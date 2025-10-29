Lenovo redefinește productivitatea și creativitatea cu noua generație de PC-uri Copilot+ ThinkCentre echipate cu procesoare AI AMD Ryzen

Lenovo prezintă noua generație de AI PC-uri desktop ThinkCentre, echipate cu procesoare AI AMD Ryzen din seria 300, cu NPU-uri de până la 50 TOPS: ThinkCentre neo 55a Gen 6 all-in-one (AIO) cu un design optimizat, desktop-ul compact ThinkCentre neo 55s Gen 6 și modelul ultra-restrâns ThinkCentre neo 55q Gen 6. Noua familie ThinkCentre neo Gen 6 a fost concepută pentru IMM-urile care vor să-și îmbunătățească productivitatea cu ajutorul inteligenței artificiale, oferind experiențe PC Copilot+ unice, performanțe ridicate, flexibilitate, precum și mai multă eficiență și suport tehnic.

„Inteligența artificială a schimbat, schimbă și va continua să schimbe modul în care interacționăm cu tehnologia – în acest an, 90% dintre organizații au planificat sau explorează implementări de PC-uri cu AI”, a declarat Sanjeev Menon, vicepreședinte și director general, Worldwide Desktop Business în cadrul Intelligent Devices Group, Lenovo. „Lenovo ajută companiile de toate dimensiunile să devină mai inteligente, mai eficiente și mai productive datorită portofoliului extins de echipamente cu AI. Noua familie de AI PC-uri desktop Lenovo ThinkCentre neo 55 Gen 6 propune o selecție unică de dispozitive, care se adaptează nevoilor individuale ale companiilor, oferind experiențe AI personalizate, performanțe stabile, scalabilitate și protecția datelor.”

AI în AIO

Cu un design simplificat, desktopul all-in-one ThinkCentre neo 55a Gen 6 este alegerea ideală pentru companiile care au nevoie de performanțe AI fără cabluri vizibile sau monitoare externe suplimentare. Echipat cu un procesor AI AMD Ryzen din seria 300 cu NPU integrat, până la 32 GB memorie DDR5³ și până la 1 TB spațiu de stocare SSD, acest computer AIO se remarcă printr-un ecran FHD de 23,8 inci cu rată de refresh de 100 Hz și acoperire sRGB de 99% pentru imagini clare.

Perfect pentru spații compacte sau birouri cu spații de lucru utilizate în comun, ThinkCentre neo 55a Gen 6 este echipat cu o cameră de 5 MP și Lenovo Smart Meeting Tools, un set de soluții concepute să permită organizarea unor întâlniri mai eficiente, productive și sigure, inclusiv crearea de avataruri digitale, eliminarea zgomotului cu ajutorul AI și filtrarea sunetelor nedorite, menținerea vocii vorbitorului clară și naturală, precum și mărirea și micșorarea automată a imaginii cu ajutorul funcției Face & Group Tracking, pentru a se asigura că vorbitorul sau grupul este întotdeauna centrat. Acest AIO include Lenovo AI Now, un asistent AI personal, integrat în dispozitiv, care îmbunătățește productivitatea ajutând utilizatorul să localizeze fișiere, să rezume și să redacteze documente și multe altele. În plus, dispune de un sistem audio Dolby tuned by Harman® și un eShutter integrat care blochează camera oferind confidențialitate.

ThinkCentre neo 55s Gen 6

ThinkCentre neo 55s Gen 6 este un desktop compact, conceput pentru IMM-uri, echipat cu procesoare AI AMD Ryzen din seria 300. Ideal pentru multitasking, acest desktop permite performanțe superioare, datorită plăcilor grafice AMD Radeon™ RX 6400 de până la 4 GB sau NVIDIA GeForce RTX 30505 de până la 6 GB, conectivității Wi-Fi 7 și posibilității de a se conecta la mai multe monitoare și la toate perifericele în același timp. Proiectat sustenabil, acest desktop are 85% plastic ABS reciclat PCC în șasiu, și este certificat ENERGY STAR 9.0 și TÜV Ultra Low noise. De asemenea, Lenovo oferă serviciul de compensare a emisiilor de CO₂ pe durata de viață a dispozitivului prin achiziționarea de credite care susțin proiecte verificate de combatere a schimbărilor climatice menite să contribuie la reducerea emisiilor de CO₂. Lenovo oferă, de asemenea, servicii de Asset Recovery, menite să susțină scoaterea responsabilă din uz a dispozitivelor și economia circulară.

ThinkCentre neo 55q Gen 6

Mic, dar puternic, ThinkCentre neo 55q Gen 6 poate fi plasat cu ușurință în spatele ecranului monitorului și poate executa simultan sarcini AI complexe. Cu o lungime de doar 183 mm și o greutate de aproximativ 1,13 kg, desktop-ul poate fi instalat în aproape orice locație fără compromisuri în materie de performanță, și este echipat cu un procesor AI AMD Ryzen din seria 300, până la 64 GB memorie DDR5 și până la 2 TB stocare SSD. În ciuda dimensiunilor reduse, acest desktop este ideal pentru multitasking, fiind dotat cu mai multe porturi, poate susține până la trei monitoare 4K și oferă posibilitatea de a adăuga un port COM, HDMI, VGA, DP sau LAN suplimentar împreună cu un port Punch-out adițional pentru o conectivitate mai mare. ThinkCentre neo 55q Gen 6 are 85% plastic reciclat în ramă și este livrat într-un ambalaj fără plastic.

Fiind parte din gama de PC-uri Copilot+, familia de desktop-uri ThinkCentre neo 55 Gen 6 oferă experiențe Copilot+ PC unice, inclusiv funcții îmbunătățite de căutare în Windows, Click to Do și Agent in Settings. Aceste funcții bazate pe inteligență artificială facilitează găsirea informațiilor, efectuarea de acțiuni rapide și personalizarea experienței pe PC-urile cu Windows 11.

Noile desktopuri ThinkCentre neo Gen 6 de la Lenovo sunt dotate cu Lenovo Vantage, o aplicație proprietară care ajută la gestionarea și optimizarea setărilor software, hardware și de sistem. Prin intermediul Lenovo Vantage, utilizatorii pot monitoriza performanța sistemului, pot programa actualizări, personaliza setările dispozitivului și multe altele dintr-o singură locație. De asemenea, sistemul este protejat de Lenovo ThinkShield, o soluție completă de securitate end-to-end, hardware și software, care asigură protecția datelor, și de un cip fTPM sau dTPM 2.0 care criptează parolele și datele.

În plus, noua familie de desktop-uri vine cu Lenovo Premier Support Plus, un serviciu de asistență care oferă acces direct 24/7/365 la tehnicieni experți pentru depanare, servicii de suport AI, permițând astfel companiilor să adopte mai rapid inteligența artificială și să obțină rezultate prompte, dar și multe alte beneficii.

Prețuri și disponibilitate în regiunea EMEA