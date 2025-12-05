Motorola lansează noul motorola edge 70

Într-o lume în care nevoia de a face totul rapid și de a fi super-productivi reprezintă o regulă, calmul, claritatea și simplitatea sunt esențiale pentru obținerea unui echilibru în viață. Această filosofie se aplică și felului în care interacționăm cu tehnologia, în care dorința de a ne conecta și de a ne exprima devine copleșitoare atunci când suntem acaparați încontinuu cu informații și mesaje digitale. Culoarea Pantone a anului, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, e o nuanță de alb care transmite claritate în locul agitației, delicatețe în locul spectaculozității și prestanță în locul presiunii. Cloud Dancer e o culoare liniștitoare și inspirațională, reflectând perfect echilibrul și rafinamentul regăsite pe cel mai recent telefon Motorola, cu un design ultra-subțire, motorola edge 70.

Prin prisma parteneriatului Motorola și Pantone, compania lansează, pentru al patrulea an consecutiv, o ediție specială a modelului motorola edge 70, în culoarea PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. În acest an, Motorola oferă și mai multă valoare dispozitivului unic lansat în culoarea anului, printr-o colaborare dublă și cu partenerul său Swarovski și combinația de culoare și măiestrie, pentru a crea un dispozitiv care simbolizează încredere și rafinament. Cristalele Swarovski sunt integrate în design, adăugând o notă eterică prin intermediul căreia creativitatea își găsește libertatea de exprimare, readucând liniștea în viețile noastre digitale. Această ediție specială se va adăuga colecției Brilliant Collection care cuprinde o serie de dispozitive atent selecționate, care pun accentul pe calitatea manoperei și pe luxul atemporal, lansată de Motorola la începutul acestui an, în colaborare cu Swarovski.

„Suntem încântați să aducem împreună doi dintre cei mai puternici parteneri ai noștri, Pantone și Swarovski, pentru a crea această ediție exclusivă a motorola edge 70”, a declarat Ruben Castano, vicepreședinte Design, Brand și Consumer Experience la Motorola. „Cloud Dancer reflectă un nou tip de mentalitate în materie de design, una care celebrează simplitatea ca punct forte. Reprezintă o resetare a simțurilor, un moment în care e important să ne încetinim ritmul și să redescoperim puterea de concentrare. Prin atenuarea circumstanțelor din jur, facem loc pentru ceea ce contează cu adevărat. Acest mesaj capătă sens prin modul în care am proiectat motorola edge 70 – subțire, armonios și frumos, fără a fi ostentativ”.

Fiind cel mai subțire dispozitiv din categoria sa,1 motorola edge 70 este rezultatul unui echilibru perfect între elemente, unde măiestria se îmbină armonios cu performanța. Fiecare detaliu a fost gândit cu atenție, de la camerele de 50 MP2 de înaltă rezoluție și tehnologia de ultimă generație a bateriei, până la experiențele moto AI care se adaptează discret la nevoile utilizatorului. Ecranul strălucitor se armonizează perfect cu spatele rafinat din imitație de piele, cu finisaj matlasat, care contrastează la atingere cu strălucirea delicată a cristalelor Swarovski și cu prezența liniștitoare a culorii Pantone a anului 2026, Cloud Dancer. Împreună, aceste elemente creează mai mult decât un telefon – un obiect care inspiră claritate și încredere, conceput pentru a se integra perfect în ritmul vieții cotidiene.

„În această perioadă de transformare, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer este o nuanță discretă de alb care promite claritate”, spune Leatrice Eiseman, director executiv al Pantone Color Institute.

Motorola edge 70 în culoarea Pantone a anului 2026, cu cristale Swarovski, va fi disponibil și în România în curând. Pentru mai multe informații, vizitați https://motorola.com/pantone.