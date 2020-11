Noul motorola RAZR 5G Blush Gold este disponibil pentru precomandă în România

Noul telefon pliabil de la Motorola integrează o experiență software îmbunătățită, printr-un design iconic și avangardist. Varianta razr 5G BLUSH GOLD se distinge prin eleganță, dar și prin specificațiile tehnice.

Smartphone-ul deține conectivitate 5G, cea mai avansată cameră de selfie și un ecran Quick View care permite accesarea aplicațiilor, mesajelor sau apelurilor, cu telefonul pliat.

Motorola oferă fiecărui utilizator posibilitatea de a-și personaliza experiența de afișare Quick View cu temele și aplicațiile preferate. razr 5G BLUSH GOLD are o preselecție de opt astfel de aplicații care funcționează pe ecranul Quick View: cameră, mesaje, calculator, Keep, Google News, Google Home și YouTube. În plus, Motorola oferă posibilitatea rulării tuturor aplicațiilor pe ecranul Quick View, astfel încât selecția lor să fie ușor de personalizat.

Balamaua protejează afișajul intern și păstrează razr 5G ultra-compact. Ținând cont de faptul că un utilizator deschide telefonul, în medie, de aproximativ 40 de ori pe zi, iar un utilizator care folosește telefonul intens îl deschide de 100 de ori pe zi, testele pentru garantarea longevității și fiabilității realizate în fabrică, au demonstrat că razr 5G BLUSH GOLD rezistă până la 200.000 de deschideri.

Aspectul actualizat al marginii de jos reduce dimensiunea dispozitivului, permițând în același timp performanța 5G pentru că adăpostește două dintre cele patru antene 5G, toate acestea fiind alimentate de un procesor Qualcomm® Snapdragon ™ 765G. În același timp, dispozitivul este dotat cu o memorie RAM de 8 GB și un spațiu de stocare de 256 GB.

DISPONIBILITATE

Motorola razr 5G BLUSH GOLD poate fi precomandat începând de astăzi, exclusiv din magazinul Altex, la prețul de 6.999 lei, livrarea dispozitivelor se va face începând cu data de 07 decembrie. Telefonul este disponibil într-o cantitate limitată.