Motorola înregistrează o creștere de 25% a gamei moto edge în primele șase luni

În primele șase luni ale acestui an, vânzările gamei motorola moto edge au înregistrat o creștere de 25%, față de aceeași perioadă a anului precedent, confirmând tendința de creștere constantă din ultimii ani. În această perioadă, clienții au comandat 40.000 de unități din seria moto edge, rezultate care au consolidat poziția gamei și a brandului în piață. Rezultatele vin pe fondul strategiei orientate către inovație, performanță și design și confirmă cerințele unui public tot mai atent la experiența de utilizare, care alege smartphone-uri cu performanțe și design premium.

„Performanțele înregistrate în prima jumătate a acestui an reconfirmă atât popularitatea gamei moto edge, cât și interesul tot mai crescut al consumatorilor din România pentru combinația dintre inovație, design premium și valoare autentică. Ne propunem să aducem constant pe piață produse care depășesc așteptările utilizatorilor și să demonstrăm că tehnologia de ultimă generație poate fi achiziționată la un preț accesibil”, a declarat Răzvan Sturza, Director de Vânzări Motorola România.

Evoluția din acest semestru se înscrie în tendința de creștere înregistrată în ultimii ani: gama moto edge a câștigat tot mai mult teren în preferințele clienților datorită diversității modelelor care oferă performanțe de top, ecrane OLED imersive și un design premium, cu atenție la detalii și materiale de calitate. Specificațiile de top și raportul unic între calitate și preț au susținut creșterea constantă a gamei în alegerea utilizatorilor, de la lansarea acesteia in 2020 si pana astăzi. Această performanță confirmă relevanța gamei în peisajul actual al telefoanelor inteligente, unde utilizatorii caută atât specificații de top, cât și un raport excelent între preț și calitate.

Creșterea din primele 6 luni ale anului a fost susținută și de trei modele noi: motorola edge 60 fusion, motorola edge 60 și motorola edge 60 pro. Toate dispun de design elegant, construcție premium și performanță avansată, susținută de procesoare puternice, camere foto de înaltă rezoluție și funcții bazate pe inteligență artificială. Edge 60 pro se adresează celor care vor performanțe de vârf, edge 60 oferă un echilibru excelent între performanță și preț, iar edge 60 fusion aduce specificații premium într-un format mai accesibil, păstrând atenția pentru detalii și calitatea materialelor.

Cel mai accesibil model al gamei, motorola edge 50 fusion, este acum disponibil la o ofertă specială prin eMAG. Până pe 25 august 2025, clienții pot beneficia de un discount de 200 de lei din prețul de 1.099 lei, folosind codul promoțional “motofusion” la achiziție. Această ofertă reprezintă o oportunitate excelentă pentru cei care doresc să intre în universul moto edge cu un smartphone modern, cu performanțe solide și design atractiv, fără a face compromisuri în ceea ce privește experiența de utilizare.