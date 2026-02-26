Lenovo valorifică mai eficient potențialul datelor cu noua generație de soluții ThinkEdge bazate pe inteligența artificială

Lenovo™ își extinde portofoliul ThinkEdge cu o nouă generație de soluții edge computing bazate pe inteligența artificială, care include modelul compact și fiabil ThinkEdge SE10n Gen 2, ThinkEdge SE30n Gen 2 cu AI, performantul model ThinkEdge SE60n Gen 2 și primul Panel PC industrial all-in-one (AIO) de la Lenovo, ThinkEdge SE50a.

Pe măsură ce companiile integrează informațiile inteligente în operațiunile lor pentru a crește reziliența, a reduce latența și a păstra datele sensibile la nivel local, soluțiile de tip edge computing au devenit o componentă esențială între dispozitive, infrastructură și cloud. Soluțiile ThinkEdge de la Lenovo sunt sisteme de ultimă generație, special concepute pentru uz industrial și proiectate să funcționeze în mod fiabil în medii dificile și spații limitate, unde serverele sau PC-urile tradiționale nu pot fi utilizate.

Echipată cu procesoare Intel Core, cu opțiuni AI scalabile, gama de dispozitive fără ventilator are atât un design industrial ideal pentru o funcționare continuă de 24/7 în fabrici și depozite, cât și conectivitate extinsă, inclusiv Wi-Fi 6E și conectivitate mobilă. Beneficiind de susținerea lanțului global de aprovizionare Lenovo, de asistența pe durata întregului ciclu de viață și de serviciile de nivel enterprise, soluțiile ThinkEdge sunt concepute nu doar pentru a fi implementate la scară largă, ci și pentru a funcționa în mod constant pe parcursul a mai multor ani de utilizare continuă.

„Edge computing ne permite să transformăm datele în rezultate, iar soluțiile noastre ThinkEdge de ultimă generație folosesc potențialul AI exact acolo unde se iau deciziile”, declară Marc Godin, Vicepreședinte și General Manager, WW OEM Solutions – IDG Commercial. „Aplicațiile AI din lumea reală, bazate pe date în timp real, permit reducerea pierderilor și obținerea de informații rapide despre stocuri în sectorul retail; control la nivel vizual și mentenanță predictivă în producție; suport pentru fluxurile de imagistică și eficiență operațională în sectorul de sănătate; dar și managementul mulțimilor de oameni și monitorizarea infrastructurii în orașe și locații de evenimente.”

„Cel mai recent portofoliu ThinkEdge oferă o suită completă de soluții cu AI, de la gateway-uri inteligente la sisteme edge computing de înaltă performanță”, afirmă Sanjeev Menon, Vicepreședinte și General Manager, Desktop Computing Business. „AI la nivel de terminale trebuie să fie inteligentă, securizată și ușor de gestionat la scară largă, iar gama noastră de produse îndeplinește aceste cerințe prin combinarea celor mai noi componente de bază pentru computere, capabilităților esențiale de management și protecție, precum și de rezistență sporită în cazul industriilor verticale, pentru a ajuta clienții să transforme datele în recomandări și acțiuni.”

Edge AI – mai multă adaptabilitate și latență redusă

Noua gamă ThinkEdge oferă AI optimizat pe dispozitiv, care permite companiilor să acționeze mai rapid, eliminând dependența de conectivitatea la cloud, reducând latența, consolidând securitatea datelor și scăzând costurile operaționale. De la gateway-uri compacte până la sisteme AI de înaltă performanță și interfețe de operare, portofoliul ThinkEdge se integrează ușor în mediile existente și poate fi gestionat de la distanță, ceea ce permite clienților să înceapă cu pași mici și să extindă edge intelligence pe măsură ce cazurile de utilizare evoluează. Cel mai nou portofoliu ThinkEdge include:

ThinkEdge SE10n Gen 2 este un gateway inteligent și compact, care permite management mobil acolo unde este nevoie. Conceput pentru conectivitate, colectare de date și analize edge simple, dispozitivul nano fără ventilator este ușor de instalat și asigură performanțele de care au nevoie companiile de orice dimensiune, fără investiții majore.

ThinkEdge SE30n Gen 2 este un gateway versatil cu AI, care transformă datele în decizii cu inferență în timp real, chiar lângă echipament. Un dispozitiv robust, dar compact, conceput pentru condițiile reale din mediile edge, dispozitivul fără ventilator optimizează performanța procesorului Intel Core pentru a simplifica gestionarea dispozitivelor și administrarea la nivel de flotă în implementările edge complexe.

ThinkEdge SE60n Gen 2 este o soluție de calcul de înaltă performanță cu capacități AI, compatibil cu aplicații multi-cameră, analize predictive și fluxuri de lucru autonome în implementări industriale și enterprise edge. Echipat cu procesoare Intel Core Ultra, cu acceleratoare AI integrate ce oferă până la 97 TOPS, dispozitivul oferă edge AI fiabil chiar și în cele mai solicitante scenarii, inclusiv în automatizări industriale, roboți autonomi comerciali, retail inteligent, sănătate, transport și multe altele.

ThinkEdge SE50 este primul Panel PC industrial all-in-one de la Lenovo, care integrează date AI locale în stațiile de operare, reducând complexitatea și îmbunătățind vizibilitatea, controlul și analiza la punctul de interacțiune. Conceput pentru medii solicitante, AIO-ul este disponibil în trei formate (12,1”, 15,6” și 21,5”) și poate fi extins pentru a se adapta nevoilor individuale, oferind astfel cea mai intuitivă interfață Lenovo pentru operațiunile din prima linie.

Cu cel mai nou portofoliu ThinkEdge, Lenovo extinde AI de la centrul de date la locul acțiunii, ajutând organizațiile să transforme datele operaționale în rezultate concrete la nivel de terminale.

Dispozitivele ThinkEdge de ultimă generație au fost prezentate în cadrul EuroShop 2026, unul dintre cele mai importante târguri internaționale din sectorul retail, desfășurat la Düsseldorf, Germania, în perioada 22–26 februarie.

