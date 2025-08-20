Molino Colombo modernizează infrastructura pentru a asigura continuitatea afacerii

Fondată în 1882, Molino Anselmo Colombo S.r.l. este o companie istorică specializată în producția de făină, dedicată de generații meșteșugului său și menținând o legătură puternică cu tradițiile de morarit.

Molino Colombo este renumită pentru angajamentul său față de materiile prime de calitate și excelența în procesele sale de măcinare a cerealelor, oferind o gamă largă de făinuri utilizate atât în sectorul panificației, cât și în cel al cofetăriei.

Baza sa de clienți include brutării, restaurante și profesioniști din domeniul alimentar care au avut încredere în calitatea și fiabilitatea produselor sale de ani de zile.

Echilibrând inovația cu tradiția, compania se dedică furnizării de făinuri naturale și sustenabile, rămânând un punct de referință în industria italiană de morarit.

Obiectivele proiectului

Proiectul a apărut din necesitatea de a moderniza o infrastructură de comunicații învechită, abordând atât componentele serverului, cât și echipamentele de rețea.

Recentele defecțiuni de stocare au cauzat încetiniri semnificative ale operațiunilor zilnice, cu timpi de rezolvare de câteva zile și un impact substanțial asupra performanței afacerii. Aceste incidente au subliniat vulnerabilitățile structurale ale infrastructurii existente.

Ca răspuns, a fost implementată o abordare de înaltă fiabilitate pentru a asigura continuitatea afacerii 24 de ore din 24.

Soluția include camere de servere duplicate, separate fizic, asociate cu o infrastructură de rețea rezistentă și de înaltă performanță.

Obiectivul este de a garanta funcționarea neîntreruptă a sistemelor de management al producției, a serviciilor de birou și a altor funcții de business, îmbunătățind în același timp experiența utilizatorului pentru angajați, parteneri și furnizori.

Molino Anselmo – Obiectivele de business ca ghid pentru alegerile tehnologice

Pentru a atinge obiectivele de business, în faza de proiectare au fost selectate tehnologii de ultimă generație pentru a asigura continuitatea afacerii, fiabilitatea și capacitatea de a gestiona defecțiunile fără a perturba operațiunile.

Pentru o structură de servere rezistentă, serverele de cluster au fost implementate în două camere separate ale centrelor de date, atenuând riscurile asociate cu defecțiunile fizice sau incidentele critice într-o singură cameră. Fiecare cameră dispune de un cluster de hiperconvergență bazat pe DataCore care integrează resurse de calcul, rețea și stocare, reducând timpul de nefuncționare și simplificând managementul IT.

Pentru a susține ambele centre de date, a fost implementată soluția de rețea Allied Telesis, care oferă fiabilitate ridicată și minimizează riscurile de defecțiuni critice și puncte unice de defecțiune, oferind în același timp viteză și flexibilitate ridicate.

Rețeaua este construită pe switch-uri Allied Telesis x930-28GSTX, alese pentru fiabilitatea și performanța lor ridicată. Configurate în VCStacks cu legături de 10 Gb, aceste switch-uri servesc drept nuclee de rețea și sunt situate în camere separate de servere. Serverele și rack-urile periferice – echipate cu switch-uri de acces Allied Telesis – sunt interconectate cu căi duble pentru a asigura redundanța și disponibilitatea. Tot traficul de rețea trece prin cele două switch-uri x930, suportând solicitări de la servere, echipamente de producție, sisteme de măcinare a cerealelor, depozite de materii prime și produse finite, precum și procese de însacuire a făinii și de management al afacerii.

Această colaborare și dispozitivele implementate au ridicat standardele de eficiență și performanță ale rețelei, asigurând experiențe fără întreruperi pentru utilizatorii interni, clienți și parteneri, care beneficiază acum de servicii neîntrerupte și fiabile.

Dispozitivele

Infrastructura rețelei este construită în jurul seriei x930, o familie de switch-uri de înaltă performanță echipate cu surse de alimentare redundante pentru a menține funcționalitatea chiar și în cazul unei defecțiuni a alimentării. Aceste switch-uri acceptă interfețe de până la 40 Gb, permițând configurații de rețea ultra-performante. Toate dispozitivele din seria x930 acceptă stivuirea virtuală, ceea ce sporește fiabilitatea.

Stivuirea virtuală a șasiului (VCStack™) de la Allied Telesis permite ca două sau mai multe switch-uri să funcționeze ca un singur dispozitiv, oferind o fiabilitate ridicată pentru întreaga infrastructură. Această configurație asigură o rețea robustă și rezistentă, capabilă să suporte operațiuni continue.

Rezultate și dezvoltări viitoare

Implementarea acestor tehnologii a îmbunătățit securitatea și disponibilitatea datelor și serviciilor. Cu o infrastructură de rețea robustă, o arhitectură hiperconvergentă și servere distribuite în camere separate, compania poate rezista pierderii unei întregi camere de servere fără a compromite operațiunile, reducând semnificativ riscul de întreruperi.

Sistemele redundante și designul atent asigură acces constant la informații, chiar și în situații de urgență. Această rețea rezistentă nu numai că consolidează fiabilitatea, dar pune și o bază solidă pentru creșterea viitoare. O astfel de abordare permite continuarea fără probleme a operațiunilor zilnice, asigurând răspunsuri rapide la nevoile afacerii și servicii neîntrerupte pentru clienți.