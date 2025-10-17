Noul program Allied Telesis Partner Network

Allied Telesis a anunțat lansarea noului său program global de parteneriat, Allied Telesis Partner Network (APN), conceput pentru a ajuta partenerii să construiască, să vândă și să crească mai rapid. Deși APN intră în vigoare la 1 ianuarie 2026, Allied Telesis lansează acum comunicări pentru a oferi o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2025, asigurându-se că partenerii actuali au îndrumări clare și suficient timp pentru a se alinia la noua structură.

Construit cu contribuții directe din partea partenerilor din toate regiunile, APN introduce un cadru clar pe niveluri, cu beneficii previzibile, un portal actualizat pentru parteneri pentru o integrare mai rapidă și un model de activare aliniat la rezultate măsurabile. Ca parte a implementării, Allied Telesis găzduiește informări și evenimente regionale pentru parteneri în APAC, EMEA și America pentru a-i actualiza pe partenerii existenți cu privire la modificările programului și pentru a-i primi pe partenerii calificați pe piețele în care anterior nu exista un program formal.

Printre punctele importante ale programului se numără:

• Niveluri și cerințe clare care recunosc capacitățile și rezultatele

• Stimulente previzibile aliniate la performanță și impactul asupra partenerilor

• Un portal modern și rebranduit pentru parteneri, cu înregistrarea tranzacțiilor, instruire bazată pe roluri, Allied Telesis Academy și o bibliotecă de resurse exclusiv pentru parteneri, care cuprinde abilitare tehnică, manuale de vânzări și instrumente de marketing

• Integrare mai rapidă prin intermediul unei liste de verificare ghidate și a unor căi de învățare bazate pe roluri

• Conformitate și urmărire pentru certificări, competențe și starea programului

Pentru a sprijini continuitatea partenerilor actuali, APN include o perioadă de tranziție structurată până la 31 decembrie 2025. În acest timp, drepturile existente vor fi mapate la noul program, cu pași clari pentru confirmarea stării nivelului, finalizarea cerințelor actualizate și activarea noilor beneficii înainte de data intrării în vigoare a programului, 1 ianuarie 2026.

Programul este susținut de o echipă dedicată parteneriatelor globale, care lucrează alături de experți în vânzări și tehnici pentru a sprijini succesul partenerilor. Această echipă se concentrează pe a ajuta partenerii să se dezvolte mai rapid, să câștige mai multe oportunități și să creeze valoare pe termen lung pentru clienți.

„APN a fost construit împreună cu partenerii, pentru parteneri”, a declarat Chris Elliott, vicepreședinte al departamentului Parteneriate și Alianțe, Allied Telesis. „Ne-am concentrat pe claritate, predictibilitate și viteză, astfel încât ecosistemul nostru să poată oferi valoare clienților mai rapid. Acesta este un program practic care recompensează munca depusă de partenerii noștri în fiecare zi.”