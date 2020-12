MGT aduce in romania Next Level Racing GT Lite Folding Cockpit

MGT Educational, important furnizor de accesorii pentru gaming în România, specializat în distribuția de produse și soluții IT, anunță disponibilitatea modelului GT Lite Folding Cockpit, cel mai nou simulator de curse Next Level Racing.

Noul cockpit este proiectat pe baza părerilor primite de la utilizatori și de la comunitățile de jocuri de tip racing, fiind conceput să satisfacă cerințele ridicate ale jucătorilor din întreaga lume.

De aceea, acesta se bucură de avantajul unui design inteligent, ce se dovedeşte foarte util pentru cei cu spaţiu limitat acasă. Atunci când nu este folosit, GT Lite Folding Cockpit poate fi pliat, eliberând astfel spaţiul din cameră. Ca şi performanţe, noul cockpit este complet ajustabil, oferind posibilităţi multiple de montare a echipamentelor electronice, precum şi opţiuni de ajustare a acestora. Astfel, volanul, schimbătorul și pedalele pot fi reglate pentru a asigura utilizatorilor cea mai bună și cea mai confortabilă poziție pentru curse.

GT Lite este compatibil cu pedalele și volanele de la producători precum Logitech®, Thrustmaster® şi Fanatec®, oferind în acelaşi timp posibilitatea de a instala volane ce au opțiuni de montare prin prindere. Mai mult, suportul de fixare pentru schimbătorul de viteze poate fi montat atât pe stânga cât și pe dreapta.

“GT Lite este un produs de care suntem extrem de entuziasmați. Am primit un feedback excelent, atât din partea clienților noștri cât și a comunității F-GT. Dorința noastră a fost să realizăm un simulator de curse accesibil și disponibil pentru toți pasionații de simulatoare din întreaga lume”. a declarat Hess Ghah, CEO of Next Level Racing. “În același timp, obiectivul nostru a fost să aducem pe piață un simulator pliabil de cea mai bună calitate, capabil să ofere o poziție realistă de curse, confort, rigiditate, reglaje amănunțite și o flexibilitate extinsă la montarea şi reglarea de accesorii precum pedale, volane sau schimbătoare de viteze. Suntem foarte mândri că am reușit să oferim prin GT Lite un simulator excelent. De asemenea, suntem foarte încântați să introducem încă două produse din seria Lite, la începutul anului 2021.”

GT Lite este suficient de adaptabil și reglabil pentru a fi compatibil cu majoritatea brand-urilor de volane, pedale sau schimbătoare de viteză și oferă o experiență de joc completă, indiferent de statura jucătorului.

La începutul lui 2021, utilizatorii Next Level Racing vor avea parte de o evoluție a seriei Lite prin introducerea unui simulator pentru pasionații de zbor, dar și accesorii de zbor pentru modelele F-GT Lite și GT Lite.

Scaunul simulator Next Level Racing GT Lite este disponibil pe eMag, la un pret de de 1.199 Lei.