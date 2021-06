OnePlus Nord CE 5G este acum disponibil în România pe magazinul online oneplus.com

OnePlus anunță debutul perioadei de vânzări acelui mai nou smartphone din linia de produse Nord – OnePlus Nord CE 5G, în toată Europa. Disponibil în trei culori – Blue Void, Charcoal Ink și Silver Ray, utilizatorii pot acum să comande dispozitivul de pe site-ul oficial al companiei: https://www.oneplus.com/ro

“CE” din denumirea OnePlus Nord CE 5G provine de la “Core Edition”. Dispozitivul oferă o experiență fluidă și caracteristici de bază puternice, alături de calitatea OnePlus pe care utilizatorii o îndrăgesc. Nord CE combină cele mai bune caracteristici hardware din segmentul lui, inclusiv un sistem foto triplu versatil de 64 MP, un ecran AMOLED de 90 Hz, un procesor puternic Snapdragon 750G 5G, tehnologia WarpCharge 30T Plus îmbunătățită, precum și OxygenOS11, care oferă o experiență de zi cu zi fantastică pentru utilizatori. OxygenOS 11 oferă îmbunătățiri semnificative ale unor funcții precum Dark Mode, Zen Mode și un nou Always On Display (AOD). În plus, OOS 11 a fost optimizat pentru utilizarea cu o singură mână, prin repoziționarea comenzilor și un design simplu.

Nord CE 5G are o grosime de 7,9 mm și o greutate de 170 g, acesta fiind cel mai subțire dispozitiv OnePlus de la OnePlus 6T încoace. Cu toate acestea, mufa pentru căști de 3,5 mm a fost adăugată la acest dispozitiv. Designul este unul atractiv; varianta OnePlus Nord CE Blue Void vine cu un finisaj mat AG rezistent la amprente. La fel ca toate dispozitivele flagship ale OnePlus, Nord CE va primi doi ani de actualizări de software și trei ani de actualizări de securitate.

Preț și disponibilitate