Ofertele Back-to-School de la Xiaomi aduc telefoanele și gadget-urile smart ale momentului la prețuri speciale

Xiaomi lansează o serie de oferte speciale Back-to-School, disponibile pe www.mi.com/ro, menite să echipeze elevii, studenții și pasionații de tehnologie cu cele mai noi și performante dispozitive, la prețuri și oferte speciale.

De la smartphone-uri de top, până la tablete și produse AIoT pentru un stil de viață inteligent, lunile august și septembrie aduc reduceri substanțiale, cadouri și oferte exclusive pe www.mi.com/ro, pentru a susține performanța și creativitatea în noul an școlar. Oferte speciale Back-to-School sunt disponibile și în rețeaua de parteneri.

Noul Redmi 15 5G, autonomie impresionantă la preț special

Redmi 15 5G, cel mai recent model de smartphone-uri axate pe performanță, conceput pentru a oferi utilizatorilor fiabilitate pe toată durata zilei, o experiență de vizionare captivantă și creativitate fără efort, este de acum disponibil în România la prețuri speciale.

La baza sa se află o baterie Xiaomi Surge de 7000mAh (typ), cea mai mare de până acum. Aceasta asiguiră până la 2 zile de utilizare, încărcare rapidă de 33W și încărcare inversă de 18W. Cu Smart Charging Engine 2.0, funcții precum Battery Health 4.0 asigură fiabilitatea bateriei pe termen lung. Chiar și la 1% baterie, utilizatorii pot beneficia de până la 59 de minute de apeluri sau 7,5 ore de standby.

Redmi 15 5G este echipat cu un ecran mare, de 6,9″, FHD+, cu o rată de reîmprospătare de până la 144Hz, o rată de eșantionare tactilă de 288Hz și certificări TÜV Rheinland pentru lumină albastră redusă, fără pâlpâire, cu o compatibilitate circadiană inclusă. Designul său cu spate curbat în patru direcții și detaliile finisate din metal combină stilul cu un profil elegant. Dispozitivul asigură, de asemenea, rezistență la stropi și praf, conform standardului IP64, plus tehnologia Wet Touch 2.0 pentru utilizare fluentă, chiar și cu degetele umede. Alimentat de platforma mobilă Snapdragon® 6s Gen 3, smartphone-ul permite performanțe rapide, conectivitate 5G, până la 16GB RAM cu extensie de memorie și stocare extensibilă de până la 2TB.

Pentru imagini, sistemul de camere duale de 50MP cu inteligență artificială este susținut de instrumente creative precum AI Erase, AI Sky și Dynamic Shots. În ceea ce privește sunetul, tehnologiile Hi-Res Audio, Dolby Atmos® și amplificarea volumului cu 200% asigură o experiență de divertisment captivantă. Smartphone-ul rulează prin sistemul Xiaomi HyperOS 2, iar Redmi 15 5G suportă funcții inteligente precum Circle to Search, Google Gemini și Xiaomi Interconnectivity.

Redmi 15 5G combină rezistența, imaginile captivante și instrumentele bazate pe inteligență artificială și devine companionul ideal pentru cerințele de zi cu zi. Redmi 15 5G este disponibil în culorile Ripple Green, Titan Gray și Midnight Black, în două variante: 4GB+128GB și 8GB+256GB.

Redmi 15C, design elegant și display captivant

Xiaomi a lansat și Redmi 15C, care combină un design elegant și rafinat cu un display captivant de 6,9 inci pentru a îmbunătăți experiența de vizionare zilnică. Susținut de o baterie mare și încărcare rapidă, Redmi 15C este construit pentru a oferi performanțe fiabile pe parcursul întregii zile.

Redmi 15C are un corp subțire, cu un spate curbat 3D în patru direcții, ce se simte neted și echilibrat în mână, completat de un decor de tip crater plutitor care adaugă o notă subtilă de rafinament. Este disponibil în patru culori – Midnight Black, Mint Green, Moonlight Blue și Twilight Orange. Ultimele două variante sunt inspirate de mareele oceanului și lumina soarelui în diferite momente ale zilei, aduse la viață printr-un proces de cerneală magnetică în două culori.

Un display spațios de 6,9 inci HD+ asociat cu o rată de reîmprospătare AdaptiveSync de până la 120Hz oferă imagini fluide și receptive, iar o cameră dublă AI de 50MP capturează imagini clare și detaliate în diverse condiții de iluminare. Deși are o construcție subțire, Redmi 15C integrează o baterie de mare capacitate de 6000mAh, care susține până la 22 de ore de redare video sau 82 de ore de muzică. Încărcarea turbo de 33W aduce bateria la 50% în doar 31 de minute. Pentru o flexibilitate sporită, încărcarea inversă permite dispozitivului Redmi 15C să alimenteze alte dispozitive la nevoie.

Alimentat de procesorul MediaTek Helio G81-Ultra, asociat cu până la 16GB de RAM prin extensia de memorie și suport pentru până la 1TB de stocare extensibilă, Redmi 15C oferă o experiență fluidă și receptivă în aplicații zilnice, jocuri ușoare și multitasking. Rulează pe Xiaomi HyperOS 2 cu funcții precum Circle to Search cu Google și integrare Google Gemini, pentru a îmbunătăți multitasking-ul cu asistență inteligentă. Între timp, funcțiile de interconectivitate Xiaomi, precum sincronizarea apelurilor și clipboard-ul partajat, facilitează trecerea între telefon, tabletă și PC.

Rezistența sa la praf și apă conform standardului IP64 permite dispozitivului să reziste la stropiri și praf de zi cu zi. În plus, o amplificare a volumului de 200% face ca redarea media și alertele să fie mai ușor de auzit în medii zgomotoase.

Noile modele Redmi 15 5G și Redmi 15, dar și Redmi 15C vor fi disponibile alături de un voucher de reducere de 100 Lei, până în data de 2 septembrie. Mai multe informații sunt disponibile aici.

Oferte unice pentru POCO și Redmi Note 14 Pro

Xiaomi pregătește începutul anului școlar cu reduceri impresionante la cele mai căutate smartphone-uri, ideale pentru studiu, divertisment și conectivitate.

Astfel, până în 27 august, utilizatorii beneficiază de reduceri de până la 47% la modelele POCO selectate.

POCO X7 Pro este redus de la 1.699 de lei la 1.199 de lei, iar utilizatorii primesc și Xiaomi Smart Band 9, cadou.

POCO F7 Ultra este redus de la 3.699 de lei la 2.699 de lei, iar utilizatorii primesc și Xiaomi Band 9, cadou.

POCO M7 este, la rândul său, redus de la 749 de lei la 699 de lei.

În plus, utilizatorii primesc și beneficii suplimentare, precum un număr dublu de puncte Mi și oferte flash zilnice, între orele 19:00 și 24:00. Mai multe informații sunt disponibile aici.

În plus, până în 17 septembrie, exclusiv pe www.mi.com/ro, modelele din seria Redmi Note 14 Pro sunt disponibile cu reduceri de până la 700 Lei.

Redmi Note 14 Pro este redus de la 1.599 de lei la 1.049 de lei, iar Redmi Note 14 Pro 5G+, de la 2.399 de lei la 1.599 de lei.

Mai multe informații sunt disponibile aici.

Tablete performante, pentru învățare eficientă

Pentru elevi și studenți, Xiaomi oferă, până la finalul lunii august, tableta Redmi Pad 2 (WiFi/4G), într-un pachet special, care include o husă gratuită, redusă de la 999 lei la 899 lei.

Astfel, utilizatorii beneficiază de soluția optimă pentru notițe, cursuri online și proiecte creative, la un preț accesibil.

Produse AIoT pentru un stil inteligent de viață

Xiaomi transformă rutina zilnică într-un stil de viață inteligent și eficient conectat, cu o gamă atractivă de produse AIoT, disponibile cu un cupon de reducere de 10% până în data de 17 septembrie.

Astfel, Xiaomi Smart Band 10 este disponibil de la 249,99 de lei; Xiaomi TV A Pro 55” 2026, de la 2.299,99 de lei; și Xiaomi Electric Scooter 5, la 2.399,99 de lei.