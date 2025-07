FEATURED STIRI TECH & TRENDING Lenovo lansează pe piața din România noi dispozitive AI Ionut Razvan Share







Lenovo a prezentat în România noi dispozitive cu inteligență artificială, laptopul premium pentru segmentul business ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition și ThinkBook Plus Gen 6, primul PC AI cu ecran rulabil din lume, conceput pentru a redefini productivitatea și multitasking-ul, în cadrul unui eveniment de presă desfășurat în timpul UniCredit Iași Open WTA 250, cel mai important turneu feminin de tenis pe zgură din România. Lenovo este partenerul tehnologic al UniCredit Iași Open WTA 250 în acest an, punând la dispoziție echipamente de ultimă generație, dotate cu Windows 11 Pro și soluții Microsoft, pe toată durata turneului. Lenovo pune la dispoziție echipamente all-in-one și notebook-uri dotate cu sistemul de operare Windows 11 Pro, care conțin servicii și soluții de top dezvoltate prin parteneriatul global dintre Lenovo și Microsoft, incluzând inovații care valorifică și utilizează inteligența artificială (AI), precum Copilot. Se estimează că relevanța dispozitivelor AI PC va crește semnificativ, peste 60% dintre computerele livrate până în 2027 fiind prevăzute să fie echipate cu inteligență artificială1. Echipamentele AI PC de la Lenovo urmăresc să schimbe în mod semnificativ experiențele de utilizare ale consumatorilor prin interacțiuni naturale, modele de limbaj personalizate și arhitecturi avansate, devenind astfel mai personale, mai productive și mai sigure. ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition – interacțiune simplificată Creată în urma colaborării de mai mulți ani cu Intel, seria Lenovo Aura Edition reflectă angajamentul companiei de a oferi tehnologii inovatoare care personalizează și simplifică interacțiunea utilizatorilor cu dispozitivele lor. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition continuă tradiția Lenovo de a oferi laptopuri premium pentru segmentul business. Dezvoltat în colaborare cu Intel și echipat cu cel mai nou procesor Intel Core Ultra (Seria 2), acest model oferă o scalabilitate uimitoare în ceea ce privește calculatoarele dotate cu inteligență artificială, o eficiență energetică excepțională și o performanță AI2 de 3 ori mai mare față de generația anterioară, atât la nivel de unitate de procesare neurală (NPU), cât și de unitate de procesare grafică (GPU). ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition are o construcție mai subțire și mai ușoară ca niciodată, atingând o greutate fără precedent de mai puțin de 1 kg pentru modelul flagship de 14”. Este echipat cu tehnologii inovatoare, concepute pentru a personaliza și simplifica interacțiunea utilizatorilor cu dispozitivele lor. Proiectat cu capabilități AI îmbunătățite și dezvoltat în colaborare cu Intel, ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition promite performanțe excepționale, o durată lungă de viață a bateriei și o experiență de utilizare mai inteligentă. Principalele funcționalități includ: Experiență de utilizare îmbunătățită : Laptopul este echipat cu noul procesor Intel Core Ultra (Seria 2), placa grafică Intel Arc Xe 3 și o unitate NPU integrată care oferă peste 45 TOPS. Noul design include și o opțiune premium Haptic TouchPad, care integrează clasicul TrackPoint cu trei butoane și un ecran OLED Dolby Vision de până la 14”, cu rezoluție 2,8K, funcție antireflexie și o rată de refresh de 120 Hz 4 .

Dispozitivul este foarte ușor, cântărind sub 1 kg, fiind cel mai ușor ThinkPad X1 Carbon creat până acum. Include suport Wi-Fi 7 și opțional 5G sub-6GHz. Include porturi I/O precum 2x USB-A, 2x Thunderbolt 4 și 1x HDMI. Design și construcție: Proiectat cu atenție sporită în ceea ce privește experiența de utilizare și contribuția la economia circulară, dispozitivul este echipat cu o baterie CRU (Customer Replaceable Unit). Materialele folosite includ 90% magneziu reciclat pentru capacul C, iar ambalajul nu include plastic, fiind realizat din bambus și trestie de zahăr6. ThinkBook Plus Gen 6: Un AI PC rulabil care redefinește productivitatea Lenovo prezintă modelul ThinkBook Plus Gen 6, primul PC AI cu ecran rulabil din lume7, dezvoltat în cooperare cu Lenovo Research, care trece de la proof-of-concept la un produs finit. România este una dintre cele 10 țări din Europa în care ThinkBook Plus Gen 6 va fi disponibil de la finalul lunii septembrie. Lansat comercial anul acesta la CES 2025, acest dispozitiv inovator demonstrează capacitatea Lenovo de a transforma conceptele avangardiste în soluții practice pentru profesioniștii din segmentul business. Laptopul ThinkBook Plus Gen 6 AI este conceput pentru a redefini productivitatea și multitasking-ul cu ajutorul tehnologiei sale unice de display rulabil. Prin extinderea verticală de la un ecran compact de 14” la unul generos de 16,7”, realizabilă prin simpla apăsare a unei taste dedicate sau prin gesturi ale mâinii către cameră, utilizatorii beneficiază de aproape 50% spațiu suplimentar pe ecran. Totul este integrat într-un format portabil, ideal pentru profesioniștii care au nevoie de flexibilitate și eficiență în mișcare. Această caracteristică rulabilă le permite profesioniștilor să adapteze dimensiunea ecranului în funcție de cerințele sarcinilor, fie că este vorba de editarea documentelor, analiza datelor sau realizarea prezentărilor. Proiectat pentru versatilitate și fiabilitate maximă, ThinkBook Plus Gen 6 Rollable are un profil subțire de doar 19,9 mm și o greutate de 1,7 kg, combinând portabilitatea unui laptop tradițional cu spațiul de lucru extins al unui dispozitiv mai mare. Funcția proprie ThinkBook Workspace îmbunătățește experiența utilizatorului prin activarea funcționalității split-screen și oferirea de widget-uri dedicate, care permit access rapid la aplicațiile și instrumentele utilizate frecvent. Mai mult, datorită experienței unice a ecranului vertical, ThinkBook Plus Gen 6 promovează o postură corectă, reducând tensiunea pentru profesioniștii care lucrează ore îndelungate. Acest PC Copilot+ este construit cu funcții bazate pe inteligență artificială, precum Lenovo AI Now și Cocreator de la Paint, menite să stimuleze productivitatea și creativitatea utilizatorilor. Lenovo AI Now funcționează ca un asistent inteligent, eficientizând fluxurile de lucru și oferind sugestii de sarcini personalizate, în timp ce Copilot+ PC oferă capabilități avansate de inteligență artificială generativă, susținând sarcini variate, de la crearea de conținut până la procesarea datelor. Împreună, aceste funcții AI ajută utilizatorii să se ocupe eficient de sarcinile solicitante, chiar și atunci când sunt offline. Cu ecranul său rulabil, dispozitivul oferă un afișaj vertical extins, ideal pentru aplicații precum revizuirea documentelor, programare, project management și crearea de conținut. Profesioniștii din domeniile creative și aflați în roluri tehnice vor aprecia funcționalitatea split-screen care suportă dispunerea mai multor ferestre fără a sacrifica spațiul de pe ecran. Această soluție de ecran adaptabilă include tehnologia de afișare virtuală, permițând utilizatorilor să creeze un al doilea afișaj virtual care poate fi partajat în mod unic în cadrul întâlnirilor, reducând astfel nevoia de monitoare externe, ceea ce transformă ThinkBook Plus Gen 6 într-o alegere practică pentru cei care prioritizează atât portabilitatea, cât și eficiența. ThinkBook Plus Gen 6 Rollable este echipat cu procesoare Intel Core Ultra de ultimă generație, care oferă performanțe optimizate pentru AI și o eficiență energetică impresionantă. Cu grafică Intel Arc și opțiuni de conectivitate robuste, inclusiv Thunderbolt 4 și Intel® Wi-Fi 7 (5 Gig), dispozitivul oferă performanțe fiabile și de mare viteză pentru numeroase nevoi profesionale. De asemenea, ThinkBook Plus Gen 6 include o tastatură edge-to-edge, un ecran OLED de 120Hz cu o luminozitate de 400 nits și o acuratețe a culorilor 100% DCI-P3, care asigură o experiență de utilizare dinamică. Experiența AI Lenovo și angajamentul faţă de inovaţie Portofoliul AI Lenovo include o gamă impresionantă de soluții pentru segmentul business bazate pe inteligența artificială, cele mai recente inovații fiind disponibile și în România. Angajamentul companiei în materie de inovare și colaborare, așa cum se reflectă din seria Lenovo Aura Edition și portofoliul ThinkBook, le garantează organizațiilor că pot valorifica pe deplin puterea AI pentru a stimula productivitatea, creativitatea și a genera o transformare semnificativă în industriile în care activează. ThinkPad X9 14 și X9 15 Aura Edition, cele mai noi laptopuri de business premium ThinkPad X9 14 și X9 15 Aura Edition, cele mai noi laptopuri de business premium concepute pentru profesioniști, au fost anunțate la CES 2025, în luna ianuarie și lansate în România în luna martie. Echipate cu procesoare Intel® Core Ultra, aceste PC-uri Copliot+ de ultimă generație sunt îmbunătățite cu inteligență artificială, fiind destinate utilizatorilor orientați către performanță și profesioniștilor creativi care îmbină platforme puternice și eficiente precum Intel și Windows 11, oferind experiențe personalizate bazate pe inteligența artificială și un design excepțional, complet nou. ThinkPad X9 oferă setul de instrumente ideal pentru utilizatorii care lucrează în mediul hibrid de astăzi, care au nevoie de performanță ridicată, fiabilitate garantată și productivitate fără întreruperi. Fabricate din aluminiu premium reciclat în proporție de 50%, modelele X9 14 și X9 15 prezintă un profil elegant și ultra-subțire, care nu este doar impresionant din punct de vedere vizual, ci dispune de un capac inferior cu muchii metalice, elegant și practic atunci când dispozitivul este transportat. La fel ca toate laptopurile ThinkPad, modelele X9 sunt extrem de rezistente, fiind testate conform standardelor MIL-SPEC 810H și proiectate pentru a face față exigențelor de utilizare profesională de zi cu zi. Acest design meticulos prezintă un „engine hub” unic, un spațiu simplificat pentru componentele critice și pentru conexiuni care optimizează răcirea și performanța, permițând o productivitate mai mare. De asemenea, tastatura a fost regândită și oferă același confort recunoscut ThinkPad, plusând cu un touchpad haptic mare, care oferă un răspuns prompt pentru o navigare fără probleme. Conceput pentru mediul de lucru hibrid, ThinkPad X9 include o bară de comunicare avansată care integrează o cameră MIPI de înaltă calitate de 8MP cu două microfoane de anulare a zgomotului într-un cadru elegant, care păstrează marginile cât mai înguste posibil. Acest design asigură o calitate de top a apelurilor video, punând în același timp în valoare ecranele OLED care reproduc culori uimitoare și nuanțe de negru profunde, fie că este vorba despre opțiuni tactile sau non-tactile. Rezultatul este un dispozitiv care nu numai că este fiabil, ci iese în evidență în orice cadru profesional sau personal și personifică tradiția Lenovo cu privire la calitate și design modern. ThinkPad T14s Gen 6 este primul PC comercial Lenovo Copilot+ de ultimă generație, lansat pe piața din România anul trecut, care marchează un salt semnificativ în domeniul AI PC pentru uz comercial. Lansat în România anul trecut cu un procesor avansat Snapdragon X Elite, Thinkpad T14s Gen 6 este echipat anul acesta atât cu procesoare Intel, cât și cu AMD. Lenovo ThinkPad T14s Gen 6, disponibile cu procesoare Intel Core Ultra și procesoare Intel vPro sau AMD Ryzen AI PRO, oferă o performanță de nivel enterprise, securitate și eficiență îmbunătățite cu AI. ThinkPad T14s Gen 6 promite o experiență de utilizare superioară, care stabilește un nou punct de referință atât în ceea ce privește performanța, cât și eficiența în cazul laptopurilor de business cu sistem de operare Windows. Conceput pentru profesioniștii care sunt în continuă mișcare, următoarea generație de AI PC oferă o productivitate constantă cu ajutorul procesoarelor Intel® Core Ultra, permițând realizarea de activități multitasking avansate, consum eficient de energie și sarcini de lucru accelerate datorită AI. Cu Intel vPro®, echipele IT pot asigura un nivel de securitate enterprise și gestionarea de la distanță, protejând datele și actualizând dispozitivele indiferent de locație. Fie că realizați prezentări pentru clienți, analizați date de piață în timp real sau colaborați în diferite fusuri orare, GPU-ul integrat Intel® Arc 130V/140V/140T asigură performanțe fluide, imagini mai clare și redare mai rapidă. Funcțiile Copilot+ PC, precum Cocreator, generează imagini cu ajutorul AI în câteva secunde, în timp ce Live Captions elimină barierele lingvistice și facilitează comunicarea globală. Windows Studio Effects îmbunătățește apelurile video cu ajutorul inteligenței artificiale, soluția perfectă pentru negocieri la distanță sau săli de ședințe virtuale. Productivitatea este îmbunătățită datorită ecranului OLED AGARAS de 14″ 2.8K (2880×1800), care oferă imagini clare și multitouch opțional pentru o navigare fără probleme. Tehnologia opțională 3M DBEF5 optimizează luminozitatea în mod eficient, în timp ce Eyesafe® Certified 2.0 minimizează expunerea la lumina albastră, asigurând astfel un confort sporit în timpul sesiunilor de lucru prelungite. Bateria de 58Wh asigură o autonomie extinsă pentru o activitate neîntreruptă, în timp ce Intel® Wi-Fi® 7 permite conexiuni ultra-rapide și fiabile. Opțiunea de actualizare la 5G WWAN le permite utilizatorilor un acces securizat și de mare viteză la aplicații cloud și întâlniri virtuale de oriunde. Proiectat pentru profesioniștii din mediul de business aflați mereu în mișcare, acest laptop oferă echilibrul perfect între performanță și portabilitate. Cântărind doar 1,24 kg și având o grosime de 11,2/15,8 mm, încape ușor în orice servietă sau bagaj de mână. Echipat cu procesoare AMD Ryzen AI 7 PRO 360 de ultimă generație, ThinkPad T14s Gen 6 este optimizat astfel încât să îmbunătățească productivitatea și să permită o mai mare libertate de creație. Este primul PC x86 AI de ultimă generație care oferă 50 TOPS și permite preluarea controlului asupra puterii de procesare AI. Are un șasiu elegant și stilat în culoarea Eclipse Black, un interior rafinat și un ecran 16:10. În plus, sistemul de evacuare a fost reproiectat, iar noile soluții optice 3M și funcționalitățile pe partea de accesibilitate stabilesc un nou standard pentru angajații moderni. Ecranul WUXGA impresionant de 14″ cu un raport ecran-corp de 88% este mult îmbunătățit datorită soluției optice 3M care amplifică luminozitatea ecranului la 400 nit, reducând în același timp consumul de energie. Cu ajutorul camerei de 5 MP fiecare sesiune de colaborare permite imagini foarte clare. Cu ajutorul Qualcomm Wi-Fi 7, acest dispozitiv îmbunătățește performanța wireless și ajută profesioniștii să rămână productivi cu o conectivitate de rețea stabilă, latență redusă și lățime de bandă mare. Echipat cu până la 12 nuclee „Zen 5” de înaltă performanță, procesorul AMD Ryzen 7 AI PRO de ultimă generație oferă o viteză de reacție de neegalat și capabilități de multitasking. Disponibilitate și prețuri: Produsele prezentate cu ocazia UniCredit Iași Open WTA 250 sunt acum disponibile și pe piața din România, cu excepția ThinkBook Plus Gen 6. Prețul de achiziție pentru Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition pornește de la 14.099 lei, iar pentru celelalte produse, prețurile pot varia în funcție de configurații.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 va fi disponibil în România de la finalul lunii septembrie, la partenerii autorizați Lenovo, la un preț care va fi comunicat ulterior.

