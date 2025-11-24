Maximizați disponibilitatea și scalabilitatea cu funcția XCOM PLEXQ pentru z/OS

XCOM Data Transport utilizează două tipuri de comunicare: transfer de date ale utilizatorilor și „meta-transferuri” pentru funcții de așteptare și administrative. Inițial, doar protocolul SNA era acceptat pentru meta-transferuri, care era robust, dar necesita o configurație complexă. XCOM Data Transport pentru z/OS 3.1 a adăugat suport TCP/IP pentru meta-transferuri, simplificând configurarea rețelei și permițând comunicarea cu noi parteneri fără predefinire.

Prezentarea funcției XCOM PLEXQ

Ca parte a XCOM Data Transport pentru z/OS, am adăugat o a treia opțiune de comunicare în interiorul serviciului: funcția XCOM PLEXQ. PLEXQ poate fi utilizat pentru a efectua meta-transferuri (de exemplu, TYPE=SCHEDULE, TYPE=INQUIRE, TYPE=HISTORY etc.) între toate instanțele XCOM care rulează pe același z/OS SYSPLEX. Protocolul PLEXQ poate fi utilizat în locul protocolului TCP/IP sau SNA pentru comunicarea între spațiile de adrese XCOM.

Funcția PLEXQ utilizează IBM z/OS Sysplex Signalling Services pentru a comunica între spațiile de adrese XCOM. Orice spațiu de adrese XCOM care rulează pe același SYSPLEX poate efectua meta-transferuri utilizând o conexiune PLEXQ.

În laboratoarele noastre de la Broadcom, utilizarea PLEXQ pentru comunicații în XCOM a demonstrat o utilizare cu până la 80% mai mică a spațiului de stocare virtuală decât TCP/IP pentru a efectua aceleași operațiuni de meta-transfer. De asemenea, s-a observat că utilizarea CPU a fost redusă prin comparație.

Cu toate acestea, funcția PLEXQ oferă mai multe beneficii decât simpla utilizare a mai puținelor resurse de sistem. De asemenea, oferă posibilitatea de a grupa sau grupa serverele XCOM împreună, astfel încât acestea să poată fi apoi adresate ca o singură entitate pentru inițierea cererilor de transfer sau pentru a solicita informații despre starea acestor transferuri.

Acest lucru oferă un avantaj suplimentar prin crearea unui mediu de înaltă disponibilitate pentru programarea transferurilor. De exemplu, serverele individuale care participă la un grup PLEXQ pot fi oprite și pornite individual fără a afecta capacitatea de a programa noi cereri de transfer către un anumit grup PLEXQ.

Configurarea funcției PLEXQ

Configurarea și utilizarea PLEXQ pentru comunicarea meta-transfer este ușoară. Un server XCOM care rulează pe un z/OS SYSPLEX se poate conecta la un GRUP PLEXQ specificând parametrul PLEXQ= în timpul pornirii. Un server poate participa la până la opt GRUPURI PLEXQ. În plus, un server se poate ALĂTURA și PĂRĂSI dinamic un GRUP PLEXQ folosind comanda operatorului PLEXQ din XCOM. Aceasta oferă o metodă ușoară de modificare a participării PLEXQ a unui server activ fără a fi necesară o repornire.

Un server XCOM poate participa simultan la unul până la opt grupuri PLEXQ. O invocare XCOMJOB poate participa doar la un singur grup PLEXQ la un moment dat. Pentru a face acest lucru, se utilizează următorul format al parametrului PLEXQ:

PLEXQ=(GROUP1, GROUP2, GROUP3, GROUP4, GROUP5, GROUP6,GROUP7)

Numele GRUPURILOR PLEXQ pot avea o lungime de până la opt caractere.

Mai multe servere pot face referire la același nume de grup. În acest caz, serverele conectate la același grup sunt tratate ca o singură entitate la programarea transferurilor, la solicitarea stării transferului sau la recuperarea înregistrărilor istorice XCOM folosind numele grupului.

Pentru a efectua un meta-transfer peste PLEXQ, utilitarul XCOMJOB este invocat folosind parametrul STCPLEXQ=. Valoarea acestui parametru trebuie să facă referire la un nume de GRUP PLEXQ care are deja un server XCOM activ.

O funcție principală a caracteristicii PLEXQ este aceea de a distribui uniform solicitările TYPE=SCHEDULE între serverele care participă la GRUPUL PLEXQ. Serverele care participă la un GRUP sunt interogate pentru a determina sarcinile lor de lucru. Rezultatele acestei interogări sunt utilizate pentru a selecta serverul cel mai puțin ocupat care să primească fiecare nouă solicitare de transfer.

Informațiile de identificare pentru serverul respectiv sunt înregistrate în jurnal și, dacă există un DD XCOMINQ activ în pasul XCOMJOB, informațiile unice de identificare sunt incluse ca parte a înregistrării din fișierul XCOMINQ. Când se execută TYPE=INQUIRE utilizând acel fișier XCOMINQ, interogările privind starea specifică a transferului sunt direcționate automat către serverul care a procesat transferul.

Pentru solicitările TYPE=HISTORY direcționate către un GROUP PLEXQ, informațiile istorice de la toate serverele participante sunt returnate la pasul XCOMJOB. Aceasta oferă un mijloc de a recupera mai multe…

Funcția PLEXQ îmbunătățește utilizarea și gestionarea mediilor de server XCOM. Pentru mai multe informații, consultați suita de documentație CA XCOM Data Transport for z/OS.

