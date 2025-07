ENTERTAINMENT FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI TECH & TRENDING Netograf: În 2024, viteza medie de download a ajuns la 446 Mbps pentru internetul fix prin cablu și la 58 Mbps pentru internetul mobil Ionut Razvan Share







Conform raportului ANCOM privind calitatea serviciului de acces la internet pentru anul 2024, publicat astăzi, viteza medie de download la nivel național a înregistrat o valoare de 446 Mbps, în timp ce viteza medie de upload la nivel național a ajuns la valoarea de 385 Mbps pentru serviciul de acces la internet la punct fix, prin conexiunile pe cablu, în rândul celor mai mari furnizori ficși. În cazul serviciului de acces la internet la punct mobil, viteza medie de download a înregistrat valoarea de 58 Mbps, iar viteza medie de upload a ajuns la 17 Mbps, la nivel național, în anul 2024. Mai mult, în ceea ce privește calitatea experienței utilizatorului (QoE), raportul relevă o experiență foarte bună în utilizarea tipurilor de aplicații uzuale. Raportul privind calitatea serviciului de acces la internet pentru anul 2024, disponibil aici, cuprinde evoluții și statistici comparative la nivel național, dar și pe furnizori, în ceea ce privește: parametrii tehnici de calitate a serviciului de acces la internet (viteza de transfer al datelor, întârzierea și variația întârzierii de transfer al pachetelor de date);

parametrii administrativi de calitate a serviciului de acces la internet (termenul de furnizare a serviciului, termenul de remediere a deranjamentelor, termenul de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatorii finali, frecvența reclamațiilor utilizatorului final etc). Statisticile referitoare la parametrii tehnici de calitate, prezentate în raport, se bazează pe aproximativ 105.000 de măsurători valide efectuate de utilizatori prin intermediul platformei Netograf în anul 2024 (68% dintre acestea efectuate pe conexiuni fixe și 32% pe conexiuni mobile), o analiză detaliată fiind realizată pentru primii 4 furnizori ficși (în funcție de numărul conexiunilor de internet) și pentru cei 4 furnizori mobili prezenți pe piața din România. Statisticile privind parametrii administrativi de calitate se bazează pe raportările semestriale ale furnizorilor. Calitatea experienței utilizatorului (QoE) În premieră pentru raportul aferent anului 2024, pe baza rezultatelor măsurătorilor efectuate de utilizatori prin intermediul platformei Netograf, ANCOM a analizat experiența acestora la utilizarea unor categorii de aplicații uzuale precum VoIP, browsing web, video streaming, jocuri online, social media și transfer de fișiere. În ceea ce privește utilizarea aplicațiilor de tip social media și transfer de fișiere, 94% din măsurători reflectă o experiență optimă de utilizare pentru conexiuni fixe pe WiFi și 70% din măsurători reflectă o experiență optimă de utilizare pentru conexiuni mobile. De asemenea, pentru utilizarea unor aplicații de tip video streaming, 94% din măsurători reflectă o experiență optimă de utilizare în cazul conexiunilor fixe pe WiFi și 80% din măsurători reflectă o experiență optimă de utilizare pentru conexiunile mobile. 92% din măsurători reflectă o experiență optimă de utilizare pentru aplicații de tip jocuri online, în cazul conexiunilor fixe pe WiFi și 68% din măsurători reflectă o experiență optimă de utilizare pentru conexiunile mobile. Pe baza rezultatelor măsurătorilor proprii efectuate cu platforma Netograf, utilizatorii pot identifica tipul de aplicații pentru care vor obține o experiență optimă de utilizare pentru fiecare conexiune de internet utilizată în mod obișnuit.

