MLF Mercator-Leasing își asigură viitorul cu o rețea avansată

MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG (MLF Mercator) este o companie financiară care operează în toată Germania și este specializată în leasing de echipamente. Compania joacă un rol semnificativ în economia germană, oferind soluții de finanțare, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru achiziționarea de utilaje, echipamente IT, echipamente medicale și de laborator, precum și alte active. Sprijinul financiar din partea MLF Mercator ajută aceste companii să investească în creștere și modernizare fără costuri inițiale semnificative.

Fondată în 1991, MLF Mercator a devenit lider în domeniul finanțării, concentrându-se pe construirea de relații pe termen lung cu clienții și oferind servicii personalizate. După trei decenii, MLF Mercator și-a extins afacerea pentru a deservi peste 82.000 de clienți și a deține un bilanț total impresionant de aproximativ 1,857 miliarde de euro. O rețea de parteneri entuziaști ajută MLF Mercator să își extindă în continuare baza de clienți.

Creșterea rapidă din ultimii ani a determinat MLF Mercator să își modernizeze și să își extindă sediul central din Schweinfurt, Bavaria, adăugând o nouă clădire cu o suprafață de 1.600 m2. Compania a profitat de această ocazie pentru a-și actualiza infrastructura de rețea în toate facilitățile existente, creând o rețea unificată în toate clădirile. Renovarea rețelei nu numai că susține creșterea fizică a companiei, dar permite și noi capabilități și o rețea fiabilă pentru a satisface nevoile actuale și viitoare ale afacerii.

Poziționarea rețelei pentru creșterea afacerii și nevoile viitoare

Allied Telesis și partenerul IT RECOS SYSTEM SOLUTIONS GmbH (RECOS) au furnizat soluții de rețea către MLF Mercator din 2011.

Proiectul lor de extindere a oferit oportunitatea perfectă de a construi o rețea extrem de fiabilă, ușor de gestionat și pregătită pentru viitor, care să acopere toate facilitățile MLF Mercator. Principalele obiective au fost asigurarea unei conectivități stabile și continue și implementarea unei rețele flexibile și scalabile pentru a satisface cerințele pe termen lung ale afacerii în creștere. Compania dorea o modernizare a securității rețelei pentru a proteja mai bine datele sensibile. Noua soluție trebuia, de asemenea, să fie gestionată centralizat și eficientă din punct de vedere energetic pentru a reduce costurile de operare, atingând în același timp obiectivele de sustenabilitate.

Deși MLF Mercator a luat în considerare în treacăt alți furnizori de rețele, au ales să rămână cu Allied Telesis datorită unei soluții complete dintr-o singură sursă, precum și datorită relației bune de lucru pe care au avut-o atât cu Allied Telesis, cât și cu RECOS.

O soluție completă dintr-o singură sursă

Infrastructura a fost proiectată astfel încât viitoarele extinderi și dezvoltări tehnologice să poată fi integrate cu ușurință, după cum este necesar. Allied Telesis și RECOS au înființat două centre de date avansate și cinci săli de distribuție, care servesc drept coloană vertebrală a infrastructurii. Aceste facilități permit procesarea eficientă și sigură a datelor, asigurând în același timp o conexiune robustă între diverse unități de afaceri.

Commutatoarele de înaltă performanță și bogate în funcții Allied Telesis se află în centrul, stratul de distribuție și stratul de acces al rețelei. Familiile de comutatoare x550 și x530 lucrează împreună pentru a oferi performanță ridicată, scalabilitate, fiabilitate, rezistență și ușurință în gestionare. În 2025, comutatoarele principale vor fi actualizate la modele x950, adăugând o capacitate și mai mare și viteze mai rapide rețelei.

Seria de switch-uri x530 oferă energie constantă dispozitivelor alimentate prin PoE conectate la switch, garantând o alimentare neîntreruptă pentru dispozitivele IoT critice și camerele de supraveghere și sporind stabilitatea operațională.

Rețeaua profită de Virtual Chassis Stacking și Long Distance Stacking. Aceste tehnologii permit interconectarea mai multor switch-uri Allied Telesis și funcționarea lor ca un singur dispozitiv logic, chiar și pe distanțe lungi, utilizând conexiuni cu fibră optică. Beneficiile includ fiabilitate sporită, scalabilitate sporită, performanță îmbunătățită a rețelei și gestionare simplificată.

Peste toate aceste echipamente se află o gestionare centralizată bazată pe Autonomous Management Framework Plus (AMF Plus), o suită sofisticată de instrumente de gestionare care oferă o abordare automatizată și simplificată a gestionării rețelei. Funcții puternice precum gestionarea centralizată, backup automat, upgrade automat, aprovizionare automată și recuperare automată permit crearea de rețele plug-and-play și gestionarea zero-touch. Potrivit lui Michael Bock, manager IT la MLF Mercator, AMF Plus a fost un factor cheie în alegerea soluției Allied Telesis. „AMF Plus simplifică semnificativ gestionarea rețelei pentru angajații mei și, prin urmare, minimizează costurile de operare.”

Au fost implementate măsuri avansate de securitate, inclusiv Allied Telesis Media Access Control Security (MACsec), o soluție puternică de securitate care oferă criptare la rata de linie și protecție pentru traficul care trece prin rețele sau legături de nivel 2. Aceasta protejează integritatea datelor, autenticitatea originii, confidențialitatea și protecția la redare, protejând datele sensibile de accesul neautorizat și atacurile cibernetice.

Proiectanții de rețea au încorporat, de asemenea, capacități de lucru la distanță și conexiuni securizate. Conectivitate pentru birourile externe, reflectând angajamentul companiei față de agilitatea operațională într-un mediu de afaceri modern.

Planificare precisă și muncă în echipă au fost necesare pentru implementare

Configurarea noii infrastructuri a avut provocările sale. O considerație majoră a fost că totul trebuia pus online fără a perturba fluxul de lucru zilnic al operațiunilor obișnuite de afaceri. Acest lucru a necesitat o planificare precisă și o coordonare între MLF Mercator, RECOS și Allied Telesis, mai ales că rețeaua existentă urma să fie integrată în noua soluție. Structura complexă a noii clădiri a necesitat o planificare atentă a traseului cablurilor și a poziționării punctelor de acces.

Integrarea PoE continuu a prezentat provocări deosebite, deoarece era esențial să se asigure că dispozitivele vor funcționa în mod fiabil chiar și în cazul unor pene de curent. În cele din urmă, soluția trebuia să asigure că viitoarele dezvoltări tehnologice, cum ar fi IoT și aplicațiile cloud, puteau fi ușor suportate. Datorită colaborării strânse și utilizării tehnologiilor de ultimă generație, echipa a depășit cu succes provocările.

Beneficii dincolo de modernizarea de bază

Noua infrastructură de rețea de la MLF Mercator oferă o multitudine de beneficii care depășesc cu mult modernizarea de bază. Această extindere nu numai că susține creșterea fizică a companiei, dar asigură și o conectivitate perfectă între mai multe etaje și departamente, inclusiv echipele administrative, de vânzări și de asistență. Capacitățile de lucru la distanță permit angajaților să lucreze în siguranță de oriunde. Operațiunile IT au fost simplificate, reducând eforturile și costurile de întreținere. Și protecția datelor a fost consolidată – o cerință critică, având în vedere obligațiile de reglementare ale companiei.

Rețeaua este bine poziționată pentru viitor. „Avem o echipă solidă de colaborare între RECOS și Allied Telesis”, spune Marcel Fuhrmann, CEO al RECOS SYSTEM SOLUTIONS. „Vom colabora îndeaproape în anii următori pentru a menține rețeaua MLF Mercator pregătită pentru orice oportunități de afaceri vor apărea.”