Ogre AI obține finanțare de peste 7,9 milioane lei, prin PCIDIF, pentru dezvoltarea AI Energy Hub

Compania românească de energy tech Ogre AI a obținut o finanțare de peste 7,9 milioane lei pentru dezvoltarea AI Energy Hub, o platformă concepută pentru a facilita transformarea rețelelor electrice în ecosisteme inteligente, prin utilizarea tehnologiilor AI pentru gestionarea și optimizarea energiei la un nivel hiper-personalizat, adaptându-se dinamic la nevoile fiecărui client în parte.

AI Energy Hub, proiect cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PCIDIF) / cod SMIS 334869, va fi implementat în perioada 28.08.2025 – 27.08.2027, și presupune:

Realizarea unei platforme cu design modular, pentru a simplifica procesul de luare a deciziilor. Aceasta va integra și soluțiile de prognoză deja dezvoltate de Ogre AI, dar și procese de optimizare și analiză avansată a fluxurilor de energie electrică într-o singură platformă, ușor de utilizat.

Pentru a asigura o integrare compatibilă cu tehnologiile existente, AI Energy Hub va oferi un mecanism de integrare (API) deschis, făcând-o ușor integrabilă cu dispozitive IoT, sisteme SCADA, platforme de tranzacționare, sisteme ERP și alte servicii de optimizare energetică folosite de clienții Ogre AI.

Platforma este gândită să funcționeze ca o soluție cloud, disponibilă fie ca Software as a Service (SaaS), fie instalată local în infrastructura clienților (on-premises), oferind un nivel ridicat de securitate și mecanisme robuste de control ale utilizatorilor.

În urma derulării proiectului AI Energy Hub, Ogre AI estimează să obțină următoarele rezultate:

– Creșterea eficienței energetice și reducerea costurilor utilizatorilor noii platforme, printr-o mai bună aliniere între producție, consum și prețuri de piață.

– Sprijinirea tranziției verzi printr-o integrare mai bună a surselor regenerabile și reducerea emisiilor asociate pierderilor tehnice și utilizării ineficiente a resurselor.

– Recomandări personalizate pentru utilizatorii platformei prin corelarea contextului pieței de energie cu nevoile de afaceri și obiectivele strategice ale clientului, oferind sugestii clare pentru reducerea costurilor și creșterea performanței.

Valoarea totală a proiectului este de 9.233.469,12 lei, din care valoarea eligibilă este de 7.903.022,93 lei. Valoarea finanțării europene (FEDR) este de 6.717.569,49 lei, respectiv 85%; 15% din suma eligibilă provine din bugetul național.