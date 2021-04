Leo Burnett Bucharest și Telekom Romania câștigă Aurul la ANDY Awards 2021

Leo Burnett, parte din Publicis Groupe România, este singura agenție, iar Telekom Romania singura companie din zona ECE recunoscute anul acesta la prestigiosul festival.

Campania „Parcul Online”, realizată de Leo Burnett Bucharest pentru Telekom Romania, a obținut Aurul la competiția Internațională ANDY Awards 2021. Prestigiosul premiu, anunțat luni, este singurul câștigat de o agenție și de o companie din România și Europa Centrală și de Est la ediția de anul acesta a festivalului.

„Misiunea brandului nostru este să utilizeze tehnologia pentru a crea utilitate socială, abordând cele mai relevante probleme pentru români. Având în vedere importanța tot mai mare a internetului în viața copiilor, cât și pericolele pe care aceștia le pot întâmpina în mediul digital, am creat «Parcul Online», un experiment social prin care am dorit să tragem un semnal de alarmă pentru părinții din România. Scopul acestuia a fost de a crește nivelul de conștientizare al acestora cu privire la pericolele online la care sunt expuși copiii lor și, în același timp, de a le oferi o soluție adecvată pentru a preveni astfel de pericole și a-și proteja copiii”, a declarat Andreas Elsner, Director Executiv Comercial, Segment Rezidențial, Telekom Romania.

„Suntem încântați și recunoscători pentru premiul obținut de inițiativa «Parcul Online» la Premiile ANDY. Pregătirea proiectului a durat mai bine de un an și a trebuit să gestionăm multe provocări logistice pe parcurs. Suntem, însă, mândri de rezultate și fericiți că, alături de clientul nostru Telekom Romania, am putut contribui la un subiect atât de important precum siguranța online a copiilor. Un proiect de asemenea complexitate nu ar fi putut fi realizat fără efortul comun al echipelor de creație, client service, strategie, producție și, desigur, al clientului – și aș vrea să le mulțumesc tuturor pentru energia enormă și pasiune”, a spus Vasilije Corluka, Chief Creative Officer, Leo Burnett Bucharest.

„Sunt incredibil de mândru de acest rezultat la Premiile ANDY – o competiție foarte strânsă cu un juriu de excepție, format din președinții echipelor de jurizare din celelalte festivaluri mari. Cu siguranță, faptul că aceasta este o competiție globală a pus reflectorul pe forța creativă a echipei. Având în vedere că este prima competiție majoră din cursul unui an, toți profesioniștii din industrie sunt cu ochii pe ea, iar rezultatele tind să dea tonul pentru restul anului – ceea ce reprezintă o recunoaștere majoră pentru echipă. După premiile obținute anul trecut de Publicis, cu campania Moldy Whopper, cel de anul acesta obținut de Telekom și Leo Burnett Bucharest este încă o dovadă a impactului și calității produsului creativ din zona ECE și a abilității noastre de a realiza campanii recunoscute global cu toate brandurile din Grup și din regiune”, a spus Jorg Riommi Chief Creative Officer, Publicis Groupe Central Eastern Europe.

Despre campania câștigătoare

„Parcul online” a fost creat de Leo Burnett Bucharest pentru Telekom Romania pentru a promova beneficiile aplicației Kaspersky Safe Kids Premium, disponibilă tuturor abonaților Telekom de telefonie mobilă. Având cea mai rapidă viteză de internet din Europa la cel mai mic preț din lume, România se confruntă cu o problemă unică. Internetul este locul de joacă preferat al copiilor români pentru a învăța, explora și a-și face prieteni – ceea ce, inevitabil, îi expune la pericole online. Cu toate acestea, amenințările online sunt adesea abstracte și greu de identificat, iar mulți părinți nu folosesc niciun instrument software pentru a-și proteja copiii. Pentru a promova aplicația pentru siguranța copiilor, Telekom a trebuit să educe părinții despre pericolele online și să le arate cât de reale sunt. Campania „Parcul online” s-a născut pentru a aduce la viață pericolele online în ochii părinților.

Un experiment social a fost realizat în cel mai mare parc de amuzament din București, în cadrul căruia au fost create „atracții” speciale. Fiecare atracție imita un pericol online – de la cyberbullying la filme porno online și prădători digitali. Părinții au fost „invitați” la atracții, unde au trecut prin pericolele online transpuse în lumea reală. Videoclipul „Parcul online” a devenit viral imediat, iar siguranța copiilor a ajuns în topul subiectelor discutate în mass-media și a atras interes considerabil. Campania a schimbat semnificativ nivelul de conștientizare din jurul pericolelor pentru copii, la nivel național. Aceasta a ajuns la 88% din părinții din România, care și-au schimbat radical abordarea, 80% dintre aceștia luând acum în considerare achiziția de instrumente online de protecție versus 16%, procentul înregistrat înainte de campanie. În același timp, aplicația a fost descărcată de 800% mai multe ori.

Echipa Leo Burnett Bucharest:

Chief Creative Officer Jorg Riommi CCO CEE, Vasilije Corluka CCO, Adriatic

Group Creative Director Andreas Aron

Senior Art Director Viorel Holovach

Brand Communication Director Mihai Lucanu

Group Account Manger Maria Ilea

Senior Account Manager Magdanela Cernat

Planning Director Corina Bratu

Managing Director Diana Alexa

Assoc. Dir. & Chief Strategy Victor Stroe

Production House Saga Film

Director Giovanni Fantoni Modena

Echipa Telekom Romania:

Chief Commercial Officer, Residential Segment, Telekom Romania: Andreas Elsner

Brand & Communication Strategy Director: Ruxandra Rău

Corporate Communications Director: Ruxandra Vodă

Senior Product Manager Communication and Brand Strategy: Ștefania Rusu

Head of Media: Ciprian Postelnicu

Senior Media Relations & External Communications Specialist: Cristina Iliescu

Design Team Lead & Product Owner: Andreea Popescu

Despre International ANDY Awards

International ANDY Awards, primul festival planificat în fiecare an, dedicat industriei creative, celebrează ideile, măiestria cu care acestea sunt aplicate, inovația și curajul în gândire, care determină progresul industriei. Fiind cele mai râvnite premii pentru excelența creativă în publicitate de peste 50 de ani, Premiile ANDY reprezintă un predictor și barometru pentru ceea ce are mai bun industria. În prezent, sunt acceptate în competiție campaniile agențiilor, firmelor de producție, brandurilor, publisherilor, studio-urilor, companiilor de PR, persoanelor și studenților.

Festivalul este produs de compania-mamă, The ADVERTISING Club of New York, un ONG dedicat industriilor de advertising, media, marketing și de publicitate și tehnologii.

În 2021, competiția ANDY Awards a acordat 78 premii în total.