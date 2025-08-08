Mercusys prezintă Halo H27BE: soluția mesh Wi-Fi 7 pentru o acoperire Wi-Fi puternică, stabilă și accesibilă

Halo H27BE , compatibil cu tehnologia Wi-Fi 7, cel mai nou standard în domeniul conectivității wireless. Pe măsură ce tot mai multe dispozitive inteligente își fac loc în casele noastre, nevoia pentru o rețea Wi-Fi rapidă, stabilă și fără întreruperi devine esențială. În acest context, Mercusys oferă o soluție modernă și accesibilă prin sistemul Mesh, compatibil cu tehnologia Wi-Fi 7, cel mai nou standard în domeniul conectivității wireless.

Performanță ridicată și acoperire extinsă

Halo H27BE este un sistem mesh Wi-Fi 7 creat pentru a asigura acoperire extinsă, viteză ridicată și o conexiune stabilă în întreaga locuință, indiferent de numărul de dispozitive conectate sau de activitățile pe care obișnuiești să le faci. Acesta oferă suport pentru viteze de până la 3.6 Gbps, beneficiind de tehnologia dual-band, care optimizează traficul de date și reduce interferențele, pentru o experiență online fluidă și fără lag.

Sistemul este compus din două sau trei unități, fiecare asigurând o acoperire extinsă, iar împreună pot acoperi suprafețe de până la 650 de metri pătrați (varianta cu 3 unități). Această caracteristică îl face ideal pentru casele mari, apartamentele cu pereți groși sau locuințele dispuse pe mai multe niveluri, unde semnalul Wi-Fi de la un dispozitiv tradițional poate avea dificultăți în a ajunge.

Tehnologii cheie pentru performanță și stabilitate

Halo H27BE folosește tehnologia MLO (Multi-Link Operation), care este o funcție ce permite transmiterea datelor simultan pe mai multe canale și benzi, pentru a reduce latența și pentru a crește fiabilitatea conexiunii. Cu ajutorul Seamless Roaming, unitățile Halo lucrează împreună pentru a forma o rețea unificată, cu un singur nume și parolă, iar rețeaua gestionează automat dispozitivele conectate, redirecționându-le către cea mai apropiată unitate disponibilă, astfel încât să te bucuri de o experiență fără întreruperi, indiferent dacă te afli în sufragerie, dormitor sau curte.

Ușor de instalat și gestionat cu aplicația MERCUSYS

Halo H27BE este simplitatea în configurare și administrare. Totul se face prin aplicația Mercusys, intuitivă și prietenoasă, care te ghidează pas cu pas pentru instalare. În plus, de aici poți monitoriza dispozitivele conectate, gestiona accesul și seta limite, funcții ce sunt ideale pentru familiile cu copii.

Ecosistemul Wi-Fi 7 Mercusys

Pe lângă Halo H27BE, Mercusys oferă o gamă variată de dispozitive compatibile cu Wi-Fi 7, concepute pentru a răspunde nevoilor tot mai diverse ale utilizatorilor moderni. Pentru locuințele mari, unde acoperirea completă și performanța constantă sunt esențiale, sistemul mesh Halo H47BE este o alegere ideală. Dacă preferi un router compact, dar capabil să susțină activități intense precum streamingul sau videoconferințele, MR27BE oferă un semnal clar și puternic datorită celor 4 antene omnidirecționale și tehnologiilor Beamforming și Wi-Fi Optimization, care direcționează inteligent semnalul acolo unde este nevoie de el. Iar pentru extinderea rețelei și eliminarea zonelor fără acoperire, ME25BE este un extender Wi-Fi 7 eficient, care asigură o tranziție fluidă între punctele de acces, fără întreruperi.

Mercusys Halo H27BE este soluția ideală pentru cei care își doresc o rețea Wi-Fi rapidă, stabilă și inteligentă. Cu tehnologia Wi-Fi 7 integrată, acest sistem mesh asigură viteze superioare și o conexiune fiabilă în întreaga locuință, adaptându-se perfect cerințelor caselor moderne. Halo H27BE reflectă angajamentul Mercusys de a livra soluții de conectivitate performante, accesibile și aliniate stilului de viață digital de azi.