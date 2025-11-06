Motorola lansează noul motorola edge 70

Motorola anunță lansarea modelului edge 70, alături de noile moto g57 power, moto g57 și căștile moto buds bass, dispozitive care îmbină puterea, durabilitatea și stilul, pentru diferite segmente de preț. Motorola edge 70 este primul model din noua generație edge 70 ce redefinește limitele designului. Cu o grosime de doar 5,99 mm, este cel mai subțire dispozitiv din portofoliul Motorola, fără compromisuri în ceea ce privește designul, camera, bateria sau performanțele.

Disponibilitate

Produsul se regăsește deja pe piața locală pentru achiziție, din prima zi a lansării globale, în exclusivitate la eMAG, prețul recomandat fiind de 3999 lei.

În perioada 9–24 noiembrie, cei care achiziționează produsul beneficiază de o ofertă exclusivă, un discount de 1000 lei, ceea ce face ca noul edge 70 – cu designul său ultra-subțire de 5.99 mm, camera performantă, autonomia de peste 50 de ore și rezistența de calitate aeronautică – să fie și mai atractiv. În plus, clienții care au un telefon vechi la schimb, primesc 500 lei BONUS prin Easy BuyBack.

Clienții pot descoperi designul ultra-subțire a noului edge 70, performanțele camerei și autonomia extinsă în zece dintre showroom-urile eMAG din marile orașe din țară.

Cele mai noi dispozitive moto g oferă un echilibru ideal între specificații, de la sistemul foto Sony LYTIA™ 600, până la o durabilitate excepțională. Modelul moto g57 power impresionează printr-o baterie de siliciu-carbon de 70004 mAh, cu densitate energetică ridicată, care oferă peste două zile de autonomie. 7

Noul motorola edge 70 vine cu un design ultra-subțire și un finisaj aparte. Dispozitivul este foarte ușor și echilibrat. Profilul său elegant este completat de un cadru din aluminiu utilizat în industria aeronautică și un finisaj inspirat de materialele textile. Rezultatul este un smartphone modern, rafinat și plăcut la atingere, care oferă un stil aparte. Designul este pus în valoare de nuanțele selectate în colaborare cu Pantone, cu accente colorate în jurul camerelor, o premieră pentru familia edge.

Dincolo de design, dispozitivul este construit pentru a fi rezistent. Fie că este vorba despre drumeții în condiții extreme sau pe ploaie torențială, noul edge oferă protecție la apă IP69, 8 respectă standarde militare de durabilitate și are protecție Corning® Gorilla® Glass 7i.

Fiind singurul telefon ultra-subțire cu trei camere a câte 50MP, motorola edge 70 oferă posibilități creative nelimitate. Utilizatorii se vor bucura de claritate sporită și detalii mai bogate în fotografii, imagini fără neclarități datorită OIS (optical image stabilization) și culori realiste, validate Pantone™, pentru ca nuanțele de piele să fie redate cât mai natural. 11

Cameră principală de 50MP cu înregistrare video 4K și o acoperire HDR de 3 ori mai amplă12

Cameră ultra-wide de 50MP10 cu mod Macro, pentru un unghi de vizualizare de 120°

Cameră frontală de 50MP pentru selfie-uri și fotografii de grup spectaculoase

Senzor 3-în-1 de lumină, pentru sensibilitate crescută și expunere corectă

Fotografiile sunt îmbunătățite cu ajutorul moto AI² și al motorului său de optimizare foto, care oferă precizie și claritate. Funcțiile bazate pe inteligență artificială, precum Signature Style, Action Shot sau Group Shot, permit utilizatorilor să obțină un aspect uniform, mișcare clară și expresii perfecte în fiecare cadru.

Pe lângă funcțiile foto, AI² aduce un plus de inteligență în utilizarea zilnică, ce oferă răspunsuri rapide, generează imagini personalizate și surprinde detalii importante. Funcția Next Move interpretează conținutul de pe ecran și ajută utilizatorii să caute informații. De asemenea, aceștia pot accesa Playlist Studio² pentru a crea liste de redare personalizate sau Image Studio¹³ pentru a transforma creativitatea în imagini, stickere, avatare sau fundaluri. Funcții precum Catch Me Up, Pay Attention și Remember This contribuie la creșterea productivității și la salvarea informațiilor importante.

Motorola edge 70 oferă o autonomie excelentă datorită tehnologiei avansate din siliciu – carbon, care permite încadrarea unei baterii mari, într-un profil extrem de subțire. Cu o capacitate de 4800 mAh14, utilizatorii se pot bucura de până la 50 de ore de utilizare mixtă7 sau până la 29 de ore de redare video continuă. 15 Când este nevoie de reîncărcare, dispozitivul oferă două opțiuni: încărcare rapidă 68W TurboPower™ prin cablu16 sau 15W TurboPower™ wireless, 17.

În cutie, motorola edge 70 vine însoțit de o husă magnetică concepută special pentru a completa forma sa elegantă. Construită din policarbonat durabil, husa protejează profilul ultra-subțire al dispozitivului, evidențiind în același timp finisajul său în culori Pantone™ și este ideală pentru o încărcare wireless fără întreruperi.

Motorola rămâne dedicată furnizării unei experiențe sigure și mereu actualizate pentru utilizatorii săi. Astfel, motorola edge 70 va beneficia de patru actualizări majore ale sistemului de operare Android, inclusiv Android 16, precum și de actualizări de securitate la fiecare două luni, până în iulie 2031.

Pe lângă performanțele dispozitivului, motorola edge 70 integrează și soluții sustenabile în privința ambalajului, materialelor și componentelor, aliniindu-se obiectivelor de mediu Lenovo pentru un viitor mai sustenabil. Produsul înregistrează un scor Eco Rating mai ridicat și o amprentă de carbon redusă față de generația anterioară. Printre realizările principale se numără:

Ambalaj fără plastic, imprimat cu cerneală pe bază de soia, complet reciclabil.

Materiale sustenabile, cu peste 20% plastic reciclat post-consum (PCR), oferind componentelor o a doua viață.

Eficiență energetică sporită, datorită bateriilor cu anod de siliciu, care optimizează consumul de energie și includ funcții de Battery Care pentru a reduce încărcarea inutilă și stresul termic. Aceste funcții contribuie la prelungirea duratei de viață a bateriei și la reducerea deșeurilor electronice.

Durabilitate pe termen lung, datorită protecției IP69 împotriva apei, certificărilor MIL-STD-810H și sticlei Corning® Gorilla® Glass 7i care protejează ecranul.

Corporate Responsibility Motorola . Detalii suplimentare sunt disponibile în Rapoartele de Mediu ale Produsului, pe pagina de

moto g57 power și moto g57: autonomie excepțională și design rezistent

Destinate celor care își doresc caracteristici premium la un preț accesibil, noile moto g57 power și moto g57 oferă o autonomie impresionantă, sisteme foto profesionale Sony LYTIA™ îmbunătățite de moto AI, protecție avansată împotriva intemperiilor și șocurilor mecanice5, fiind totodată primele smartphone-uri din lume echipate cu procesorul ultra-rapid Snapdragon® 6s Gen 4.

Modelul moto g57 power este conceput pentru zile pline de activitate, grație unei baterii masive siliciu-carbon de 7000 mAh4, cu densitate energetică ridicată, ce oferă peste două zile de autonomie cu o singură încărcare. Tehnologia 30W TurboPower™18 asigură o încărcare rapidă și eficientă. Funcția Battery Care optimizează performanța prin gestionarea aplicațiilor de fundal și monitorizarea utilizării, iar bateria este proiectată pentru durabilitate și păstrează peste 80% din capacitatea inițială, chiar și după 1000 de cicluri de încărcare, pentru o experiență de lungă durată. 19 Modelul moto g57 dispune, la rândul său, de o baterie generoasă de 5200 mAh, 20 care oferă până la 47 de ore de utilizare cu o singură încărcare. 7

Ambele dispozitive le permit utilizatorilor să surprindă povestea lor printr-un sistem avansat de camere de 50MP, cu senzor Sony LYTIA™ 600. Tehnologia Quad Pixel captează mai multă lumină pentru fotografii mai luminoase și mai clare, chiar și în condiții de luminozitate scăzută. Camera ultra-wide de 8MP oferă o perspectivă mai amplă, iar senzorul 2-în-1 anti-flicker asigură imagini stabile, fără distorsiuni. De asemenea, camera frontală de 8MP produce selfie-uri impecabile. Susținut de procesarea inteligentă a imaginilor moto AI, acest sistem foto generează fără efort fotografii de calitate profesională. Photo Enhancement Engine funcționează perfect pe toate lentilele, ajustând precis culorile, luminozitatea și textura pentru a reda imagini pline de viață și claritate. În plus, instrumentele de editare Google Photos permit îmbunătățirea fotografiilor prin ajustări inteligente bazate pe AI.

Certificate conform standardelor MIL-STD-810H pentru durabilitate, ambele telefoane au trecut prin teste riguroase menite să le verifice rezistența la temperaturi extreme, variații de presiune și căderi bruște. 21 Sticla Corning® Gorilla® Glass 7i oferă o protecție de trei ori mai bună la impact, iar certificarea IP64 asigură un plus de siguranță în utilizarea zilnică. Finisajul cu textură moale și elegantă protejează dispozitivul de praf și amprente. Disponibile în culori selectate de Pantone, aceste telefoane sunt adevărate accesorii de stil, care se potrivesc oricărei ținute.

Modelele moto g57 power și moto g57 sunt primele smartphone-uri din lume echipate cu platforma mobilă Snapdragon® 6s Gen 4, ce oferă viteze 5G fulgerătoare,23 consum redus de energie și stabilitate excepțională. Indiferent dacă utilizatorii transmit conținut în streaming, se joacă sau folosesc aplicații complexe, multitaskingul devine o experiență fluidă datorită celor până la 24 GB RAM (cu RAM Boost activat24). Spațiul de stocare este generos, de 128 GB sau 256 GB UFS 2.2, asigurând performanță și viteză în utilizare. 25

Ecranele FHD+ de 6,72” oferă culori vibrante și detalii uimitoare pentru filme, jocuri și fotografii. Cu o rată de reîmprospătare de 120 Hz26, derularea și comutarea între aplicații se fac extrem de fluent.

Modul High Brightness ajustează automat luminozitatea până la 1050 niți, pentru o vizibilitate excelentă în aer liber, iar tehnologia Display Colour Boost reduce reflexiile, asigurând claritate, chiar și în lumina puternică. Funcția Water Touch menține ecranul sensibil la atingere, chiar și atunci când utilizatorii se află la piscină sau gătesc în bucătărie. Sunetul Dolby Atmos® oferă profunzime și claritate superioară pentru o experiență audio captivantă. În plus, difuzoarele stereo și certificarea Hi-Res Audio asigură un sunet bogat și detaliat, perfect pentru divertismentul preferat. 27

Cea mai nouă experiență software pe motorola edge 70, moto g57 power și moto g57

Utilizatorii modelelor motorola edge 70, moto g57 power și moto g57 se pot bucura de cea mai recentă versiune de Android, disponibilă direct din cutie. Cu Android 16, aceștia beneficiază de mai multă confidențialitate, securitate și flexibilitate în personalizarea dispozitivului. De asemenea, pot folosi funcția Google Circle to Search pentru a căuta instant orice element vizibil pe ecran, de la redactarea unui e-mail, până la planificarea unui eveniment, cu ajutorul Google Gemini.

Motorola extinde portofoliul moto things cu noile căști moto buds bass

Noile căști moto buds bass îmbină un sunet puternic, axat pe frecvențele joase, cu durabilitate și autonomie de lungă durată. Ele oferă o experiență audio bogată, cu bass profund și înalte clare, pentru o audiție echilibrată și dinamică.Concepute pentru viața în mișcare, moto buds bass oferă până la 9 ore de redare continuă per încărcare și până la 43 de ore cu ajutorul carcasei, plus 2 ore de redare în doar 10 minute de încărcare. 6

Fiecare cască este echipată cu un sistem cu trei microfoane și tehnologie CrystalTalk AI, care asigură apeluri clare, prin anulare a ecoului, reducerea zgomotului de fundal și filtrarea vântului. Datorită finisajului rezistent la apă, căștile fac față stropilor, ploii și uzurii zilnice. 28

Cu un driver dinamic de 12,4 mm, reglat pentru frecvențe joase puternice și cu certificare Hi-Res Audio, 29 căștile oferă sunet de calitate studio, cu de trei ori mai multe detalii decât calitatea standard CD.

Funcția Dynamic Active Noise Cancellation (ANC) oferă până la 50 dB de izolare fonică31 și o plajă largă de anulare de 4 kHz, ,32 pentru o imersiune completă în muzică. În plus, Adaptive ANC ajustează inteligent nivelul de anulare a zgomotului în funcție de mediul înconjurător, cu posibilitatea de a selecta manual modul dorit.Pentru momentele în care utilizatorii au nevoie să fie conștienți de mediul din jur, modul Transparency permite redarea sunetelor ambientale.

Modelele moto g57 și moto g57 power vor fi disponibile în România în luna decembrie, la partenerii autorizați.