OnePlus lansează seria de smartphone-uri flagship OnePlus 9 și primul său ceas inteligent, OnePlus Watch

OnePlus a lansat astăzi cele mai avansate smartphone-uri flagship de până acum: seria OnePlus 9, care oferă o experiență de vârf a camerei cu sistemul Hasselblad Camera for Mobile, display-uri de ultimă generație cu rată de reîmprospătare ridicată și tehnologie de încărcare rapidă wireless care performează mai bine decât unele soluții de încărcare prin cablu ale concurenților.

De asemenea, OnePlus a prezentat și primul său dispozitiv wearable, OnePlus Watch, care oferă până la două săptămâni de autonomie a bateriei, mai multe funcții de monitorizare a sănătății și a activității și un design elegant.

Seria OnePlus 9 este cel mai mare salt al OnePlus în ceea ce privește calitatea camerelor, realizat prin parteneriatul său pe termen lung cu legendarul producător de camere profesionale Hasselblad, ale cărui camere au imortalizat unele dintre cele mai cunoscute fețe și evenimente din istoria modernă – inclusiv primii pași ai omului pe lună. Noul sistem de camere flagship al OnePlus, Hasselblad Camera for Mobile, aduce mai multe noutăți în fotografia de smartphone, centrate în jurul noului standard al companiei pentru performanța culorilor pe smartphone-uri – Calibrarea naturală a culorii cu Hasselblad – și hardware premium pentru o calitate îmbunătățită a imaginii. Seria OnePlus 9 oferă, de asemenea, performanțe puternice cu cea mai nouă platformă mobilă Qualcomm® Snapdragon™ 888, afișajul Fluid Display 2.0 superior cu rating DisplayMate A+ și soluții de încărcare rapidă de top: Warp Charge 65T și Warp Charge 50 Wireless.

„Seria OnePlus 9 reprezintă o etapă esențială pentru smartphone-urile flagship OnePlus. Noua cameră Hasselblad pentru mobil, co-dezvoltată împreună cu Hasselblad, va oferi utilizatorilor posibilitatea de a captura propriile momente memorabile cu culori mai precise și o calitate premium a imaginii”, a declarat Pete Lau, fondator, CEO și Chief Product Officer al OnePlus. „Împreună cu noul OnePlus Watch, noua noastră serie de smartphone-uri flagship oferă o experiență de utilizare facilă, în condițiile în care chiar și cele mai mici detalii au fost adaptate pentru a testa limitele industriei smartphone-urilor și pentru a satisface exigențele comunității noastre prin tehnologie premium.”

OnePlus 9 Pro

Hasselblad Camera for Mobile de pe OnePlus 9 Pro combină hardware-ul de ultimă generație cu calibrarea meticuloasă a software-ului, pentru a obține o experiență îmbunătățită semnificativ. Display-ul QHD+ de 120 Hz include tehnologii de nouă generație pentru a îmbunătăți durata de viață a bateriei și performanța în jocuri. Warp Charge 65T și Warp Charge 50 Wireless duc încărcarea la un nou nivel, reducând dramatic timpul petrecut pentru a încărca dispozitivul. Noul smartphone este dotat cu cea mai nouă platformă mobilă Qualcomm® Snapdragon™ 888, având astfel o performanță îmbunătățită care asigură faptul că seria OnePlus 9 este gata să facă față cu ușurință celor mai exigente sarcini.

Hasselblad Camera for Mobile

Culoarea este probabil cel mai important factor care determină calitatea fotografiei pe mobil. Cu Hasselblad Camera for Mobile, OnePlus și-a propus să aducă pentru prima dată performanța legendară a culorilor Hasselblad pe un smartphone. Aceasta a fost o provocare importantă atât pentru OnePlus, cât și pentru Hasselblad, deoarece sistemele de camere pentru smartphone funcționează foarte diferit de camerele tradiționale, iar Hasselblad are cerințe stricte pentru performanța colorizării și procesarea imaginii. OnePlus și Hasselblad au calibrat împreună senzorii OnePlus 9 și 9 Pro, efectuând numeroase teste de laborator folosind standardele înalte de colorizare ale Hasselblad. Apoi au lucrat împreună pentru a optimiza sute de scene din viața reală prin intermediul fotografiei computaționale pentru a regla culoarea pe baza înțelegerii reciproce a performanței de colorizare, precum și a nevoilor și obiceiurilor utilizatorilor de smartphone-uri.

Acum, seria OnePlus 9 folosește noul standard OnePlus pentru calibrarea culorilor – Calibrarea naturală a culorilor cu Hasselblad – pentru a aduce culori mai precise din punct de vedere percepțional și cu aspect natural fotografiilor făcute cu OnePlus 9 și 9 Pro. Această nouă soluție de culoare este primul și cel mai semnificativ rezultat al parteneriatului pe termen lung dintre OnePlus și Hasselblad. Pentru implementare a fost nevoie de luni de verificare aprofundată și reglaje realizate de echipele ambelor companii. În plus, un grup select de ambasadori Hasselblad au oferit feedback subiectiv important pentru a ajunge la un nou nivel de estetică pentru camera smartphone-ului.

Camera principală de 48MP a OnePlus 9 Pro are un senzor IMX789 personalizat, co-proiectat împreună cu Sony. Dimensiunile senzorului de 1/1,4” sunt impresionante. Rezultatul este o capacitate imagistică excepțională, cu tehnologii de vârf precum lentile 2×2 on-chip (OCL), RAW de 12 biți, ISO dual nativ și DOL-HDR. Oferă viteze de focalizare mai mari, de patru ori mai multe informații despre culori pentru o precizie mai mare, fotografii mai curate atât în timpul zilei cât și noaptea și blur de mișcare redus în videoclipuri.

Camera ultra-wide de 50MP disponibilă pe OnePlus 9 Pro utilizează un senzor Sony IMX766 de 1/1,56”, care asigură o calitate îmbunătățită a imaginii și un nivel redus de zgomot. Obiectivul său freeform folosește o serie de curbe unice pentru a corecta lumina primită, reducând distorsiunile de pe marginile fotografiilor până la aproximativ 1%. Camera ultra-wide permite realizarea de fotografii macro de înaltă calitate, cu posibilitatea de a focaliza de la doar 4 cm distanță de subiect.

Camera teleofoto de 8MP de pe OnePlus 9 Pro oferă un zoom de 3,3x (77mm) cu OIS (stabilizare optică a imaginii) pentru a reduce blur-ul, cu un zoom digital de 30x. De asemenea, o cameră monocromă dedicată funcționează împreună cu camera principală a OnePlus 9 Pro pentru a adăuga detalii și stratificare fotografiilor alb-negru, în timp ce un nou efect tilt-shift simulează efectul de miniatură al unui obiectiv tilt-shift, ceea ce le permite utilizatorilor să obțină fotografii creative.

Camera principală a OnePlus 9 Pro oferă de 16 ori numărul de pixeli al clipurilor 1080p standard. Poate filma la rezoluție 4K la 120 fps (cadre pe secundă), oferind mai multe posibilități creative în procesul de filmare și editare a videoclipurilor. În plus, DOL-HDR asigură un subiect vizualizat clar în mediile cu iluminare din spate. De asemenea, camera ultra-wide a OnePlus 9 Pro poate crea videoclipuri time-lapse în timpul unei plimbări.

Noul mod Hasselblad Pro oferă o culoare incredibil de precisă și naturală, ceea ce reprezintă o bază solidă pentru post-editare. Acesta a fost regândit cu o nouă interfață de utilizator bazată pe software-ul de procesare a imaginii Hasselblad. Acesta le oferă utilizatorilor profesioniști o senzație unică Hasselblad. De asemenea, noul mod pro permite un control fără precedent de reglaj pentru fotografii experți. Aceștia pot regla ISO, focalizarea, timpul de expunere, balansul de alb și multe alte elemente. De asemenea, utilizatorii pot filma în format RAW de 12 biți pentru un nivel de 64 ori mai ridicat de culori, comparativ cu RAW de 10 biți care se regăsește în mod tradițional pe alte smartphoneuri.

Fluid Display 2.0

OnePlus 9 Pro dispune de Fluid Display 2.0, care beneficiază de o nouă generație de tehnologii avansate de afișare, cum ar fi tehnologia oxidului policristalin la temperatură scăzută (LTPO), cea mai avansată tehnologie pentru panouri folosite pentru displayurile OLED de ultimă generație și un răspuns tactil extra-rapid pentru jocuri. Tehnologia LTPO permite display-ului OnePlus 9 Pro să regleze automat rata de reîmprospătare de la 120 Hz până la 1 Hz pentru a se plia pe scenariul de utilizare, rezultând un consum de energie semnificativ mai mic. Tehnologia Hyper Touch oferă un timp de răspuns mult mai rapid în timpul anumitor jocuri, mărind viteza de sincronizare între procesor și afișaj la 360 Hz – este astfel de până la șase ori mai rapid decât generația anterioară.

Display-ul OnePlus 9 Pro a obținut un rating A + de la DisplayMate, având rezoluție QHD+, până la 1.300 de niți de luminozitate maximă, adâncime de culoare nativă de 10 biți, material care emite E4, HDR10+, MEMC, reglare automată a temperaturii culorii și detectare a luminii ambientale din față și din spate. Display-ul oferă cea mai precisă și naturală soluție de reproducere a culorilor, cu un JNCD excepțional (Just Noticeable Color Difference) mai mică de 1,0, ceea ce coincide cu o colorizare clasificată ca „imposibil de deosebit din punct de vedere vizual de perfecțiune”, depășind astfel performanța monitoarelor profesionale de top.

Performanță

Platforma mobilă Qualcomm® Snapdragon™ 888 are conectivitate 5G de ultimă generație, oferă viteze fulgerătoare și o putere fără precedent. Cu o performanță a procesorului cu 25% mai bună și o redare grafică cu 35% mai rapidă, plus noul proces de fabricație de 5 nm, Qualcomm® Snapdragon™ 888 aduce o economie semnificativă de energie, permițând o utilizare extinsă cu o singură încărcare.

Conectivitatea 5G este alimentată de sistemul X60 5G Modem-RF complet integrat. X60 este prima arhitectură de bandă de bază de 5nm din lume, care oferă viteze mobile 5G mai ridicate, cu latență redusă, utilizând agregarea operatorului 5G în FDD și TDD. De asemenea, X60 reduce consumul de energie și căldura, îmbunătățind performanța și durata de viață a bateriei pentru OnePlus 9 Pro.

OnePlus 9 Pro vine cu memorie RAM LPDDR5 și stocare UFS 3.1 care oferă cea mai rapidă și fluidă experiență de până acum pe un dispozitiv flagship OnePlus. RAM-ul LPDDR5 de nivel flagship este de 1,5 ori mai rapid decât LPDDR4X și oferă viteze de până la 6400 Mbps. Aceste tehnologii, împreună cu capabilitățile îmbunătățite de economisire a energiei, completează un stil de viață hiperconectat, profitând din plin de viteza 5G și făcând multitasking-ul ușor realizabil.

Warp Charge

Warp Charge 65T oferă suficientă putere pentru o zi printr-o încărcare de doar 15 minute; de asemenea, poate încărca smartphone-ul de la 1 la 100% în doar 29 de minute. OnePlus 9 Pro atinge aceste viteze utilizând o baterie customizată de 4.500 mAh cu un design îmbunătățit cu două celule, conceput pentru a reduce rezistența internă și încălzirea în timpul încărcării. Această configurație oferă OnePlus 9 Pro capacitatea de a încărca la o putere mai mare pentru o perioadă îndelungată de timp.

Warp Charge 50 Wireless este cea mai rapidă tehnologie de încărcare fără fir a OnePlus și una dintre cele mai rapide soluții din industrie. Ambele celule ale bateriei se încarcă la 25 W, astfel că Warp Charge 50 Wireless depășește chiar și majoritatea soluțiilor de încărcare rapidă prin cablu, cu un timp de încărcare de la 1 la 100% de doar 43 de minute. În plus, încărcătorul wireless nou al OnePlus este echipat cu două bobine de încărcare, astfel încât OnePlus 9 Pro se poate încărca la fel de rapid atât pe orizontală, cât și pe verticală.

De asemenea, adaptorul de alimentare inclus în cutie poate fi utilizat pentru încărcarea rapidă a dispozitivelor non-OnePlus, precum laptopuri, tablete și multe altele cu o viteză de până la 45W, prin USB PD sau PPS.

Design

OnePlus 9 Pro continuă viziunea mărcii pentru un design funcțional, oferind un aspect unitar și elegant. Cu un cadru din aluminiu subțire de 2,2 mm, dispozitivul este foarte bine echilibrat și confortabil de ținut în mână, chiar și pentru perioade lungi de timp. Comparativ cu generația anterioară, display-ul curbat al OnePlus 9 Pro a fost optimizat pentru a minimiza decolorarea și atingerile accidentale ale marginilor.

OnePlus 9 Pro vine în trei variante de culoare inspirate din natură – Morning Mist, Pine Green și Stellar Black – și dispune de un rating IP68, fiind rezistent la apă și praf.

OnePlus 9

OnePlus 9 oferă o experiență flagship similară cu OnePlus 9 Pro, cu un display de 120 Hz, platforma mobilă Qualcomm® Snapdragon™ 888, conectivitate 5G, Warp Charge 65T, precum și Hasselblad Camera for Mobile pentru o experiență rapidă și fluidă de utilizare a smartphone-ului.

Camera

Camera Hasselblad pentru mobil disponibilă pe OnePlus 9 folosește aceleași standarde avansate de colorizare ca OnePlus 9 Pro – Calibrarea naturală a culorii cu Hasselblad. Sistemul cu trei camere le oferă utilizatorilor puterea de a surprinde imagini uimitoare cu culori naturale, pentru o experiență de fotografie la nivel profesional.

OnePlus 9 folosește aceeași cameră de top ultra-wide de 50MP ca OnePlus 9 Pro, cu un senzor Sony IMX766 de 1/1,56” și lentilă Freeform curbată, pentru a minimiza distorsiunea de pe margini. De asemenea, camera principală de 48MP are capacități imagistice excepționale, datorită unui senzor Sony IMX689 de 1/1,43”, 2×2 OCL, RAW de 12 biți, ISO nativ dual și 3-HDR. Sistemul de camere de pe OnePlus 9 oferă viteze de focalizare mai mari, de 64 ori mai multe informații de culoare comparativ cu senzorii tradiționali de 10 biți, fotografii mai curate în timpul zilei și noaptea și o gamă dinamică mai mare în videoclipuri. În plus, camera monocromă dedicată funcționează în tandem cu camera principală pentru fotografii detaliate în alb-negru.

Fluid Display de 120 Hz

Afișajul Fluid Display de 120 Hz al OnePlus 9 oferă o experiență de vizionare imersivă, indiferent de conținutul afișat. Noul smartphone folosește același ecran plat de top ca OnePlus 8T, care a primit un rating DisplayMate A +. Fluid Display de 6,55” al OnePlus 9 are un panou AMOLED de 120 Hz cu precizie a culorilor de top și un control automat al luminozității îmbunătățit, oferind o experiență vizuală de tip flagship.

Luminozitatea display-ului OnePlus 9 poate crește până la 1.100 de niți cu certificare HDR10+, ceea ce îmbunătățește experiența de vizionare a videoclipurilor HDR. De asemenea, este echipat cu doi senzori de lumină ambientală cu 8.192 de niveluri de luminozitate pentru un control automat al luminozității. De asemenea, Comfort Tone reglează temperatura culorii display-ului pentru a se potrivi cu mediul, pentru o experiență de citire mai confortabilă.

Warp Charge

Bateria de 4.500 mAh a OnePlus 9 utilizează un design îmbunătățit cu două celule și se încarcă de la 1 la 100% în doar 29 de minute. Versiunile pentru America de Nord și Europa ale OnePlus 9 acceptă încărcare wireless Qi de până la 15W.

Design

OnePlus 9 are un design curbat de pe spate, iar greutatea redusă conferă dispozitivului o senzație confortabilă în mână. Vine în trei culori inspirate de natură – Winter Mist, Arctic Sky și Astral Black.

OxygenOS 11

OxygenOS 11 este co-creat împreună cu comunitatea OnePlus și aduce viteză, fluiditate și capabilități de customizare seriei OnePlus 9, oferind cea mai intuitivă, eficientă și personalizată experiență Android, precum și un design simplu dar îndrăzneț, care facilitează navigarea cu o singură mână.

Noua funcție de optimizare a memoriei Turbo Boost 3.0 le permite utilizatorilor să păstreze cu peste 25% mai multe aplicații deschise în fundal decât înainte. OnePlus a realizat această performanță cu ajutorul compresiei RAM, ceea ce face ca datele de pe RAM să fie mai mici și prin virtual RAM, care transformă stocarea telefonului în RAM, astfel încât telefonul să aibă mai multă memorie RAM fizică cu care să lucreze.

Dispozitivele OnePlus sunt construite pentru a oferi experiențe fluide în cele mai solicitante jocuri. Modul Pro Gaming pune în valoare puterea procesorului și GPU-ului seriei OnePlus 9 și blochează notificările din aplicații, apeluri și alte elemente pentru a permite utilizatorilor să se concentreze la jocurile lor mobile preferate. OnePlus Cool Play este un sistem îmbunătățit de răcire cu cinci straturi care ajută la disiparea căldurii în timpul sesiunilor lungi de gaming.

OnePlus Watch

Lansarea OnePlus Watch este cea mai recentă acțiune din planul strategic al companiei pentru a oferi experiența OnePlus mai multor utilizatori din întreaga lume. Fiind primul dispozitiv wearable al companiei disponibil la nivel global, OnePlus Watch oferă un design elegant, conexiune perfectă, urmărire inteligentă a stării fizice și o durată de viață foarte îndelungată a bateriei.

Design

OnePlus Watch este construit cu aceeași atenție la detalii ca smartphone-urile OnePlus, rezultând un produs performant și cu un aspect plăcut. Designul rotund simulează aspectul unui ceas tradițional, cu un arc neted pe partea laterală a carcasei, lustruit manual și cu peste 20 de tratamente aplicate pentru a obține un finisaj rafinat. Carcasa de 46 mm este realizată din oțel inoxidabil de calitate, cu sticlă curbată 2.5D pe față.

OnePlus Watch Cobalt Limited Edition

OnePlus Watch Cobalt Limited Edition completează estetica minimalistă a ediției clasice și o îmbunătățește cu materiale regăsite în mod tradițional doar la ceasurile de lux. Carcasa ceasului în ediție limitată este realizată din aliaj de cobalt, un material hipoalergenic unic, care este de două ori mai mai rezistent la coroziune decât oțelul inoxidabil tradițional. În același timp, fața ceasului este fabricată din sticlă de safir cu tratament special, cu un rating Mohs de 9, ceea ce îi oferă o luminozitate și o rezistență sporită la zgârieturi.

Conectivitate

OnePlus Watch le permite utilizatorilor să vizualizeze notificărilor și să răspundă la ele, să preia și să efectueze apeluri telefonice, să redea muzică și să facă fotografii. OnePlus Watch vine cu spațiu de stocare autonom de 4 GB (2 GB pentru utilizarea reală), suficient pentru a stoca peste 500 de melodii și este compatibil cu majoritatea căștilor Bluetooth pentru redarea muzicii wireless. De asemenea, se conectează cu televizorul OnePlus și poate acționa ca o telecomandă inteligentă care poate reduce volumul atunci când utilizatorul primește un apel și poate opri televizorul dacă detectează că utilizatorul a adormit.

Baterie puternică și funcții de fitness

OnePlus Watch oferă utilizatorilor o o baterie cu autonomie excepțională; aceștia pot obține energie pentru o zi întreagă de utilizare printr-o încărcare de doar cinci minute sau autonomie de o săptămână cu o încărcare de doar 20 de minute. Când este încărcată complet, bateria de 402 mAh oferă suficientă energie pentru până la două săptămâni de utilizare în condiții lejere și până la o săptămână pentru utilizatorii foarte activi.

OnePlus Watch dispune de rezistență la apă și praf 5ATM și IP68 și oferă peste 110 tipuri de antrenament, precum și detectarea automată a antrenamentului de tip jogging și alergare. Ceasul inteligent măsoară valori precum pulsul, distanța, caloriile, monitorizează viteza și eficiența SWOLF pentru înotători. OnePlus Watch urmărește activitatea utilizatorilor chiar și atunci când telefonul nu este lângă aceștia, prin GPS-ul încorporat. De asemenea, monitorizează saturația oxigenului din sânge, detectează nivelul de stres, oferă antrenamente de respirație, alerte pentru ritmul cardiac rapid și memento-uri pentru utilizatorii sedentari – toate acestea sunt ușor de gestionat prin aplicația OnePlus Health.

Preț și disponibilitate

OnePlus 9 Pro va fi disponibil la precomandă de pe 23 martie pe OnePlus.com

OnePlus 9 va fi disponibil la precomandă de pe 23 martie pe OnePlus.com, începând cu ora 17:30. Precomenzile la partenerii din România vor începe la jumătatea lunii aprilie. Începând cu 26 aprilie, OnePlus 9 va fi disponibil în magazinele partenerilor din România în versiunea 128GB, 8GB RAM,

OnePlus Watch va fi disponibil începând de la prețul de 159 €, iar data pentru disponibilitatea locală va fi anunțată în următoarele săptămâni.

Alimentatorul Warp Charge 50 Wireless Charger va fi disponibil pe OnePlus.com și la partenerii din România începând de la prețul de 69,95 €.