Motorola și Splend’or lansează în România Briliant Collection – o ediție limitată cu cristale Swarovski, disponibilă în vitrinele Splend’or din marile centre comerciale din țară.

Motorola aduce în România Briliant Collection, o ediție limitată spectaculoasă, creată în parteneriat cu Swarovski, care îmbină tehnologia de vârf cu rafinamentul cristalelor. Lansarea este marcată de un parteneriat local cu Splend’or, rețeaua de bijuterii și ceasuri prezentă în marile centre comerciale din țară, unde colecția va fi expusă în vitrine speciale, oferind publicului ocazia de a descoperi îndeaproape eleganța și inovația acestei colaborări.

În centrul colecției se află Motorola Razr 60 Swarovski Edition, un smartphone care reinterpretează stilul emblematic al gamei Razr printr-un finisaj premium inspirat din piele și cristale Swarovski amplasate manual. Dispozitivul include 35 de cristale perfect integrate, printre care un cristal cu 26 de fațete poziționat pe balama, oferind o strălucire captivantă la fiecare deschidere. Nuanța sa, PANTONE Ice Melt, și detaliile de design 3D transformă acest telefon într-un obiect rafinat, în care funcționalitatea întâlnește estetica sofisticată.

Colecția este completată de căștile moto buds loop Swarovski Edition, special create pentru acest parteneriat. Disponibile în aceeași nuanță Ice Melt, acestea oferă o experiență audio excepțională datorită tehnologiei Sound by Bose, combinând sunetul de înaltă calitate, cu un design deschis și confortabil. Elementele Swarovski integrate reflectă estetica telefonului și transformă aceste căști într-un accesoriu de tip statement pentru pasionații de tehnologie și fashion. Briliant Collection este expus într-un ambalaj premium de colecție, ideal pentru cadouri.

Iubitorii de bijuterii pot vedea cele două produse în magazinele selectate Splend’or din șase orașe din țară: București, Iași, Cluj, Timișoara, Brașov, Constanța și Craiova. În ceea ce privește achiziția, colecția este disponibilă în magazinele selectate Altex, online pe altex.ro, dar și pe eMAG, la un preț recomandat de 4999 lei.