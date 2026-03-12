Nemesis AI, tehnologia dezvoltată de OVES Enterprise, este folosită în sistemele antidronă EAGLS

OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, contribuie prin tehnologia Nemesis AI la îmbunătățirea capabilităților sistemelor antidronă EAGLS™ dezvoltate de MSI Defense Solutions și desfășurate în prezent de armata americană în Orientul Mijlociu pentru protecția forțelor aflate în operațiuni.

De la memorandum la deployment operațional

Implementarea tehnologiei Nemesis AI este rezultatul memorandumului strategic semnat acum aproape un an între OVES Enterprise și MSI Defense Solutions, companie americană specializată în dezvoltarea de sisteme tactice avansate pentru apărare terestră și navală și partener al Departamentului Apărării al SUA.

În urma acestui acord, modelele de inteligență artificială dezvoltate de OVES Enterprise au fost antrenate și implementate în arhitectura sistemului Electronic Advanced Ground Launcher System (EAGLS™), conceput pentru detectarea și neutralizarea dronelor și a altor amenințări aeriene.

Ce aduce Nemesis AI pe câmpul de luptă

În configurația actuală, sistemul EAGLS™ utilizează rachete ghidate laser APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) și senzori radar și optici pentru interceptarea dronelor.

Tehnologia Nemesis AI implementată pe aceste sisteme utilizează mai multe modele de inteligență artificială antrenate pentru recunoașterea țintelor, analiza traiectoriei și predicția poziției viitoare a dronelor.

După identificarea unei amenințări, sistemul poate realiza automat funcții precum target acquisition, target lock și target tracking, urmărind în mod autonom ținta și calculând parametrii necesari interceptării. Nemesis AI analizează datele provenite de la senzori, estimează traiectoria dronei și generează parametrii pentru orientarea turelei și lansarea interceptării.

Prin automatizarea acestor procese, sistemul reduce semnificativ sarcina operatorilor umani și simplifică operarea platformei. În configurațiile tradiționale, interceptarea unei drone poate necesita coordonarea mai multor operatori. Utilizarea inteligenței artificiale permite realizarea automată a unei părți importante din aceste operațiuni, ceea ce crește semnificativ eficiența sistemului și rata de interceptare a țintelor.

„La MSI Defense Solutions căutăm constant să integrăm tehnologii care pot îmbunătăți performanța sistemelor noastre în scenarii operaționale reale. Într-un teatru de operațiuni, timpul de reacție este critic. Integrarea inteligenței artificiale ne permite să analizăm datele provenite de la senzori în timp real și să scurtăm semnificativ intervalul dintre detectarea unei amenințări și decizia de interceptare. Uneori vorbim despre una sau două secunde – iar în astfel de situații această diferență poate însemna, literalmente, diferența dintre viață și moarte pentru oamenii aflați în teren”, spune Nguyen Trinh, CEO MSI Defense Solutions.

„Integrarea Nemesis AI în sistemele EAGLS™ confirmă faptul că tehnologia dezvoltată de OVES Enterprise poate funcționa în scenarii operaționale reale. În acest tip de sisteme, diferența este dată de viteza cu care sunt identificate și clasificate amenințările și de capacitatea de a reduce timpul dintre detectarea unei drone și interceptarea acesteia. Tehnologia noastră analizează date provenite de la senzori multipli, identifică ținte ostile, le urmărește traiectoria și sprijină decizia de neutralizare. Într-un context în care dronele devin tot mai rapide și mai autonome, integrarea inteligenței artificiale în sistemele de apărare devine esențială pentru protejarea forțelor aflate în operațiuni”, spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.

Utilizarea dronelor în conflictele recente a schimbat semnificativ modul în care sunt concepute sistemele de apărare. Atacurile cu drone autonome sau coordonate în grupuri pot depăși cu ușurință sistemele tradiționale de apărare antiaeriană, ceea ce determină armatele să investească în sisteme C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft Systems) capabile să detecteze, clasifice și neutralizeze amenințările în timp real. Integrarea inteligenței artificiale în astfel de sisteme permite analizarea rapidă a volumelor mari de date provenite de la senzori și reducerea semnificativă a timpului de reacție în interceptarea țintelor.

Sistemele EAGLS™ sunt concepute ca platforme mobile C-UAS, capabile să intercepteze drone rapide sau autonome folosind senzori radar și optici integrați și muniție ghidată. Costul estimat al unui sistem este de aproximativ 5 milioane de dolari, ceea ce îl plasează printre soluțiile eficiente din punct de vedere operațional și economic pentru contracararea amenințărilor aeriene.

Direcții de dezvoltare

OVES Enterprise continuă dezvoltarea tehnologiei Nemesis AI cu obiectivul de a extinde capabilitățile sistemului către detectarea țintelor la distanțe mai mari – inclusiv până la aproximativ 20 de kilometri – și gestionarea simultană a atacurilor coordonate de tip swarm, unul dintre cele mai complexe scenarii de pe câmpurile de luptă actuale.

În prezent, operatorul uman rămâne în lanțul decizional („human in the loop”), însă o mare parte a proceselor de identificare, urmărire și analiză a țintelor este realizată automat de sistem. Pe termen lung, dezvoltarea platformei urmărește creșterea nivelului de autonomie al sistemelor, cu obiectivul de a permite operarea complet autonomă în anumite scenarii operaționale.

Compania analizează posibilitatea prezentării sistemului EAGLS™ îmbunătățit cu Nemesis AI și în România, inclusiv în cadrul expoziției internaționale BSDA (Black Sea Defense & Aerospace), unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei de apărare din regiune.

OVES Enterprise își exprimă disponibilitatea de a realiza demonstrații tehnice pentru autoritățile române interesate de evaluarea unor astfel de soluții în contextul modernizării capacităților naționale de apărare și al creșterii importanței sistemelor C-UAS în arhitectura de securitate regională.

În contextul cererii ridicate pentru astfel de sisteme la nivel internațional, organizarea unor demonstrații operaționale în România ar necesita coordonarea logistică a transportului și disponibilității platformelor utilizate în prezent în alte teatre de operațiuni.