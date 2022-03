OnePlus 10 Pro 5G va fi lansat la nivel global pe 31 martie; telefonul a fost trimis în stratosferă pentru a realiza poze cu orizontul

OnePlus lansează cel mai recent flagship al său – OnePlus 10 Pro5G – în Europa, America de Nord și India, pe 31 martie 2022, la ora 17:00. Dotat cu cea de-a doua generație a Hasselblad Camera for Mobile, OnePlus 10 Pro5G duce experiența camerei OnePlus mai departe, oferind OnePlus Billion Color Solution.

Astfel, calibrarea naturală a culorii cu Hasselblad este aplicată la peste un miliard de culori. Pentru a anunța noua lansare, OnePlus a lansat campania „Capture the Horizon” prin care prezintă calitatea camerei, arătând imagini uimitoare ale orizontului captate din stratosferă.

Hasselblad este primul aparat foto care a făcut poze pe Lună, fiind ales datorită calității. Acum, această calitate și fiabilitate a imaginii este disponibilă pe OnePlus 10 Pro, dotat cu cea de-a doua generație de Hasselblad Camera for Mobile. Pentru a prezenta calitatea imaginilor, OnePlus a pornit într-un demers neobișnuit, trimițând OnePlus 10 Pro în stratosferă, la o altitudine de 38.000 de metri, unde a avut de-a face cu viteze ale vântului de 200 km/h și temperaturi de până la minus 60 de grade Celsius – totul pentru a realiza fotografia perfectă a orizontului.

Călătoria în stratosferă a fost posibilă folosind un modul extrem de ușor legat de un balon meteorologic, care a protejat telefoanele de temperatura exterioară scăzută. În plus, a fost dezvoltată o aplicație pentru a opera de la distanță smartphone-urile.

Comunitatea a fost întotdeauna parte din ADN-ul OnePlus, astfel că această inițiativă a fost executată în strânsă colaborare cu aceștia. Membrii comunității OnePlus au contribuit cu idei și au fost implicați în denumirea modulului „The Stratosphone”, contribuind la călătoria plină de evenimente către stratosferă. De la asistență la execuție pe teren până la recuperarea dispozitivelor, comunitatea OnePlus s-a unit și a manifestat atitudinea Never Settle pentru a depăși provocările proiectului.

Kate Parkyn, Associate Marketing Director, OnePlus Europa, a declarat despre proiect: “De la lansarea seriei OnePlus 9, am fost într-un parteneriat strategic strâns cu Hasselblad pentru a crea și a îmbunătăți tehnologia camerei OnePlus de pe flagship-uri. Acesta este al doilea an al parteneriatului nostru cu Hasselblad, în care am dezvoltat și îmbunătățit în continuare știința culorilor cu a doua generație a Hasselblad Camera for Mobile. Campania noastră este inspirată de călătoria istorică a lui Hasselblad în spațiu pentru a realiza imagini de pe Lună și am fost încrezători că și camera noastră va avea succes în a oferi aceeași calitate a imaginii. Suntem extrem de încântați să vedem imaginile uluitoare ale orizontului surprinse de OnePlus 10 Pro și prezentăm cu mândrie calitatea camerei către utilizatorii OnePlus.”

OnePlus a lucrat cu Hasselblad pentru a regla procesarea culorilor în peste 500 de scenarii de utilizare și chiar și în condiții meteorologice extreme; astfel, performanța și stabilitatea culorilor de pe OnePlus 10 Pro au fost îmbunătățite semnificativ. Această atenție la detalii, combinată cu soluția OnePlus Billion Color, le permite utilizatorilor să surprindă fiecare fotografie la cea mai înaltă calitate. OnePlus 10 Pro este de fapt primul dispozitiv OnePlus echipat cu un sistem de camere care fotografiază în culori complete pe 10 biți pentru a oferi nuanțe mai naturale și mai delicate. Avantajul culorii pe 10 biți îl reprezintă tranzițiile mai fine ale culorilor în fotografii, fără color banding și capacitatea de a procesa de 64 de ori mai multă culoare decât smartphone-urile care fotografiază în culori de 8 biți.

OnePlus 10 Pro5G va fi disponibil la precomandă pe oneplus.com și pe eMAG începând cu 31 martie, la ora 17:20. Utilizatorii care precomandă pe oneplus.com vor primi gratuit și o pereche de căști premium OnePlus Buds Pro. Cumpărătorii de pe eMAG trebuie să își conecteze telefonul OnePlus 10 Pro la contul OnePlus și să răscumpere Buds Pro (să apese redeem) în aplicația magazinului OnePlus.