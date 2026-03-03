Lenovo prezintă la MWC 2026 noi laptopuri, tablete și dispozitive concept cu AI pentru segmentul consumer

Lenovo™ a anunțat la MWC® 2026 cele mai recente inovații din portofoliul său de dispozitive pentru segmentul consumer, adresate creatorilor, gamerilor și utilizatorilor orientați către productivitate. Printre acestea se numără dispozitive puternice pentru creare de conținut, precum Yoga 9i 2-în-1 Aura Edition (14”, 11), laptopuri ultra-ușoare precum IdeaPad Slim 5i Ultra (14”, 11), tablete pentru productivitate în mișcare precum Idea Tab Pro Gen 2, precum și Yoga Pro 7a (15”, 11) și Legion 7a (15”, 11) — ambele echipate cu procesoare AMD Ryzen™ AI Max+ Series, ce oferă îmbunătățiri de nouă generație¹ la nivel de performanță, experiențe AI și grafică.

Lenovo a prezentat, de asemenea, concepte demonstrative (proofs of concept) din sub-brandurile Yoga și Legion — Yoga Book Pro 3D Concept și Legion Go Fold Concept — care reflectă angajamentul Lenovo de a împinge limitele inovației în zona de consumer. Yoga Book Pro 3D Concept răspunde unor lacune din procesul creativ 3D, eliminând nevoia de periferice și simplificând interacțiunea utilizatorului. Legion Go Fold Concept duce mai departe filosofia de adaptabilitate a gamei Legion Go, prin modularitate, pentru a acoperi și mai multe scenarii de utilizare.

„Noua generație de creatori și gameri se așteaptă ca puterea, portabilitatea și inteligența să coexiste într-un singur dispozitiv”, a declarat Jun Ouyang, senior vice president și general manager al Consumer Segment, Intelligent Devices Group, Lenovo. „De aceea proiectăm o tehnologie consumer mai bună, care oferă oamenilor putere oriunde s-ar afla — de la noile laptopuri și tablete AI Yoga și IdeaPad, până la concepte hardware, precum design 3D fără periferice și gaming portabil Legion care se adaptează spațiului tău. Vom continua să integrăm portofoliul nostru de dispozitive hardware curajoase cu AI la nivel de sistem, pentru o experiență mai fluidă și inteligent conectată.”

Construit pentru noua generație de creatori 3D — Yoga Book Pro 3D Concept

Creația 3D explodează odată cu interesul tot mai mare pentru experiențe interactive mai avansate, atât în zona consumer, cât și enterprise. Fie că lucrează în 3D profesional sau ca hobby, creatorii se bazează din ce în ce mai mult pe această tehnologie pentru a-și îndeplini obiectivele, ceea ce conduce la creșterea pieței globale a ecranelor 3D fără ochelari — estimată să se tripleze ca dimensiune între 2025 și 2032². Procesul creativ este eficientizat și de dezvoltarea AI ca instrument care automatizează editarea, randarea și o multitudine de alte sarcini, permițând utilizatorului să se concentreze pe creație.

Yoga Book Pro 3D Concept a fost dezvoltat ca răspuns la aceste tendințe în creștere, fiind conceput pentru a le permite creatorilor de conținut digital să lucreze direct în trei dimensiuni fără echipamente suplimentare, datorită ecranului 3D fără ochelari, care le permite utilizatorilor să perceapă în mod natural profunzimea, forma și relațiile spațiale direct pe ecran. Laptopul include două ecrane Lenovo PureSight Pro Tandem OLED, care susțin interfețe mai complexe și fluxuri de lucru detaliate, specifice creației 3D.

Ecranul superior al Yoga Book Pro 3D suportă conversia 2D–3D, alimentată de software-ul AI Lenovo, și poate chiar să genereze, la solicitarea utilizatorului, un mediu cu care acesta să interacționeze pentru obiectul convertit, ajutând creatorii să treacă rapid de la materiale de referință la asset-uri 3D editabile. Gesturile „zero touch” utilizează camera RGB pentru a permite utilizatorului să facă zoom, să rotească și să interacționeze în alte moduri prin gesturi ale mâinii în fața PC-ului.

Partea inferioară a laptopului include un ecran tactil cu snap-on pads, care oferă scurtături cu acces rapid pentru ajustarea iluminării, a unghiului de vizualizare și a tonului, concepute pentru a minimiza întreruperile și pentru a menține creatorii în starea lor de „flow” creativ 3D. În timp ce imaginea selectată apare pe ecranul superior al laptopului, snap-on pads afișează setarea de ajustare vizată oriunde sunt plasate pe ecranul inferior, pentru modificări intuitive.

La baza acestui hardware creativ se află un procesor Intel® Core™ Ultra 7, împreună cu un GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 — mai mult decât capabil să gestioneze sarcinile complexe de creație 3D și randare pentru care a fost creat conceptul Yoga Book Pro 3D.

Un nou capitol în gaming portabil — Legion Go Fold Concept

Segmentul consolelor portabile de gaming pe PC a crescut spectaculos în ultimii ani, gama Lenovo Legion Go conducând inovația în acest spațiu, cel mai recent prin anunțul Legion Go Gen 2 la Lenovo Innovation World, în cadrul IFA 2025.

Lenovo Legion continuă să exploreze ce face atât de specială gama Legion Go, prin Legion Go Fold Concept — un dispozitiv pliabil care extinde adaptabilitatea situațională prin combinarea controlerelor detașabile apreciate cu un ecran POLED care se poate desfășura de la 7,7” la 11,6”. Acest proof of concept este conceput pentru gamerii care nu au ore întregi la dispoziție să stea în fața unui TV sau PC, ori care nu vor să transporte simultan un laptop pentru muncă și o consolă portabilă pentru gaming atunci când călătoresc.

Ecranul extensibil al conceptului permite utilizarea dispozitivului în patru moduri distincte, deblocând și mai mult potențial pentru gaming în mișcare:

Standard Handheld Mode : ecranul de 7,7”, cu controlerele atașate, funcționează ca o consolă portabilă tradițională atunci când spațiul este limitat.

: ecranul de 7,7”, cu controlerele atașate, funcționează ca o consolă portabilă tradițională atunci când spațiul este limitat. Vertical Split-Screen Mode : ecranul poate fi pliat și ridicat, permițând utilizatorului să se joace pe un ecran în timp ce face streaming sau urmărește un walkthrough pe celălalt.

: ecranul poate fi pliat și ridicat, permițând utilizatorului să se joace pe un ecran în timp ce face streaming sau urmărește un walkthrough pe celălalt. Horizon Full Screen Mode : ecranul poate fi rotit cu 90 de grade, iar controlerele reatașate, pentru a juca pe întreaga diagonală de 11,6”.

: ecranul poate fi rotit cu 90 de grade, iar controlerele reatașate, pentru a juca pe întreaga diagonală de 11,6”. Expanded Desktop Mode : utilizatorii care vor să se joace cu tastatură sau să folosească o experiență de tip laptop clamshell pot utiliza tastatura wireless inclusă cu touchpad pentru gaming, streaming, navigare media sau lucru. La fel ca Legion Go Gen 2, controllerul din dreapta poate fi folosit ca mouse vertical.

Legion Go Fold Concept este alimentat de procesorul Intel® Core™ Ultra 7 258V, care oferă performanță excepțională cu eficiență ridicată, maximizând durata sesiunilor de gaming datorită bateriei de 48Whr. Dispozitivul este echipat cu 32GB RAM⁴, oferind spațiu suplimentar pentru titluri cu cerințe ridicate sau multitasking.

Pe lângă suportul pentru FPS Mode prin funcționarea ca mouse vertical, controllerul drept al Legion Go Fold Concept include și un mic ecran care acționează ca o combinație între touchpad, mini-display pentru metrici de performanță și alte setări, precum și un hotkey personalizabil.

Lenovo Qira va fi implementată pe mai mult de 20 de dispozitive, cu lansări în următoarele săptămâni

În următoarele săptămâni, Lenovo Qira va fi disponibilă pe peste 20 de dispozitive din portofoliul Lenovo PC, acoperind familiile ThinkPad, Yoga, Legion și IdeaPad, printr-o combinație de actualizări over-the-air și preinstalări. Acest lucru include lansarea Idea Tab Pro Gen 2 ca prima tabletă Lenovo care oferă această experiență. Primul val de suport include șase limbi în nouă regiuni: engleză (SUA, Marea Britanie, India), spaniolă (SUA/America Latină, Spania), franceză (Franța), italiană (Italia), germană (Germania) și portugheză (Brazilia).

Lenovo Qira este o Inteligență Ambientală Personală (Personal Ambient Intelligence) construită la nivel de sistem și integrată direct în dispozitivele Lenovo și Motorola, nu adăugată ca o aplicație separată. Funcționând ca un sistem centralizat de inteligență unificată pe PC, telefon, tabletă și wearables, Lenovo Qira înțelege contextul între aplicații și fluxuri de lucru, menține continuitatea între dispozitive și oferă asistență proactivă în funcție de intenția utilizatorului, ajutându-l să rămână în „flow” oriunde s-ar afla.

Lenovo Qira este concepută să evolueze continuu, extinzându-se pe mai multe dispozitive și permițând noi experiențe și parteneriate. În 2026, această evoluție se va extinde către limbi și dispozitive suplimentare, inclusiv debutul pe smartphone-urile Motorola, consolidând și mai mult un ecosistem AI unificat Lenovo și Motorola.

Pentru idei care merită un display fără limite — Yoga 9i 2-în-1 Aura Edition (14”, 11)

Yoga 9i 2-în-1 Aura Edition (14”, 11) este conceput pentru creatorii care au nevoie de flexibilitatea și durabilitatea unei tablete de desen multifuncționale, precum și de un instrument portabil pentru prezentare și colaborare, cu Lenovo Aura Edition Smart Experiences care eficientizează experiența de utilizare, astfel încât creatorii să se poată concentra pe inspirație.

Elementul central al Yoga 9i 2-în-1 Aura Edition (14”, 11) este ecranul său tactil 2.8K PureSight Pro OLED. Cu o luminozitate maximă de până la 1100 niți și acoperire 100% a spațiilor de culoare DCI-P3, Adobe RGB și sRGB, ecranul oferă imagini luminoase, spectaculoase și culori precise. Utilizarea este îmbunătățită și de experiența de desen oferită de Yoga Pen Gen 2, care include suport AES 3.0 pentru precizie mai bună și latență redusă, în special în noul Canvas Mode, care ridică ușor ecranul atunci când dispozitivul este așezat pe o suprafață plană, datorită husei incluse pentru Yoga Pen Gen 2, care se prinde magnetic de A-cover, îmbunătățind ergonomia la schițare sau drafting.

Fie că acest laptop este folosit în Canvas Mode, Tablet Mode, Tent Mode, Stand Mode sau în modul clasic Laptop Mode, creatorii se pot bucura nu doar de ecranul spectaculos, ci și de aspectul premium și ergonomia carcasei. Yoga 9i 2-în-1 (14”, 11) include designul Comfort Edge specific Yoga, cu margini rotunjite, mai confortabile și mai sigure în mână. Culoarea Cosmic Blue și lateralele cu finisaj tip oglindă adaugă o eleganță discretă dispozitivului, fără a compromite durabilitatea — acesta este testat conform standardelor MIL-STD-810H³, pentru rezistență indiferent de scenariul de utilizare.

Experiența premium se extinde și la audio: un sistem cu patru difuzoare, cu două tweetere integrate în balamaua rotativă la 360° care proiectează sunetul în sus, alături de două woofere în partea inferioară pentru bass profund și un sunet complet. Cele patru microfoane integrate oferă captare vocală 360° și Voice ID, pentru conversații clare și personalizate.

Dispozitivul este alimentat de procesoare Intel® Core™ Ultra Series 3, care oferă echilibrul între performanță și eficiență de care au nevoie creatorii. Cu optimizare AI, Yoga 9i 2-în-1 (14”, 11) cu Windows 11 este un Copilot+ PC care rămâne rapid și fluent — chiar și neconectat la priză — permițând utilizatorilor să schițeze și să editeze fără întreruperi, cu răcire silențioasă și autonomie de încredere pentru creativitate oriunde.

Laptopul include două porturi USB-C® Thunderbolt™ 4, un port USB-A 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 FRL și un jack audio combo, pentru conectarea perifericelor care pot îmbunătăți experiența creativă — toate integrate într-o carcasă de 1,29 kg și doar 15,29 mm în punctul cel mai subțire, combinând cu ușurință puterea, eficiența și libertatea creativă într-un singur dispozitiv.

Idei mereu la îndemână — Yoga Pro 7a (15”, 11)

Yoga Pro 7a (15”, 11) Copilot+ PC oferă performanță fluidă pentru multitasking creativ de intensitate ridicată, cu procesoare AMD Ryzen AI Max+ Series, care includ o arhitectură de memorie unificată ce permite CPU-ului și GPU-ului să valorifice pe deplin până la 128GB RAM³ pentru fluxuri de lucru creative mai grele, asistate de AI. Potențialul de producție este amplificat și mai mult datorită Yoga Pen Gen 2 inclus și a Force Pad, care funcționează și ca suprafață de desen integrată. Alimentat de tehnologie Wacom®, Force Pad permite schițare, adnotare și manipularea precisă a designurilor direct pe pad, dezactivând automat inputul touchpad-ului atunci când stiloul este folosit, pentru a preveni gesturile neintenționate.

Ecranul 15,3” 2.5K PureSight Pro OLED aduce creațiile la viață, cu detalii clare, culori bogate și frame rate-uri fluide care îmbunătățesc atât proiectele creative, cât și gaming-ul. Imersiunea este sporită de cele patru difuzoare puternice certificate Dolby Atmos®, iar cele patru microfoane 3D cu noise-cancelling și Voice ID integrat oferă apeluri clare, focalizate și controlate.

Tehnologia de răcire Lenovo X Power include heat pipe-uri îmbunătățite și două ventilatoare pentru a menține dispozitivul rece, în timp ce oferă până la 95W TDP pentru randare solicitantă și alte sarcini mari, păstrând nivelul de zgomot la doar 22dB. Lenovo Power Engine oferă un centru de control all-in-one cu trei moduri care schimbă modul de alocare a resurselor: Extreme Power Boost pentru output maxim, Adaptive Performance pentru un profil echilibrat între performanță și baterie, sau Extreme Low Power atunci când e timpul doar să te bucuri. Suportul pentru periferice este asigurat de două porturi USB-C full-function, alăturate, pentru cerințele oricărei sarcini creative.

Construită pentru idei inovatoare – Lenovo Idea Tab Pro Gen 2

Idea Tab Pro Gen 2 conduce seria versatilă Lenovo Idea Tablet ca noul companion premium pentru studiu, destinat studenților care au nevoie de capabilități avansate și o experiență de învățare mai inteligentă. Fiind prima tabletă care integrează Lenovo Qira (disponibilă mai târziu în 2026), combină inteligența AI cu performanță puternică într-un singur dispozitiv creat cu un scop clar.

În centrul experienței se află un flux de lucru integrat pentru învățare, alimentat de Snapdragon® 8s Gen 4 Mobile Platform și îmbunătățit prin soluțiile Lenovo AI, transformând studiul într-un proces continuu și intuitiv:

Citește mai inteligent: cu Smarter Reader, o aplicație inteligentă de notițe, și Lenovo Tab Pen Plus, studenții pot selecta conținut-cheie pentru a genera rezumate și explicații, pentru înțelegere mai rapidă. Secțiunile marcate sunt salvate automat în Lenovo Notepad, unde Lenovo AI Notes organizează punctele principale și susține scrierea fără întreruperi.

cu Smarter Reader, o aplicație inteligentă de notițe, și Lenovo Tab Pen Plus, studenții pot selecta conținut-cheie pentru a genera rezumate și explicații, pentru înțelegere mai rapidă. Secțiunile marcate sunt salvate automat în Lenovo Notepad, unde Lenovo AI Notes organizează punctele principale și susține scrierea fără întreruperi. Captează instant : transcrierea live a cursurilor și conversațiilor asigură că informațiile importante nu sunt ratate și rămân accesibile pentru recapitulare.

transcrierea live a cursurilor și conversațiilor asigură că informațiile importante nu sunt ratate și rămân accesibile pentru recapitulare. Studiază fără efort : apasă tasta dedicată Smart Key de pe pachetul de tastatură 2-în-1 pentru a activa Lenovo Smart AI Input, permițând generarea rapidă de text și traducere prin prompturi în limbaj nativ.

Concepută să se adapteze fiecărui mod de utilizare, Idea Tab Pro Gen 2 îi ajută pe studenți să rămână productivi, implicați și organizați pe parcursul întregii zile.

Capabilitățile de învățare sunt completate de un ecran 13” 3.5K PureSight Pro cu Dolby Vision® pentru claritate vibrantă, alături de un sistem cu patru difuzoare JBL reglate cu Dolby Atmos® pentru audio imersiv. Pentru confort sporit la lectură, este disponibilă și o opțiune de ecran mat, cu tehnologie anti-reflex și contrast constant.

Cu un profil subțire de 6,20 mm, o greutate sub 600 g și o baterie de 10200mAh pentru întreaga zi, cu încărcare rapidă 45W, tableta este ușor de transportat și utilizat oriunde. Este disponibilă în trei culori noi: Luna Grey, Cloud Grey și Jelly Mint.

Elegant, ușor și performant – IdeaPad Slim 5i Ultra (14”, 11)

IdeaPad Slim 5i Ultra (14”, 11) este conceput pentru cei care doresc atât performanță, cât și portabilitate. Îmbinând performanța procesoarelor Intel Core Ultra cu un design subțire, ultra-ușor, complet metalic, IdeaPad Slim 5i Ultra este construit pentru productivitate zilnică de oriunde.

Disponibil cu ecran premium WUXGA OLED sau WQXGA IPS LCD 120Hz⁷, IdeaPad Slim 5i Ultra oferă imagini clare și vibrante pe parcursul întregii zile. O baterie de 65Wh permite până la aproximativ 20 de ore de redare video⁵, iar Rapid Charge Boost reduce timpul de pauză: conectează-l 15 minute și obții până la 2 ore de utilizare⁶. Conectivitatea wireless rapidă și cele trei porturi USB-C facilitează conectarea accesoriilor și revenirea la lucru, iar raportul 16:10 oferă mai mult spațiu vertical pentru citire și creație.

Cu un profil ultra-subțire de până la 11,9 mm în punctul cel mai subțire și o greutate de la 1,15 kg, IdeaPad Slim 5i Ultra este construit pentru viața în mișcare. Șasiul său din aluminiu prelucrat cu precizie sporește durabilitatea fără a adăuga volum. Accelerarea AI integrată ajută la optimizarea eficienței, adaptându-se la diferite tipuri de sarcini, iar funcțiile Copilot+ integrate asistă crearea, sumarizarea și organizarea mai rapidă.

Funcțiile suplimentare includ o cameră FHD IR cu recunoaștere facială avansată, pentru autentificare rapidă și sigură, astfel încât utilizatorii să poată începe lucrul imediat. Un obturator fizic pentru cameră blochează obiectivul pentru confidențialitate instant, fără a afecta funcționalitatea atunci când camera este necesară din nou.

Sunet și stil îmbunătățite – Lenovo Yoga Creative Keyboard AngryMiao Edition

Lenovo Yoga Creative Keyboard AngryMiao Edition este cea mai nouă adiție în gama Yoga Ecosystem de dispozitive care funcționează mai bine împreună cu PC-urile Yoga. Concepută în colaborare cu producătorul premium de periferice PC AngryMiao, tastatura se adresează creatorilor pasionați de tastaturi mecanice, care au nevoie de un dispozitiv capabil să devină piesa centrală a spațiului lor principal de lucru. Tastatura oferă stabilitate structurală și control al sunetului pentru a reduce distragerile, susținând sesiuni lungi de tastare și creație atunci când utilizatorii sunt în „flow”, și include funcții orientate către creatori, demne de numele Yoga.

Elementul distinctiv al Lenovo Yoga Creative Keyboard AngryMiao Edition este butonul supradimensionat (knob) din colțul din dreapta sus al carcasei, care le permite creatorilor audio și video să controleze ușor playhead-urile din software-ul de editare, accelerând procesul cu un feedback tactil mai bun decât cel oferit de un mouse. Pentru utilizatorii complet integrați în Yoga Ecosystem, cu Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 11) și monitorul Yoga Pro 27UD-10, tastatura include și o tastă Yoga care permite comutarea canalelor audio printr-o singură apăsare. Tasta Yoga comută între trimiterea sunetului către Yoga Pro 9i, către monitorul Yoga Pro 27UD-10 sau poate sincroniza audio pe toate cele douăsprezece difuzoare ale celor două dispozitive, extinzând scena sonoră pentru o experiență mai amplă.

Tastatura este concepută să completeze limbajul de design familiar și rafinat Yoga. Corpul din aluminiu de 2,6 kg ajută la stabilizare și la absorbția vibrațiilor, menținând sunetele de tastare constant silențioase pentru fiecare tastă. Capacul superior este translucid, permițând iluminării RGB per tastă să fie vizibilă și să adauge un plus de eleganță creativă oricărui spațiu de lucru. Două porturi USB-C full-function extind conectivitatea și transferul de date între dispozitive, reducând întreruperile atunci când se schimbă instrumentele sau setup-urile.

Mai mult spațiu – Lenovo L16 Mobile Monitor

Lenovo L16 Mobile Monitor le permite utilizatorilor să aducă un ecran mai mare și o experiență de vizualizare mai bună oriunde merg. Este ideal pentru extinderea spațiului de lucru, creație, divertisment, studiu sau multitasking în mișcare. Designul ușor și ultra-subțire, împreună cu unghiurile de vizualizare ajustabile între 0 și 90 de grade ale ecranului 16” 16:10 FHD IPS, îl fac ușor de transportat în geantă și simplu de configurat, fiind vizibil (luminozitate 300 niți) într-o varietate de scenarii.

Două porturi USB-C, cu pass-through de alimentare de până la 65W, permit încărcarea laptopului prin monitor, eliberând porturile dispozitivului gazdă pentru alte periferice.

O nouă modalitate de a planifica ziua — AI Work Companion Concept

AI Work Companion Concept oferă funcționalitate AI și utilitate hardware sub forma unui ceas de birou. „Thought Bubble” utilizează AI pentru a sincroniza sarcini și programe din dispozitivele utilizatorului, generând un plan zilnic echilibrat printr-o singură atingere. De asemenea, sugerează pauze de lucru și monitorizează timpul petrecut în fața ecranului pentru a gestiona mai bine riscul de burnout. Accentul dispozitivului nu este doar pe productivitate — este conceput pentru a ajuta la construirea și menținerea unui ritm de lucru sănătos — oferind interacțiuni jucăușe cu utilizatorul și un raport de tip „end-of-week celebration” cu sarcinile finalizate.

AI Work Companion Concept include și un hub de porturi integrat, cu suport pentru încărcare rapidă, pentru a încărca dispozitivele și a reduce aglomerația de pe birou. De asemenea, are butoane programabile, pentru personalizarea funcțiilor în funcție de preferințele utilizatorului.

O tabletă de gaming pentru gameri adevărați — Legion Tab (8.8″, 5)

Legion Tab (8.8”, 5) este o tabletă de gaming pro-grade pentru gameri care nu acceptă nimic mai puțin decât cea mai puternică tabletă capabilă să ruleze cele mai intense jocuri mobile. Ecranul de 8,8” 3K include o rată de refresh de 165Hz⁷ și o luminozitate tipică de până la 600 niți, pentru vizibilitate bună chiar și atunci când te joci în aer liber. Tableta este alimentată de Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform și până la 16GB³ RAM ultra-rapid de 10667Mbps, care echilibrează performanța ridicată cu eficiență superioară, valorificând bateria de 9000mAh, și include până la 512GB³ spațiu de stocare pentru mai multe jocuri. Această performanță ridicată este menținută rece și constantă datorită sistemului actualizat Legion Coldfront Vapor, cu până la 32% creștere a eficienței de disipare a căldurii față de generația anterioară Legion Tab.

Legion Tab (8.8”, 5) include și soluțiile software Lenovo AI Engine+, care folosesc AI pentru a îmbunătăți audio-ul — amplificând sunetele critice din joc — precum și pentru anularea zgomotului în chat-urile vocale, pentru comunicare mai clară în timpul acțiunii. Lenovo AI Engine+ îmbunătățește și sensibilitatea la atingere pe baza analizei AI a scenelor.

Tableta este ușoară și portabilă, cu doar 360 g, și include două porturi USB-C care suportă încărcare simultană și conectarea de periferice. Disponibilă în variantele de culoare Eclipse Black, Glacier White și Surge.

Măiestrie fără limite — Legion 7a (15”, 11)

Legion 7a (15”, 11) este primul laptop de gaming Lenovo Legion care include o arhitectură de memorie unificată pentru putere și performanță fără compromis, rămânând în același timp eficient atunci când nu este conectat la priză și, datorită nucleelor grafice integrate Radeon™ din procesoarele AMD Ryzen™ AI Max+ Series, oferă gaming și multitasking fluid și responsiv fără a fi nevoie de un GPU dedicat. Legion 7a oferă performanță de elită într-un șasiu din aluminiu ultra-subțire, în culoarea Nebula, cu o greutate de doar 1,65 kg, ceea ce îl face extrem de portabil atât pentru productivitate, cât și pentru gaming departe de o priză.

Ecranul impresionant 15,3” PureSight OLED oferă contrast bogat, culori profunde și mișcare fluidă în fiecare cadru. La fel ca alte dispozitive Lenovo Legion, Lenovo AI Engine+ optimizează în timp real performanța, temperatura și eficiența pentru a maximiza performanța și autonomia.

Alte anunțuri includ:

Yoga Slim 7i Aura Edition (14”, 11) un laptop construit pentru creatorii care prioritizează autonomia mai mare și portabilitatea, cu o greutate de doar 1,15 kg.

un laptop construit pentru creatorii care prioritizează autonomia mai mare și portabilitatea, cu o greutate de doar 1,15 kg. Yoga Wireless Webcam Concept — o cameră wireless îmbunătățită cu AI, care filmează în 4K Ultra HD și poate transmite în timp real către un PC Yoga, permițând editări video instantanee.

o cameră wireless îmbunătățită cu AI, care filmează în 4K Ultra HD și poate transmite în timp real către un PC Yoga, permițând editări video instantanee. IdeaPad Slim 3i (17”, 11) — un laptop subțire și ușor, alimentat de performanța rapidă Intel Core pentru studiu, streaming și multitasking în mișcare, cu ecran FHD de 17”, difuzoare Dolby Audio și o baterie de lungă durată cu Rapid Charge Boost.

Disponibilitate și prețuri în EMEA⁹