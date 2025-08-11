Lenovo lansează un serviciu modular Device as a Service (DaaS)

Lenovo lansează TruScale Device as a Service (DaaS) pentru Sustanabilitate, o soluție modulară care ajută companiile să facă progrese în zona de sustenabilitate, în timp ce modernizează IT-ul. Soluția oferă organizațiilor noi unelte prin care acestea își pot reduce amprenta de carbon, extinde durata de viață a dispozitivelor și pot accelera schimbarea către o economie circulară – toate acestea fiind susținute de peste 15 ani de experiență Lenovo în recuperarea activelor și peste un milion de dispozitive retrase din uz în mod responsabil1.

În anumite implementări, TruScale DaaS a livrat o reducere de până la 35% în ceea ce privește costurile IT asociate dispozitivelor2, fără a fi nevoie de un capital inițial sau cicluri complexe de achiziții. Cercetările recente din industrie arată că 62% dintre organizații investesc în sustenabilitate datorită reducerilor de costuri asociate3, ceea ce evidențiază valoarea dublă- financiară și ecologică a Lenovo TruScale DaaS pentru sustenabilitate.

Fiind cea mai recentă completare la platforma TruScale DaaS de la Lenovo, care este deja folosită pentru gestionarea a milioane de dispozitive în întreaga lume, acest model axat pe sustenabilitate unifică dispozitivele, serviciile și finanțarea într-o singură soluție scalabilă pe bază de abonament. Încă din prima zi, fiecare dispozitiv contribuie la o strategie IT mai circulară, mai rentabilă și mai sustenabilă și oferă un ROI măsurabil în săptămâni, nu în luni.

“Întreprinderile își regândesc modul în care gestionează IT-ul – nu doar din perspectiva performanței, ci și a misiunii”, a spus John Stamer, Vicepreședinte și Director General, Global Product Services la Lenovo. “TruScale DaaS pentru sustenabilitate reflectă viziunea noastră asupra viitorului IT: circular prin definiție, inteligent prin design și responsabil prin rezultate. Este o modalitate mai inteligentă și mai rezistentă de a oferi valoare în întreaga întreprindere.”

Promovarea sustenabilității prin IT circular

Opțiunile modulare din fiecare etapă a ciclului de viață al dispozitivelor contribuie la reducerea emisiilor, recuperarea valorii și diminuarea deșeurilor electrice:

Portalul Carbon Impact – informații în timp real la nivel de dispozitiv, pentru a sprijini raportarea ESG.

– informații în timp real la nivel de dispozitiv, pentru a sprijini raportarea ESG. Dispozitive recondiționate certificate – costuri mai mici de înlocuire și reducerea amprentei de carbon.

– costuri mai mici de înlocuire și reducerea amprentei de carbon. Servicii de compensare a emisiilor de CO₂ – compensare integrată a emisiilor pe durata ciclului de viață, cu acțiuni climatice verificate.

– compensare integrată a emisiilor pe durata ciclului de viață, cu acțiuni climatice verificate. Servicii de recuperare a activelor – dezafectare securizată și recuperarea valorii reziduale.

Potrivit McKinsey, până la 60% din emisiile generate de dispozitivele utilizatorilor pot fi reduse prin strategii precum achiziționarea unui număr mai mic de dispozitive pentru fiecare utilizator și extinderea duratei de viață a echipamentelor.4 Lenovo TruScale DaaS pentru sustenabilitate sprijină aceste măsuri, oferind opțiuni modulare pentru prelungirea duratei de viață a dispozitivelor, recondiționarea acestora și compensarea emisiilor pe întregul ciclu de viață.

Beneficii dovedite

Impactul asupra costurilor: 57% dintre cei care au adoptat DaaS raportează un cost mai mic per utilizator. 5 Clienții Lenovo au înregistrat o reducere de 20% a TCO. 2 Economiile la întreținerea IT variază între 10 și 40%.⁶

Eficiența energetică a dispozitivelor: 100% dintre laptopurile și desktopurile comerciale și 98% dintre monitoare sunt certificate ENERGY STAR®. 7



Rezultate reale pentru clienți

Grupul Universitar Coventry și-a înlocuit infrastructura IT veche cu Lenovo TruScale DaaS și a compensat 223 de tone de CO₂ prin serviciile Lenovo CO2 Offset Services incluse în soluția TruScale DaaS. Schimbarea a redus volumul de muncă cu 40 de ore pe săptămână și a îmbunătățit livrarea dispozitivelor și suportultehnic în rețelele globale ale facultăților.

“Lenovo TruScale ne oferă scalabilitatea și flexibilitatea de care avem nevoie pentru a gestiona eficient infrastructura tehnologică și pentru a ne atinge obiectivele de reducere a emisiilor de carbon,” a spus Ian Dunn, Provost, Coventry University Group. “A redus presiunea asupra echipelor interne, permițându-ne să ne concentrăm mai mult pe oferirea unor experiențe excepționale studenților.”

O cale mai inteligentă spre un IT sustenabil

Lenovo TruScale DaaS pentru sustenabilitate oferă valoare orientată către rezultate în cinci etape cheie ale ciclului de viață al dispozitivului: consiliere, implementare, asistență, gestionare, retragere și reînnoire. Această abordare structurată asigură că liderii IT pot aborda atât eficiența operațională, cât și responsabilitatea față de mediu în fiecare punct de contact. Instrumente bazate pe inteligență artificială precum Lenovo Intelligent Sustainability Solutions Advisor (LISSA) și Care of One™ ajută la ghidarea noilor strategii durabile și la îmbunătățirea experiențelor angajaților.

“IT-ul sustenabil ar trebui să aducă plus valoare, nu complexitate,” a spus Rakshit Ghura, Vicepreședinte și Director General, Digital Workplace Solutions at Lenovo. “Directorii IT sunt din ce în ce mai des solicitați să asigure în paralel performanța afacerii și progresul în materie de sustenabilitate. Lenovo TruScale DaaS pentru sustenabilitate răspunde acestei cerințe cu o tehnologie IT circulară, bazată pe date, care simplifică procesul decizional și generează rentabilitate încă din prima zi.”