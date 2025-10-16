Motorola lansează în exclusivitate la eMAG noul smartphone ultra-subțire

Motorola continuă să inoveze în designul smartphone-urilor și anunță o lansare exclusivă la eMAG: un nou dispozitiv ultra-subțire, cu un profil impresionant și performanțe de top. Oferta de lansare este limitată și include beneficii premium pentru cei care se înscriu în campanie, înainte de lansarea oficială a produsului.

Denumirea noului smartphone și specificațiile complete vor fi dezvăluite global pe 5 noiembrie 2025, aceeași dată la care produsul va deveni disponibil în România, exclusiv la eMAG.

www.emag.ro/motorola pot beneficia de o ofertă limitată, cu avantaje în valoare totală de 2500 lei Între 15 octombrie și 5 noiembrie, clienții care se înscriu pe

Voucher de 1500 lei

Pachet de accesorii în valoare de 1000 lei, creat special pentru a completa experiența premium oferită de noul dispozitiv

Imposibil de subțire. Incredibil de rezistent

Cu o grosime de doar 5.99 mm și o greutate de 159 g, noul smartphone impresionează prin eleganță și ușurință în utilizare. În ciuda dimensiunilor reduse, este extrem de durabil, datorită cadrului din aluminiu utilizat în industria aeronautică. Noul dispozitiv din familia edge este descris ca fiind „Imposibil de subțire. Incredibil de rezistent.” – un echilibru rar între designul ultra-subțire și rezistență certificată.

Autonomia este un alt punct forte al noului dispozitiv: bateria de 4800 mAh oferă peste 50 de ore de utilizare, stabilind un nou standard în categoria telefoanelor ultra-subțiri. Sistemul de camere triple de 50MP promite imagini clare, culori vibrante și detalii excelente, indiferent de condițiile de luminozitate.

Motorola continuă să inspire prin produse care îmbină designul avangardist cu performanța de top. Cu o prezență globală și o reputație solidă în domeniul smartphone-urilor, Motorola rămâne fidelă misiunii sale de a aduce tehnologia mai aproape de oameni, prin soluții care simplifică activitatea zilnică, stimulează creativitatea și răspund cu precizie cerințelor tuturor generațiilor.