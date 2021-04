Mii de români au călătorit gratuit cu FREE NOW către centrele de vaccinare

Printr-o inițiativă unică lansată în luna februarie, FREE NOW oferă curse gratuite tuturor pasagerilor din România și din alte 7 țări în care își desfășoară activitatea, în valoare totală de 1 milion de euro.

Până acum, câteva mii de români au călătorit gratuit prin aplicația de taxi și ridesharing FREE NOW pentru a se imuniza împotriva Covid-19. Valoarea medie a unei curse pentru vaccinare acoperite de FREE NOW pentru pasagerii din România a fost de aproximativ 18 lei, iar cei mai mulți pasageri care au beneficiat de călătorii gratuite au fost din București, Cluj-Napoca, Brașov și Constanța.

Pentru a susține cât mai mulți români să ajungă rapid și în siguranță la centrele de vaccinare, FREE NOW extinde inițiativa și continuă să ofere curse gratuite tuturor pasagerilor care călătoresc până la începutul lunii mai prin aplicație către sau de la un centru oficial de vaccinare. Pentru extinderea inițiativei de susținere, compania dublează numărul curselor gratuite disponibile pasagerilor din România, oferind în total 30.000 de călătorii din februarie până la începutul lunii mai.

„Inițiativa noastră de susținere a campaniei naționale de vaccinare a fost foarte bine primită de utilizatorii aplicației FREE NOW și suntem conștienți că este nevoie în continuare de o astfel de implicare din partea mediului privat pentru ieșirea din pandemie, la care sperăm cu toții. Tocmai de aceea am decis să continuăm să oferim curse gratuite pasagerilor care contribuie, prin actul lor de a se vaccina, la oprirea pandemiei. Prin demersul nostru le oferim românilor o soluție convenabilă pentru a călători în siguranță către sau de la centrele de vaccinare. Mai important, contribuim la obiectivul autorităților de a accelera imunizarea și a reduce restricțiile cât mai curând posibil” a declarat Lennart Zipfel, reprezentantul FREE NOW România.

Pasagerii care utilizează FREE NOW pentru a ajunge la vaccinare în orașele unde este disponibilă aplicația – București, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Sibiu, Oradea, Timișoara și Târgu Mureș, primesc înapoi contravaloarea cursei, în limita a 18 lei. Banii sunt rambursați utilizatorului fie pe card, dacă a ales această metodă de achitare a cursei, fie sub forma unui voucher valoric, în cazul achitării cu numerar. Fiecare pasager poate beneficia de 2 curse gratuite, atât către centrul de vaccinare, cât și dinspre acesta. Pentru șoferi, cursele se desfășoară normal, valoarea lor fiind achitată integral.

Ce trebuie să facă pasagerii pentru a beneficia de curse gratuite

Călătoresc cu FREE NOW către sau dinspre unul din centrele oficiale de vaccinare din orașul lor Transmit detaliile despre curse, împreună cu dovada vaccinării prin completarea formularului disponibil pe pagina https://support.free-now.com/hc/ro/requests/new, precizând că solicită rambursarea călătoriei pentru vaccinare FREE NOW returnează contravaloarea curselor plătite cu cardul sau oferă vouchere valorice dacă plata s-a făcut în numerar.

„Inițiativa de a oferi curse gratuite pasagerilor pentru a încuraja imunizarea împotriva COVID-19 nu este singura desfășurată de FREE NOW când vine vorba de lupta împotriva răspândirii virusului. Ne gândim în permanență la binele comunităților și implicarea noastră vine natural, în acord cu valorile companiei. Punem la dispoziție modalități sigure de transport, dar mai ales accesibile tuturor, ca alternative la serviciile publice de transport. Oferim curse gratuite cu ocazia vaccinării în semn de sprijin pentru cei care aleg acest lucru, cu gândul la sănătatea individuală și a comunității”, a încheiat Lennart Zipfel, reprezentantul FREE NOW România.