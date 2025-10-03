Motorola este partenerul oficial pe partea de smartphone-uri la Cupa Mondială U-20™ din Chile

Motorola, companie Lenovo, a fost desemnată partenerul oficial de smartphone-uri al Cupei Mondiale FIFA U-20™ din Chile, consolidându-și astfel angajamentul de a celebra următoarea generație de talente ale fotbalului pe scena globală.

Cupa Mondială FIFA U-20™ oferă o oportunitate unică de a aduce în prim-plan jucători aflați la început de carieră și de a inspira milioane de fani de pe toate continentele. Această colaborare face parte din parteneriatul extins dintre Motorola, Lenovo și FIFA, care va continua și la Cupa Mondială FIFA 2026™ din Canada, Mexic și Statele Unite, precum și la Cupa Mondială Feminină FIFA 2027™ din Brazilia.



Rolul Motorola pe teren și în afara terenului

Pe durata turneului, Motorola va valorifica forța brandului său și va desfășura activări atât pe teren, cât și în afara lui pentru fanii din întreaga lume. Inițiativele de marketing de la fața locului vor include conținut marca Motorola afișat pe panourile LED de la nivelul terenului și pe ecranele stadionului înainte, în timpul și după fiecare meci, asigurând vizibilitatea brandului în momentele cheie ale competiției.

Fanii din întreaga lume vor putea interacționa cu Motorola prin campanii globale pe rețelele sociale, iar compania va colabora cu creatori de conținut din fotbal și cu jucători ai echipelor participante pentru a se conecta cu fanii și a aduce emoția turneului în viața de zi cu zi. Smartphone-urile Motorola vor fi integrate de asemenea pe tot parcursul competiției în diverse activări.

„Cupa Mondială FIFA U-20 reprezintă viitorul fotbalului, iar noi suntem încântați să contribuim la amplificarea vocilor tinerilor sportivi și să aducem fanii mai aproape de joc prin activările noastre și prin tehnologia pe care o oferim prin smartphone-urile noastre”, a declarat Sergio Buniac, Președintele Motorola. „În calitate de partener oficial de tehnologie al turneului, sperăm să facem fotbalul mai accesibil și mai captivant pentru toată lumea. Suntem entuziasmați să continuăm să sprijinim FIFA pe măsură ce ne pregătim pentru Cupa Mondială FIFA 2026.”

Rolul Motorola ca partener oficial evidențiază dedicarea brandului de a crea conexiuni semnificative cu fanii și de a amplifica energia uneia dintre cele mai promițătoare scene ale fotbalului. Prin îmbiinarea activărilor la fața locului în Chile și implicarea digitală la nivel global, Motorola va celebra pasiunea pentru fotbal și va inspira o nouă generație de fani și jucători. În calitate de parteneri oficiali FIFA, Motorola și Lenovo sunt pregătite să ofere tehnologii integrate și inovatoare care vor face fotbalul mai accesibil și mai atractiv pentru toți, creând experiențe bazate pe inteligență artificială și soluții tech pentru fanii de pretutindeni.

Romy Gai, FIFA Chief Business Officer, a declarat: „Suntem încântați să avem sprijinul Motorola pentru Cupa Mondială FIFA U-20 din Chile. Acest turneu va aduce în prim-plan unii dintre cei mai talentați tineri fotbaliști ai planetei, reprezentând 24 de națiuni. Prin această colaborare, Motorola ne va ajuta să facem cunoscute abilitățile și poveștile lor unui public și mai numeros, la nivel global.”

Motorola va sprijini FIFA și toate cele 24 de echipe calificate, care vor juca 52 de meciuri în cadrul competiției. Turneul are loc în Chile, între 27 septembrie și 19 octombrie 2025.