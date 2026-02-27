LOADING

Noi mecanisme activate în situații de urgență pentru echipamentele radio și aparatele declarate critice

Ionut Razvan February 27, 2026
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a supus consultării publice Proiectul de Hotărâre care introduce proceduri de urgență pentru circulația, evaluarea conformității și supravegherea pieței echipamentelor radio și aparatelor declarate critice.

Actul normativ transpune în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2024/2749, având ca scop menținerea funcționării pieței interne și asigurarea rapidă a bunurilor esențiale în perioade de criză. Directiva a fost adoptată la nivel european în octombrie 2024, stabilind ca termen pentru transpunere 29 mai 2026.

Procedura de urgență va fi aplicabilă numai după activarea regimului de urgență pe piața internă și vizează doar produsele desemnate drept bunuri relevante în situații de criză.

Proiectul de Hotărâre propune modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și a Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică și va intra în vigoare la 30 mai 2026.

