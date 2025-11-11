Noul laptop pentru creatori, ASUS ProArt P16 (H7606WX) intră pe piața românească

ASUS anunță disponibilitatea pe piața românească a laptopului destinat creatorilor ProArt P16. H7606WX a fost conceput pentru a le oferi profesioniștilor din domeniul video performanța solicitată atât în cadrul studioului, cât și în deplasare. Este echipat cu procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 cu până la 50 TOPS și o placă grafică NVIDIA GeForce RTX™ 5090 pentru laptopuri, furnizând o performanță AI de neegalat pentru fluxuri de lucru creative intensive. Configurația H7606WX-SE003X (cu ecran tactil OLED 4K 120Hz, 64 GB LPDDR5X RAM, stocare 2 TB SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0, baterie de 90 WHrs, Windows 11 Pro, rucsac) este disponibilă pe piață la prețuri începând de la aprox. 25.999 lei.

ProArt P16 este pregătit pentru editarea video la un nivel profesional, având suport pentru formatul de culoare 10-bit 4:2:2, permițând redarea fluidă a track-urilor multiple 4K/8K, exporturi mai rapide și stabilitate îmbunătățită pentru proiecte complexe, de înaltă rezoluție. Cel mai recent ecran ASUS Lumina Pro OLED este unul dintre cele mai avansate ecrane OLED din industrie, dezvoltat special pentru creatorii profesioniști, oferind o precizie uimitoare a culorilor, culori vibrante, contrast profund și protecție avansată pentru ochi.

Cu accelerarea NVIDIA® RTX AI și instrumentele ASUS AI exclusive, precum StoryCube și MuseTree, acest Copilot+ PC le permite creatorilor să lucreze mai inteligent, mai rapid și mai intuitiv ca niciodată.

ProArt P16 dispune de un design ultraportabil, cu o grosime de 14,9 mm și o greutate de 1,95 kg, fiind dotat cu ASUS DialPad, o tastă Copilot dedicată, gamă completă de porturi I/O, inclusiv USB4, două porturi USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 FLR și WiFi 7 ultra-rapid. Subțire, ușor și testat conform standardelor de durabilitate MIL-STD-810H, ProArt P16 este instrumentul ideal pentru dezlănțuirea creativității.

Performanță revoluționară

Fiind echipat cu cel mai recent procesor AMD Ryzen AI 9 HX370 cu 12 nuclee, ProArt P16 poate face față cu ușurință chiar și celor mai solicitante task-uri profesionale. Procesorul are un design termic avansat pentru performanțe maxime susținute. Cu o putere de procesare NPU de 50 TOPS, oferă o eficiență îmbunătățită prin AI, iar grație performanțelor de top single-core și multi-core, importul și redarea de imagini 4K nu reprezintă o provocare. Accelerează sarcinile bazate pe AI, precum transcrierea vorbirii în text, încadrarea automată a secvențelor și detectarea editării scenelor, astfel încât creatorii să se poată concentra pe firul narativ, nu pe fluxul de lucru. În același timp, memoria RAM LPDDR5X ultra-rapidă disponibilă într-o capacitate de până la 64 GB și SSD-ul PCIe 4.0 de până la 4 TB, care poate fi actualizat, reduc timpii de încărcare, transformând rapid proiectele în lucrări de referință, oricând și oriunde.

Tehnologia ultra-eficientă Ambient Cooling a modelului ProArt P16 asigură performanțe de top în condiții silențioase. Atunci când este necesară performanța maximă, camera de vapori și compusul din metal lichid îmbunătățesc eficiența răcirii.

Editare video de nivel profesional

ProArt P16 reunește toate aceste caracteristici într-o soluție eficientă, centrată pe utilizatorii din domeniul creativ, iar placa grafică pentru laptopuri GeForce RTX 5090 din ProArt P16 le oferă performanțe de ultimă generație. Cu o putere AI impresionantă, GeForce RTX 5090 accelerează fluxurile de lucru pentru a permite editarea în timp real, redarea mai fluidă, randarea mai rapidă, efecte vizuale avansate și proiectare 3D. NVIDIA DLSS 4 permite utilizatorilor să genereze imagini la o viteză fără precedent.

Lansarea GPU-urilor NVIDIA RTX seria 50 pentru laptopuri a marcat un moment important pentru editarea video, iar ProArt P16 se poziționează în fruntea acestei revoluții hardware. Acestea oferă viteză și stabilitate de neegalat, cu culori 10 biți 4:2:2 și codificare/decodificare rapidă pentru conținutul 4K/8K. Procesarea puternică a efectelor AI accelerează sarcini precum eliminarea zgomotului, „upscaling” și detectarea scenelor, reducând volumul de muncă manuală. VRAM-ul generos permite performanțe fiabile la gestionarea resurselor mari și a compozițiilor complexe, fără întreruperi sau cadre pierdute, în timp ce modul AV1 Ultra High Quality sporește eficiența compresiei cu o calitate excelentă a imaginii.

Pentru utilizatorii Windows, ProArt P16 reprezintă o resursă ideală. Activitățile care înainte necesitau o stație de lucru de ultimă generație pot fi acum realizate oriunde, de la generarea de imagini la viteză mare până la editare video îmbunătățită cu AI și post-procesare HDR. ProArt P16 nu doar îmbunătățește performanța, ci redefinește posibilitățile în domeniul creației video mobile.

NVIDIA Studio îmbunătățește, de asemenea, performanța în editarea video, randarea 3D și proiectare, accelerând cele mai solicitante fluxuri de lucru cu instrumente exclusive RTX și bazate pe AI. Driverele Studio oferă o stabilitate excepțională și asigură menținerea la zi a aplicațiilor creative.

Primul ecran ASUS Lumina Pro OLED

ProArt P16 introduce ecranul ASUS Lumina Pro OLED, cel mai bun de până acum pentru un laptop ASUS. Panoul OLED ultra-clar oferă imagini uimitoare, cu o precizie excepțională a culorilor, detalii mai clare, redare mai fluidă a mișcărilor și protecție integrată pentru ochi. Fie că este vorba despre lucru, task-uri de creație, gaming sau relaxare, ASUS Lumina Pro OLED redefinește ideea de ecran premium cu o experiență vizuală de neegalat.

OLED ASUS Lumina Pro redă 100% gama de culori DCI-P3, 1,07 miliarde de culori, are certificare Pantone® Validated și o acuratețe a culorilor calibrată din fabrică Delta E < 1, pentru o fidelitate cromatică ridicată în orice mediu. Densitatea crescută a pixelilor de 283 PPI, luminozitatea maximă HDR de până la 1600 niți, contrastul ridicat de 1.000.000:1 și certificările VESA DisplayHDR 1000 True Black 1000 și Dolby Vision, conduc la o claritate de neegalat în orice mediu, de la filmări în aer liber, în lumina soarelui, până la studiouri slab iluminate. Mișcarea este redată impecabil cu o rată de reîmprospătare de 120 Hz, tehnologie VRR (rată de reîmprospătare variabilă) și un timp de răspuns de 0,2 ms perfect pentru editare, animație și jocuri.

Confortul ochilor este asigurat de un strat antireflex avansat, ce reduce strălucirea cu 65% și îmbunătățește raportul contrastului ambiental de 3,5 ori, de ajustări dinamice ale luminozității și a culorii și de reducerea luminii albastre cu până la 70%, certificată TÜV Rheinland, care permite sesiuni creative mai lungi și mai sănătoase, fără a compromite fidelitatea vizuală1.

Flux de lucru optimizat cu AI

ASUS ProArt P16 este un Copilot+ PC de clasă superioară, care combină accelerarea RTX AI de ultimă generație cu instrumente AI exclusive pentru a stimula creativitatea. AI-ul accelerat hardware permite generarea de imagini la viteză mare, editarea video îmbunătățită cu AI și proiectarea 3D bazată pe AI, asigurând fluxuri de lucru mai rapide și rezultate mai fluide.

Aplicațiile StoryCube și MuseTree, exclusive ASUS, le conferă utilizatorilor un avantaj creativ. De exemplu, StoryCube este conceput pentru creatorii aflați în mișcare (precum utilizatorii GoPro), fiind o soluție AI inteligentă și intuitivă de gestionare a fișierelor. A fost creată special pentru utilizatorii de camere de acțiune, ajutând la organizarea, previzualizarea și editarea conținutului într-un mod eficient și inteligent, contribuind la un flux de editare video mai fluid. Se conectează perfect la serviciile cloud, inclusiv iCloud și Google Photo, oferindu-le utilizatorilor posibilitatea de a accesa și de a descărca fișiere cu ușurință. Grație capacităților AI puternice, StoryCube clasifică automat videoclipurile și fotografiile pe baza activităților populare ale camerelor de acțiune.

MuseTree transformă inspirația în imagini pornind de la schițe și idei bazate pe text, care sunt stocate și gestionate în permanență pentru a fi ușor accesibile și organizate, utilizatorii având libertatea de a lucra mai inteligent, mai rapid și mai intuitiv ca niciodată. Pe noul ProArt P16 echipat cu accelerator grafic GeForce RTX 5090 pentru laptop, MuseTree aduce îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește imaginile generate de AI, valorificând puterea de procesare locală.

Creativitate fără limite

ProArt P16 dispune de un design ultraportabil, cu un șasiu reproiectat, cu o grosime de doar 14,9 mm și o greutate de numai 1,95 kg. Testat conform standardelor de durabilitate MIL-STD-810H, laptopul este pregătit pentru orice mediu.

Conectivitatea extinsă include USB4 de 40 Gbps, USB 3.2 Gen 2 Type-A și Type-C, HDMI® 2.1 FRL, un cititor de carduri SD Express 7.0 și WiFi 7 ultra-rapid, toate contribuind la un flux de lucru fără întreruperi. Instrumentul exclusiv ASUS DialPad permite controlul cu vârful degetelor, într-un mod precis și personalizabil, în aplicațiile creative, în timp ce tasta dedicată Copilot oferă asistență AI instantanee.

Specificații2: ASUS ProArt P16 (H7606WX)