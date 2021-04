OnePlus atinge pragul de 3 milioane de utilizatori înregistrați pe oneplus.com în Europa

Pentru a celebra pragul de trei milioane de utilizatori din Europa înregistrați pe site-ul oficial, OnePlus a anunțat lansarea campaniei „One for All” începând cu 21 aprilie.

Campania durează trei zile, se termină pe 23 aprilie și va cuprinde reduceri de până de la 25% la anumite dispozitive și accesorii OnePlus, precum: reducere de 150€ la OnePLus 8T, 100€ pentru OnePlus 8 Pro și 50€ la seria OnePlus Nord. Mai mult, va avea loc o extragere ce va aduce reduceri suplimentare de până la 50% la produsele deja reduse și premiul cel mare – ediția limitată OnePlus Collectible. Mai multe detalii despre ofertă sunt disponibile la http://onepl.us/romania.

Vorbind despre atingerea pragului de 3 milioane de utilizatori înregistrați, Kate Parkyn, Associate Marketing Director al OnePlus Europe, a declarat: „Comunitatea a reprezentat piatră de temelie a succesului OnePlus încă de la primul dispozitiv lansat în anul 2014. OnePlus One a avut una dintre cele mai speciale lansări din istoria telefoanelor mobile, dispozitivul putând fi achiziționat doar de pe site-ul oneplus.com, pe bază de invitație personalizată. Au fost vândute peste 1,5 milioane de unități OnePlus One la nivel global, achiziționate exclusiv de pe site-ul oficial. Pe măsură ce avansăm în călătoria noastră, campania „One for All” sărbătorește comunitatea formată, care a crescut la peste 10 milioane de utilizatori la nivel global, dintre care trei milioane sunt utilizatori din Europa înregistrați pe oneplus.com.”

De-a lungul anilor OnePlus a lansat numeroase telefoane flagship, iar anul trecut a introdus OnePlus Nord și ulterior seria OnePlus Nord N. Această lansare vine în sprijinul „Never Settle” – misiunea brand-ului de a crea cele mai bune produse și de a oferi experiențe de neuitat utilizatorilor în segmentul mid-range. Recent, în portofoliul companiei a fost adăugată seria OnePlus 9, cu cele mai avansate telefoane OnePlus de până acum. Seria nouă oferă o experiență inedită datorită modulului de camere realizat în colaborare cu Hasselblad, refresh rate-ului ridicat și celei mai rapide tehnologii de încărcare wireless care surclasează soluțiile competitoare de încărcare prin cablu.