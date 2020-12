Motorola introduce VoLTE și VoWiFi pe dispozitivele din gama medie

Motorola continuă angajamentul luat în fața consumatorilor și democratizează accesul la tehnologie prin introducerea în gama medie de dispozitive a specificațiilor întâlnite cel mai des pe telefoane de tip flagship – VoLTE și VoWiFi. Avantajele serviciilor disponibile la Orange, Vodafone și Digi sunt:

Soluționarea semnalului slab din interiorul clădirilor și a zonelor fără acoperire GSM;

Lipsa restricționărilor în ceea ce pivește rețeua WiFi;

Taxarea apelurilor efectuate în afara țării ca apel normal.

Voice Over LTE (VoLTE), unde LTE vine de la Long-Term Evolution, împreună cu Voice Over WiFi (VoWiFi), au fost gândite și concepute pentru a îmbunătăți experiența apelurilor vocale. Utilizatorii de dispozitive Motorola se pot bucura de o mai mare acuratețe și de o viteză mai bună a rețelei de internet în timpul apelurilor vocale, mai ales dacă ambele părți utilizează VoLTE.

VoLTE permite, de asemenea, un timp mai rapid de conectare în comparație cu apelurile obișnuite, timpul necesar pentru a iniția un apel este mai rapid cu una până la cinci secunde, ceea ce poate fi vital în situații de urgență. Un alt avantaj al VoLTE este utilizarea simultană a vocii și a datelor, deoarece ambele pot rula în rețeaua LTE și astfel multi-taskingul devine ușor prin schimbul de informații de pe web sau din aplicații în timpul unui apel.

VoWiFi sau apelurile prin WiFi extind acoperirea rețelei în zone cu o calitate slabă a semnalului, permițând apelurilor să fie direcționate direct prin Wi-Fi, fără a fi nevoie de nicio aplicație. Utilizatorii pot efectua apeluri WiFi pentru a iniția și primi apeluri importante, atâta timp cât au o conexiune Wi-Fi bună.

Serviciul VoLTE și VoWiFi este disponibil de acum pe toate dispozitivele Motorola utilizate cu servicile de date de la Orange, Vodafone sau Digi – moto e6s (mai putin la Vodafone), moto e7 plus, moto g8 power, moto g8 power lite (mai puțin la Vodafone), moto g pro, moto g9 play, moto g9 plus, motorola one fusion+, moto g 5G, moto g 5G plus, motorola edge, motorola edge+, razr 5G.