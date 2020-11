Motorola își lansează propriul magazin online în România

Motorola anunță lansarea platformei de e-commerce www.motorola.com/ro/, prin care utilizatorii vor avea posibilitatea de a-și achiziționa modelele preferate Motorola, la prețuri competitive, direct de pe site-ul producătorului.

Odată cu modificările aduse site-ului www.motorola.com/ro/, Motorola expune un portofoliu complet de telefoane către un public larg, venind în întâmpinarea nevoilor consumatorilor cu oferte speciale. În același timp, pe site există și posibilitatea achiziționării unei game variate de accesorii, de la ceasuri inteligente și căști wireless până la camere video de monitorizare, de la magazinele dedicate acestor articole.

Motorola își extinde prezența în România prin lansarea magazinului online, iar dezvoltarea strategiei de comerț electronic este unul dintre pilonii de creștere a business-ului, împreună cu dorința de a oferi consumatorilor o gamă extinsă de produse, care să le satisfacă nevoile și care să fie în linie cu inovațiile tehnologice. România este prima țară din Europa Centrală și de Est în care Motorola își lansează magazinul online propriu, celelalte țări unde compania a dezvoltat platforme de e-commerce fiind Marea Britanie, Spania, Franța, Germania, Olanda și Italia.

Pe noua platformă Motorola sunt disponibile pentru achiziționare telefoane precum moto e6s, moto g9 play, moto g9 plus, moto g8 power, moto g8 power lite, moto e7 plus și moto g 5G plus. De asemenea, foarte curând vor fi disponibile și razr 5G, motorola edge, moto g8 plus, moto g9 power, moto g 5G și moto e7.

„Viziunea Motorola este aceea de a oferi experiențe mobile inovatoare, dar și cel mai echilibrat raport între preț și performanță pentru un segment cât mai mare de clienți. Toate acestea, împreună cu portofoliul de produse variat, ne-au ajutat să câștigăm încrederea și aprecierea unui număr din ce în ce mai mare de utilizatori. Prin lansarea magazinului online propriu vrem să fim mai aproape de clienții care preferă achizițiile online, un obicei tot mai agreat în ultima perioadă și din cauza contextului pe care îl traversăm. De asemenea, ne dorim să ne creștem atractivitatea către o categorie extinsă de clienți, cărora le punem la dispoziție o modalitate simplă și rapidă de a-și achiziționa telefonul preferat”, a declarat Răzvan Sturza, Mobile Business Group Lead Lenovo România.

Platforma www.motorola.com/ro permite achiziționarea produselor care sunt pe stoc și oferă transport gratuit pentru orice comandă. În plus, pentru a oferi o experiență de achiziție cât mai informată și mai plăcută, site-ul oferă posibilitatea de a compara până la patru dispozitive, analizând specificațiile tehnice din punct de vedere al performanței, ecranului, bateriei și a sistemului de camere foto.

Compania Motorola este prezentă în România cu un portofoliu de produse extins – de la telefoane entry-level, de gama medie, flagships și super-premium. Motorola a fost printre primele branduri care a venit cu o soluţie de telefon flexibil prin reinterpretarea iconicului razr V3, iar în 2020, compania a lansat razr 5G, un telefon cu display flexibil, de tip clamshell, care se pliază complet și este echipat cu tehnologie 5G. Recent, Motorola a anunțat disponibilitatea moto g 5G, cel mai accesibil telefon mobil echipat cu conectivitate 5G.