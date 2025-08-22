Noile Google Pixel 10 de la Google: funcționalități noi în zona de AI, fotografie și cel mai puternic procesor marca Google

Google lansează astăzi a 10-a generație a telefoanelor Pixel: Pixel 10, Pixel 10 Pro și Pixel 10 Pro XL. Echipate cu noul procesor Google Tensor G5 și cu cel mai nou model AI Gemini Nano, acestea sunt cele mai personalizate, proactive și utile telefoane Pixel de până acum. Mai mult, ele vin cu un design îmbunătățit și o mulțime de actualizări hardware.

Cel mai puternic procesor

Tensor G5, noul procesor Google personalizat pentru dispozitivele Pixel, este cel mai important upgrade de la lansarea gamei de procesoare mobile Tensor. Oferă performanță rapidă și experiențe foarte utile utilizatorilor Pixel. Datorită proiectării în colaborare cu Google DeepMind, cel mai nou model Gemini Nano rulează pe Tensor G5 pentru ca utilizatorii să folosească AI-ul generativ, direct pe dispozitiv, în activitățile zilnice.

Design și construcție

Pixel 10, Pixel 10 Pro și Pixel 10 Pro XL continuă design-ul cu bară foto din ultimii ani al telefoanelor Pixel. Cele 3 telefoane sunt compatibile cu accesoriile de încărcare wireless Qi2 din gama Pixelsnap, precum și o gamă de accesorii magnetice noi. De asemenea, noile telefoane sunt fabricate din cele mai multe materiale reciclate, de la lansarea gamei Pixel și până acum.

Pixel 10, Pixel 10 Pro și Pixel 10 Pro XL vor fi primele care vor dispune de Material 3 Expressive, cea mai recentă interfață de utilizare a sistemului de operare, care aduce mai multă personalizare și fluiditate telefonului, utilizând animații și interacțiuni intuitive. Telefoanele din seria Pixel 10 vor beneficia de șapte ani de Funcții noi Pixel, precum și de actualizări ale sistemului de operare și de securitate.

Modelul Pixel 10 are o carcasă metalică cu finisaj satinat, un spate din sticlă lustruită și bara foto. Telefonul este disponibil în 4 versiuni de culori: negru, lila, indigo și verde deschis. Ecranul Actua de 6,3 inch are o luminozitate de 3.000 de niți, superioară generației anterioare, pentru o vizualizare ușoară. În plus, are sunet optimizat, cu un bas mai puternic și redare audio mai clară și echilibrată.

Pixel 10 vine și cu îmbunătățiri semnificative ale camerei. Printre acestea se numără primul teleobiectiv 5x din această categorie de Pixel, cu focalizare automată rapidă, calitate optică 10x și Zoom cu rezoluție mare, de până la 20x. Fotografiile la distanță sunt astfel mai ușor de realizat cu Pixel 10.

Modelele Pixel 10 Pro sunt disponibile în două dimensiuni: 6,3 inch și 6,8 inch (Pixel 10 Pro XL). Ambele au design premium, dispun de cele mai luminoase ecrane Super Actua și sunt dotate cu cel mai bun sistem de cameră foto triplă posterioară de până acum. Pot fi achiziționate în culorile negru și porțelan, precum și în noile culori gri „praf de lună” și jad. Modelele Pro dispun de Zoom cu rezoluție pro, care poate atinge un coeficient de mărire de până la 100x.

Pixel 10 Pro și Pixel 10 Pro XL dispun de cele mai mari baterii din gama Pixel, difuzoare actualizate, 16 GB de RAM și încărcare prin cablu mai rapidă, iar Pixel 10 Pro XL acceptă încărcarea wireless Qi2.2 de 25 W.

Fotografii cu ajutorul Gemini

Alături de sistemul de camere, noile telefoane Pixel 10 folosesc inteligenţa artificială pentru a ajuta utilizatorul să fie un fotograf mai bun. Funcția Asistent de fotografie folosește modele Gemini pentru a sugera modalități de îmbunătățire a fotografiilor, precum alegerea unui alt cadru și a unei alte compoziții în fotografie. Funcția este creată pentru începătorii în fotografie, arătându-le noțiuni de bază și ajutându-i să surprindă imagini în moduri noi.

Noul Zoom de pe camerele telefoanelor din gama Pro este mai puternic decât până acum. Exclusiv pe Pixel 10 Pro și 10 Pro XL, funcția Zoom cu rezoluție pro surprinde detalii uimitoare cu zoom de până la 100x. Acest lucru nu se întâmplă printr-o simplă decupare. Zoom cu rezoluție pro folosește Tensor G5 și un nou model de imagistică generativă pentru a recupera și a rafina inteligent detaliile complexe.

Acesta este un progres important în domeniul inteligenței artificiale generative, dezvoltat special pentru sistemul de camere al telefoanelor Pixel și optimizat pentru a beneficia la maximum de noul procesor Tensor G5. Funcția Zoom cu rezoluție pro oferă cel mai bun zoom pe un smartphone[1].

Mai mult ajutor de la Gemini Live

Cele mai recente actualizări ale Gemini Live permit aplicației conectarea la aplicațiile Google preferate și posibilitatea ca Gemini Live să vadă ceea ce vede utilizatorul, fie prin camera foto a telefonului, fie pe ecran. Pe modelele Pixel 10, Gemini Live poate să ofere și mai mult ajutor vizual. Acum, când permiți accesul la cameră, Gemini nu numai că vede ce vede utilizatorul, ci oferă și îndrumare evidențiind soluția direct pe ecran.

În plus, cu ajutorul AI-ului intregrat poți să creezi muzică originală în Recorder. Poți face acest lucru prin fredonare unei linii melodice. Poți înregistra o secțiune vocală, iar apoi să selectezi stilul muzical dorit, pentru a crea o piesă unică.

Preț și disponibilitate

Pixel 10, Pixel 10 Pro și Pixel 10 Pro XL sunt disponibile pentru precomandă astăzi, 20 august, prin intermediul partenerilor locali ai Google: Vodafone și eMAG, la prețuri începând de la 4.499,99 lei (Pixel 10), 5.499,99 lei (Pixel 10 Pro) și 6.499,99 lei (Pixel 10 Pro XL). Proprietarii de Pixel 10 Pro și Pixel 10 Pro XL vor primi și abonament pe un an la pachetul Google AI Pro.

Cei interesați pot afla unde va fi disponibil fiecare produs și se pot înscrie pentru actualizări de produs în Google Store.

[1] Pe baza unei evaluări terțe care compară principalele mărci de smartphone-uri din S.U. A.