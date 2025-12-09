Ogre AI: Inteligența Artificială nu mai este opțională în energie. Este infrastructura operațională critică a următoarelor decenii

Inteligența artificială nu trebuie să mai fie tratată ca un experiment marginal în sectorul energetic, ci trebuie să devină un element fundamental pentru operarea și modernizarea sistemelor energetice europene. Ogre AI, companie româno-britanică specializată în optimizarea energetică prin AI, atrage atenția că doar o integrare profundă a AI poate permite trecerea la un sistem energetic flexibil, predictibil și capabil să absoarbă creșterea accelerată a producției regenerabile și a consumului electric.

Analiza companiei arată că sistemele energetice intră într-o etapă în care variabilitatea producției, creșterea consumului electric, presiunea suplimentară generată de centrele de date și nevoia crescută de sustenabilitate depășesc capacitățile modelelor tradiționale de operare.

Fără digitalizare avansată și fără aplicații AI, dezechilibrele cresc, pierderile se accentuează, iar costurile pentru consumatori și operatori se măresc. Prin integrarea AI la nivel de sistem, operatorii pot anticipa congestiile din rețea, pot crește gradul de utilizare a resurselor regenerabile, pot reduce risipa și pot optimiza consumul atât industrial, cât și rezidențial. Toate acestea contribuie direct la un sistem energetic mai sustenabil și la consolidarea suveranității energetice europene.

Tendințele din piață confirmă necesitatea AI – cifrele sunt fără echivoc

Tendințele analizate de Ogre AI, corelate cu studii internaționale, indică o presiune fără precedent asupra rețelelor electrice europene:

La nivel european, consumul energetic al centrelor de date este estimat să crească la 150 TWh/an până în 2030 1) , fiind mult peste consumul total de energie electrică actual al unei țări precum România 2) .

, fiind mult peste consumul total de energie electrică actual al unei țări precum România . Operatorii de rețea din UE raportează o creștere semnificativă a solicitărilor de racordare pentru proiecte regenerabile, ducând la întârzieri substanțiale de conectare 3) .

. Integrarea vehiculelor electrice, a pompelor de căldură și a automatizării rezidențiale va crește considerabil cererea de flexibilitate până în 2030, într-un context în care sistemele pan-europene deja se confruntă cu erori de prognoză și schimbări operaționale tot mai rapide 4) .

. Investițiile anuale în rețeaua electrică la nivel european trebuie să se dubleze până la 100 de miliarde de euro pe an, iar costurile rețelei ar putea crește cu 20-40 % până în 2030 5) .

. România s-a angajat să crească ponderea energiei regenerabile (eoliană, hidro, solară și biomasă) până la 38% din consumul total de energie până în 2030, de la 24% în 2019 6). Însă lipsa flexibilității provoacă deja perioade de restricționare (curtailment) și pierderi evitabile.

Aceste evoluții arată clar: fără capabilități de prognoză probabilistică, optimizare la nivel de nod, agregare de flexibilitate și coordonare în timp real – toate posibile prin AI – sistemele energetice nu vor putea absorbi creșterea rapidă a consumului, producției și complexității operaționale.

Interdependența componentelor sistemului de energie este atât de mare, încât nici o zonă nu mai poate fi privită sau optimizată în izolare, fie că este vorba de generare, distribuție sau consum.

Consens european și britanic: AI devine infrastructura reală a energiei

Mesajul Ogre AI vine în urma participării în 2025 la două dialoguri strategice majore care modelează viitorul AI în energie:

Seminarul Comisiei Europene privind AI în energie și surse regenerabile

Masa rotundă parlamentară a Regatului Unit privind Energie și Inteligență Artificială, găzduită la House of Commons, „Balancing Growth and Responsibility”

În ambele forumuri a existat un consens ferm: Inteligența Artificială nu mai este un experiment. Este infrastructură operațională critică. Discuțiile de la Bruxelles și Londra au confirmat același lucru: provocarea reală este modul în care AI va fi implementată:

– ca instrument care accelerează integrarea regenerabilelor,

– ca mecanism de reducere a costurilor,

– ca element de creștere a rezilienței rețelei,

– și ca pilon al suveranității energetice europene.

„Sistemul energetic nu mai poate funcționa fără Inteligență Artificială. Complexitatea actuală depășește capacitatea modelelor tradiționale de analiză. AI nu este doar un instrument de optimizare, ci fundamentul unui sistem energetic modern, flexibil și accesibil. Dacă vrem integrare reală a regenerabilelor, rețele reziliente și costuri predictibile, trebuie să acționăm unitar, la nivelul întregului sistem.” a declarat Matei Stratan, CEO la Ogre AI.