivele OnePlus, Nord CE limitează timpul petrecut de baterie la 100%, pentru a menține sănătatea acesteia în timp ce se încarcă peste noapte.

Nord CE dispune de platforma mobilă Qualcomm® Snapdragon™ 750G 5G, cu o performanță îmbunătățită cu 20% în cazul procesorului (CPU) Kryo 570 și 10% în cazul procesorului grafic (GPU) Adreno 619, comparativ cu predecesorul său. De asemenea, motorul inteligent AI oferă o experiență incredibil de fluidă și intuitivă, de la gaming până la funcția îmbunătățită de chat vocal.

Nord CE rulează cu OxygenOS11, cel mai rapid și mai receptiv software OnePlus al momentului. OxygenOS 11 prezintă îmbunătățiri semnificative ale caracteristicilor apreciate de fani, precum Dark Mode, Zen Mode și un nou Always On Display. În plus, OOS 11 a fost optimizat pentru utilizarea dispozitivului cu o singură mână, prin repoziționarea comenzilor tactile și un design simplu și practic.

Cu o grosime de doar 7,9mm și o greutate de 170g, Nord CE 5G este cel mai subțire dispozitiv OnePlus de la OnePlus 6T până în prezent. Cu toate acestea, au fost adăugate elemente suplimentare la noul Nord CE, cum ar fi jack-ul pentru căști de 3,5 mm. Nord CE va fi disponibil în trei culori: Charcoal Ink (cerneală-cărbune), Silver Ray (rază argintie), și Blue Void (vid albastru). Acesta din urmă prezintă un finisaj mat rezistent la amprente care dezvăluie o nuanță în schimbare, în funcție de unghiul din care e privit.

La fel ca toate dispozitivele flagship ale OnePlus, Nord CE va beneficia de actualizări de software timp de doi ani și de actualizări de securitate timp de trei ani, ceea ce va oferi telefonului eficiență pe termen lung.

Preț și disponibilitate

OnePlus Nord CE 5G va fi disponibil spre vânzare în România pe onepl.us/romania începând cu 21 iunie 2021.