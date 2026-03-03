Motorola lansează razr fold și edge 70 fusion

Motorola a lansat două smartphone-uri emblematice care marchează un nou capitol pentru brand: motorola razr fold, primul model foldable din familia razr, și motorola edge 70 fusion, un device care îmbină designul rafinat cu performanța de ultimă generație. Alături de acestea, compania extinde seria exclusivă dedicată fanilor fotbalului prin FIFA World Cup 26™ Collection.

Disponibilitate

motorola razr fold va fi disponibil începând cu data de 16 martie, la un preț recomandat de 469 euro

motorola edge 70 fusion va fi disponibil începând cu data de 04 mai, la un preț recomandat de 1999 euro.

motorola razr fold – productivitate și divertisment la un nou nivel

Noul motorola razr fold marchează debutul primului telefon de top fold din gama razr, conceput pentru a maximiza productivitatea, creativitatea și experiența multimedia.

Dispozitivul integrează un ecran extern de 6,6” pentru acces rapid la informații, care se deschide într-un impresionant display intern de 8,09” 2K LTPO, oferind un spațiu generos pentru multitasking, gaming și streaming. Designul subțire – doar 4,55 mm când este deschis – este completat de o balama tip teardrop din oțel inoxidabil, proiectată pentru durabilitate și fluiditate la fiecare utilizare.

La nivel de performanță, razr fold este echipat cu platforma Snapdragon® 8 Gen 5, 16GB RAM și până la 1TB stocare, susținute de un sistem avansat de răcire lichidă pentru performanță constantă în scenarii solicitante.

Cameră de top, validată internațional

Sistemul foto poziționează razr fold în topul global al telefoanelor pliabile, fiind clasat drept primul sistem de cameră pentru foldables și al doilea la nivel general smartphone în America de Nord de către DXOMARK.

Configurația include:

Cameră principală 50MP cu senzor Sony LYTIA™ 828 și înregistrare Dolby Vision®

Teleobiectiv periscopic 50MP cu zoom optic 3x și până la 100x Super Zoom Pro

Ultrawide 50MP cu unghi de 122° și funcție Macro Vision

Cameră internă selfie 32MP cu filmare 4K

Bateria de 6000mAh — una dintre cele mai mari baterii disponibilă pe un telefon pliabil din categoria sa — este completată de încărcare rapidă 80W TurboPower™ și 50W wireless.

Suportul pentru moto pen ultra transformă dispozitivul într-un instrument precis pentru notițe, schițe și fluxuri creative, făcând din razr fold un adevărat hub de productivitate mobilă.

motorola edge 70 fusion – design quad-curved și premieră mondială în fotografie

Alături de razr fold, motorola edge 70 fusion debutează cu un design quad-curved spectaculos, în care sticla frontală se îmbină perfect cu spatele dispozitivului pentru o experiență ergonomică premium.

Construit pentru rezistență și eleganță, edge 70 fusion beneficiază de certificări IP68 și IP69, standard MIL-STD-810H și protecție Corning® Gorilla® Glass 7i.

edge 70 fusion marchează o premieră globală, fiind primul smartphone echipat cu senzorul Sony LYTIA™ 710. Sistemul foto include:

Cameră principală 50MP cu OIS

Ultrawide 13MP + Macro (122°)

Cameră selfie 32MP cu înregistrare 4K

Capabilitățile hardware sunt amplificate de moto ai, cu funcții precum Photo Enhancement Engine și Signature Style pentru personalizarea esteticii fotografiilor.

Experiența vizuală este completată de primul display quad-curved 144Hz din lume cu validare Pantone™ pentru acuratețea culorilor, pe un ecran AMOLED de 6,78” 1.5K Super HD, cu luminozitate de până la 5200 niți. Sunetul Dolby Atmos® și difuzoarele stereo cu suport Hi-Res Audio oferă o experiență multimedia completă.

Propulsat de Snapdragon® 7s Gen 3 și susținut de o baterie de până la 7000mAh cu încărcare 68W TurboPower™, edge 70 fusion este conceput pentru utilizare intensă, fără compromisuri.